Los empresarios hoteleros están "satisfechos" por el mes de julio

Satisfacción es la palabra con la que valoró el secretario general del Círculo Empresarial de Turismo, Rafael Barba, los datos acerca de la ocupación hotelera que publicó el viernes el Instituto Nacional de Estadística. "Se han reproducido los mismos datos del año pasado. Tampoco hay mucha diferencia", señaló el secretario a Huelva Información. Y es que los empresarios hoteleros preveían peores datos poco antes del inicio de la temporada estival, debido a cómo se estaban desarrollando las reservas para la provincia. "Estamos satisfechos" ya que no se han reproducido esas previsiones. "Estábamos hablando de incluso cinco puntos por debajo del año pasado" y finalmente la ocupación rozó el 70% en el territorio onubense. Cierto es que el número de viajeros a la provincia ha descendido en torno a 10.000 de un año para otro, algo que ha repercutido en las pernoctaciones que se han parado en las 669.597 (en 2017 fueron 688.378). Esta pérdida "no es lo ideal pero no es tan dramática", comentó Rafael Barba .

En la misma línea, la resurrección de destinos como Turquía o Túnez, que antes apenas operaban, este año ha sido una de las claves para que exista una pérdida de viajeros, ya que han tenido un amplio abanico para escoger sus vacaciones dentro de unos marcos competitivos tanto en productos como en precio. "Se ha notado no sólo a nivel local sino a nivel nacional", explicó Barba. Por otro lado, el secretario del Círculo Empresarial de Turismo recordó que la estancia media, que este año ha crecido hasta los 4,63 días, ha seguido la tónica de los últimos años porque el producto que se ha diseñado para un perfil familiar hace que se faciliten esos números. Barba recalcó que el dato que llama la atención es la pérdida de establecimientos, ya que se ha bajado desde los 173 que hubo en julio de 2017 hasta los 150 de este ejercicio. En cuanto al mes de agosto, Rafael Barba señaló que "va muy en la línea del año pasado", aunque la venta de última hora se está produciendo con mucha intensidad, "algo que afecta en el precio" por lo que "vamos a terminar igualando con respecto al año pasado en cuanto a números estadísticos pero en rendimiento económico estaremos un poco por debajo". Aun así, al tener en cuenta la previsiones, que al final se registre un año como el pasado "es un éxito".

Sin embargo y desde otro punto de vista, el presidente del Consejo Empresarial de Turismo de la FOE, Luis Arroyo, destacó a Huelva Información que en el turismo extranjero "hemos bajado un 25%", además de que "Almería nos sigue duplicando y Cádiz nos triplica". Ante el descenso de un 2% en el turismo nacional, Arroyo expresó que "no es una bajada importante" pero que en el mismo periodo y con las mismas circunstancias, "Cádiz ese 2% lo convierte en positivo y Almería sube un 3%". Dos provincias, Cádiz y Almería, que Luis Arroyo indicó como las más similares al perfil de Huelva en las que "debemos fijarnos para crecer". Así, en las pernoctaciones en el turismo extranjero "seguimos bajando" aunque suben las nacionales, lo "que no deja de ser importante".

Por lo que respecta al mes de agosto, Luis Arroyo afirma que sí que ha habido un aumento en las ventas. Aun así concluyó en un deseo de que remen todos los agentes a una "y necesitamos un poco más de apoyo de la Consejería para potenciar un poco más nuestro destino".