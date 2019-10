La empresa redactora del proyecto aboga por la continuidad de las obras de la Edusi en La Orden

La empresa que ha redactado los proyectos de remodelación de las plazas de Los Templetes y Andalucía, en La Orden, considera que las obras, enmarcadas en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Huelva (Edusi), deberían continuar. Así lo indicó Sergio Gómez, coordinador del equipo de arquitectos LAR Arquitectura, que subrayó que “no está justificada la paralización por parte de la constructora”.

Gómez señaló respecto a la “disfuncionalidad técnica” a la que alude el Ayuntamiento de Huelva como causa de la paralización de las obras, que lo que se están realizando son los “ajustes normales” que se pueden hacer en cualquier actuación. Comentó que “el proyecto está en revisión durante la ejecución de la obra para ampliar detalles de construcción y ejecución pero esto no altera sustancialmente la naturaleza del proyecto”.

El arquitecto apuntó que el proyecto se realizó en función del programa planteado por el Consistorio, “se ajusta en el diseño, presupuesto disponible y plazos” y pasó “el filtro” de su oficina redactora de proyectos “y de los supervisores técnicos del Ayuntamiento”.

Explicó que una vez licitada la obra, “hay una parte de la labor de la oficina de arquitectura que es la dirección de obra, que lo que hace es resolver problemas que van surgiendo sobre la marcha”. La Plaza de los Templetes es un proyecto “que tiene muchas singularidades porque tiene muchas condiciones de contorno, está rodeado por bloques, hay muchos árboles y hay una topografía muy importante”.

Es un espacio urbano “que está proyectado orgánicamente para adaptarse a la realidad de lo que allí hay, y se van haciendo ajustes en obra, que son normales dentro de la labor de un equipo técnico, que es la dirección de la obra, y esto es lo que hemos ido haciendo en estos meses”.

Manifestó que se está haciendo un reformado del proyecto “para adaptar la materialidad del proyecto a las realidades que van surgiendo durante la obra”. En este sentido, se refirió a la intervención arqueológica, “que se alargó más de lo previsto”, a ajustes en la topografía y a las condiciones de contorno, en función de esto “estamos tramitando un modificado durante la obra, es algo normal”.

Destacó que este reformado del proyecto no implica, por ahora, aumento del presupuesto. Cuando se termine hay que visarlo en el Colegio Oficial de Arquitectos y presentarlo, va dentro del expediente administrativo de la obra.

Incidió en que “no conocemos realmente porqué la empresa constructora decide paralizar la obra”. Subrayó que “nosotros entendemos que la obra no tiene que estar paralizada, debería estar en marcha y mientras tanto se van resolviendo cuestiones, son ajustes menores dentro de la ejecución normal de proyecto”.

Apuntó que “como en todas las obras hay un problema de presupuesto, porque las empresas constructoras ofertan por un precio y cuando empiezan a trabajar, no sé exactamente porqué, pues de repente ya no hay dinero, quieren que la solución sea otra para que ellos puedan defender esa partida de obra y nuestra función también como técnico es, sin detrimento de la calidad final del resultado, a veces adaptar la solución, porque hay soluciones más sencillas, porque son más fácilmente ejecutables y otras veces, no, y en medio hay un intervalo de tiempo en el que hay que reflexionar, dibujar, discutir y reunirse y en esas estamos, lo que no puede ser es que la empresa constructora unilateralmente paralice las obras”.

Gómez cree que la constructora “está tratando de forzar la situación ante la opinión pública, ante los vecinos de La Orden, para llegar a un acuerdo económico que, en nuestra opinión, no está justificado, puede estarlo en algunas cosas pero en otras muchas, la mayoría, no, de hecho en eso estamos trabajando, pero entendemos que lo que está intentando la constructora con esto es crear una alarma en la zona y presionar al Ayuntamiento”.