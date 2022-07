“Casi el 50% de la electricidad que se genera en España es renovable”

Verónica Martínez es una albaceteña que anda por tierras onubenses desde 2019, fecha en la que llegó para hacerse cargo de la operación y el mantenimiento de la mayor planta de generación eléctrica con biomasa de España. Ella es la responsable de producción de HU50, una de las tres plantas que opera Magnon en su complejo energético de Huelva. Verónica es ingeniera mecánica, tiene 30 años, y se le enciende el brillo en los ojos cuando recuerda la primera vez que estuvo en el interior de una caldera de biomasa, en la planta jiennense de la compañía. Y aunque reconoce que no conocía mucho de Huelva cuando le propusieron venir, ahora se autoproclama una embajadora de nuestra provincia. De hecho, el brillo vuelve a sus ojos cuando nos cuenta sus descubrimientos en la sierra, la costa o la gastronomía onubenses, a los que califica como verdaderos tesoros.

-Explicado para los muy neófitos… ¿Cómo funciona realmente una planta de biomasa?

-Todo empieza preparando la biomasa para alimentar las calderas. Usamos en su mayor parte desechos agrícolas y forestales, y hay que triturarlos para que tengan un tamaño adecuado, facilitando así el transporte y una buena combustión. Nuestras calderas son como edificios de diez plantas “rodeados” de tubos por cuyo interior circula agua. Gracias al calor producido por la combustión, el agua que circula por el interior de los tubos pasa de estado líquido a vapor sobrecalentado. Y es este vapor el que tiene la energía necesaria para mover la turbina de vapor que está acoplada a un generador eléctrico. Con este proceso, que a priori parece sencillo, podemos obtener electricidad renovable las 24 horas del día los 365 días del año.

-Magnon es líder nacional de su sector por, entre otras cosas, su tecnología ¿Qué particularidades tienen las instalaciones de Huelva?

-Yo no me lo pensé dos veces cuando me propusieron este trabajo. Es una gran oportunidad poder desarrollarme profesionalmente en uno de los complejos energéticos con biomasa más avanzados de España. Aquí en Huelva operamos tres plantas, cada una con unas particularidades. Esto nos ayuda a adaptarnos a las diferentes especies de biomasa que nos llegan todo el año por temporadas, dependiendo sobre todo de los cultivos agrícolas. Nuestro reto es aprovechar todo lo que sobra en la agricultura de nuestro entorno y conseguir mezclas que logren una combustión eficiente y estable para seguir ofreciendo a la sociedad algo tan preciado como es la energía renovable. Además, trabajamos en la constante actualización de nuestras instalaciones y para estar a la última en las mejores técnicas disponibles en el mercado.

-¿Cuál es, aproximadamente, el nivel de consumo de renovables en España?

-Le doy un dato significativo. El pasado año casi el 50% de la electricidad generada en España fue de origen renovable, porcentaje que afortunadamente sigue creciendo. Nuestro país es muy rico en recursos renovables como el sol o el viento, y tiene además muchísimos recursos biomásicos. Por eso es necesario seguir invirtiendo en energías renovables, sobre todo haciendo crecer las que, además, son gestionables, como la biomasa, que no tiene dependencias meteorológicas y que nos ayuda a ir en el camino para conseguir cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por la Organización de las Naciones Unidas.

-Producir más renovables es uno de los ODS, pero también lo es el ahorro de energía, que está íntimamente relacionado. ¿Cómo se conjugan ambas cosas en una planta de producción energética?

-El objetivo en nuestras plantas es producir la máxima cantidad de energía que nos permiten nuestras instalaciones. Esto va ligado, por defecto, a tener el máximo rendimiento en cada una de nuestras plantas. Y asegurar ese máximo rendimiento se consigue teniendo los equipos más eficientes eléctricamente, contando con variadores de frecuencia para una modulación adecuada de los consumos eléctricos en función de la demanda del proceso, realizando mantenimiento predictivo y preventivo de todos los equipos de la planta para asegurar su correcto funcionamiento, y realizando test de rendimiento en los equipos principales para optimizar los procesos en los que se encuentre posibilidad de mejora. Además, en Magnon hemos apostado por tener plantas fotovoltaicas de autoconsumo, destinadas a abastecernos internamente de energía. Con ellas reducimos mucho nuestro consumo eléctrico externo destinado a los edificios de oficinas y servicios generales, independientes de la generación.

-¿Y en una casa? ¿Qué recomendaciones de ahorro energético se pueden dar para el ámbito doméstico donde se consume mucha de la energía que produce Magnon?

-En casa está, quizás, lo más importante. Las empresas como Magnon podemos aportar mucho, pero es el compromiso de todas las personas lo que de verdad puede cambiar el mundo. A nivel particular, en el día a día, son gestos valiosos apagar las luces que no son necesarias, parar el termo eléctrico cuando nos vamos de vacaciones o aprovechar la capacidad máxima de la lavadora o el lavavajillas…Todo suma. Pero el momento realmente importante es cuando vamos a comprar un nuevo electrodoméstico, cambiar una bombilla fundida, o pensamos en una remodelación de nuestro hogar o en una nueva vivienda. Ese momento sí que define nuestro ahorro energético durante muchos años, y por eso es tan importante. Ahí es cuando deberíamos optar por comprar electrodomésticos clase A+++, iluminación led de bajo consumo y, sobre todo, un buen aislamiento térmico de la vivienda. Así, sí construimos el futuro que soñamos.