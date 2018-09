La eliminación de los andenes deja paso al crecimiento de Huelva

El concejal de Urbanismo añade que "a comienzos de septiembre, el derribo de todas las estructuras debe convertirse en una realidad, para comenzar con la habilitación de los nuevos espacios que deberán acometerse en el plazo más breve posible". En el horizonte se encuentra el garantizar el crecimiento de la ciudad por su espacio natural, un Ensanche que debe de dejar de estar al otro lado de las vías para convertirse en un espacio de expansión donde el suelo no abunda. La eliminación de los raíles del tren conlleva un espacio que ayudará e impulsará dicho crecimiento en una ciudad que lo reclama como un oportunidad para su desarrollo en todos los demás campos.

A lo largo del mes de agosto se han eliminado en su totalidad los andenes que ya no tienen uso ninguno desde la apertura de la nueva estación de ferrocarriles, que dejó únicamente el que forma parte del mismo edificio de la estación antigua que permanece todavía en pie en espera del destino que le depare al edificio.

Según reconoció el concejal de Urbanismo, Manuel Gómez, a Huelva Información , el proyecto se encuentra en la Junta de Compensación del Ensanche y dará lugar "a un parque ferroviario que llegará hasta la rotonda de avenida de Madrid. Además irá en esa zona una segunda rotonda que supondrá un mayor grado de permeabilidad de la ciudad hacia una zona que debe constituirse en el espacio de crecimiento de la misma". Desde el Consistorio onubense se resisten a hablar de plazos, más aún cuando se trata de unos trabajo que no controla directamente, ya que se llevan a cabo por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), pero Gómez aseguró que "estamos muy encima de ellos y nos aseguran que se terminarán en breve".

El lento camino para la cesión de la estación

Tradicionalmente, Renfe (o Adif) es reacia a la hora de desprenderse de su patrimonio. En otras capitales andaluzas las cesiones de edificios que albergaban estaciones que han sido sustituidas por nuevas infraestructuras, se han dilatado durante años. El Ayuntamiento de Huelva es plenamente consciente de las dificultades de dicha cesión, aunque, al menos según comentan fuentes municipales, los plazos se cumplen por las dos partes. En el fondo del asunto se encuentran la dificultad de determinar las compensaciones que las dos partes (Adif y el Ayuntamiento) reclaman por servicios que se han prestado y la todavía más compleja aceptación de las mismas. Huelva cuenta con una baza que no se da en otras capitales, ya que la cesión no precisaría un acto expreso puesto que la estación se encuentra en una finca ya inscrita a su nombre en el Registro de la Propiedad, por lo que no precisará de una tramitación complementaria.