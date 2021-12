Dos proyectos de centros educativos de Huelva logran el Sello de Calidad Europeo eTwinning

Los proyectos de dos centros onubenses han obtenido el Sello de Calidad Europeo eTwinning de la edición correspondiente a este año. Se trata de Let's stay fit and healthy!, coordinado por Sara Cordero del IES Bitácora de Punta Umbría y I'm at home in the pandemic, but I'm very fit del CEIP San Sebastián de Rociana, coordinado por Felipe Díaz.

En Andalucía han sido 82 las iniciativas que han logrado este distintivo que concede el Servicio Central de Apoyo de European Schoolnet, una asociación internacional integrada por los ministerios de Educación europeos, que permite participar a los centros y docentes galardonados en la convocatoria europea de premios eTwinning.

En Let’s stay fit and healthy! han participado profesores de Grecia, Turquía, Italia y Noruega. El alumnado ha trabajado sobre hábitos de vida saludable durante la pandemia. Entre otras actividades, han llevado a cabo un reto de 21 días con hábitos saludables, han compartido recetas e incluso elaborado una guía conjunta con todos los países participantes sobre el estilo de vida saludable.

I’m at home in the pandemic, but I’m very fit tenía como objetivo mantener a los estudiantes en forma durante el brote de Covid-19 a la misma que vez que mejoraban sus competencias de comunicación en lengua extranjera, su competencia digital y adquirían hábitos de vida saludable. Los países participantes en el proyecto fueron Rumanía, Turquía, Lituania, España y Georgia.

La delegada territorial de Educación y Deporte, Estela Villalba, ha felicitado a estos docentes y al alumnado no solo por el inmenso trabajo que supone conseguir el Sello de Calidad Europeo, sino también por haber superado el reto de llevar a cabo proyectos de calidad con otros centros europeos en un curso excepcional y complicado como consecuencia de la crisis sanitaria.

Los proyectos eTwinning favorecen el intercambio de ideas y el aprendizaje en colaboración entre alumnado y profesorado de centros educativos del mismo país y de distintos países que se comunican e interactúan a través de Internet. De este modo, se sienten responsables de su propio aprendizaje. Los participantes disponen de un espacio seguro de trabajo, un espacio virtual, donde pueden llevar a cabo todas las actividades mediante el uso de herramientas como blogs, foros, wikis, galerías de imágenes, gestores de contenidos, chat, etc. Además, cuentan con un 'diario de progreso'’ en el que queda reflejada la evolución del proyecto.

Todos los años se someten a evaluación los proyectos eTwinning de los centros que lo soliciten. Para ello se establecen estándares de cumplimiento de los objetivos, comunes en toda Europa, especialmente la implicación del alumnado, el empleo de herramientas TIC y el intercambio de prácticas educativas eficientes que resulten válidas para todo el contexto europeo. En esta ocasión, han sido otorgados 715 sellos de calidad a docentes españoles, de los cuales 82 corresponden a profesores andaluces, superando el número de sellos obtenidos el año pasado, cuando fueron 77.

El programa eTwinning lleva en marcha desde 2005 y desde 2014 forma parte de Erasmus+, el programa de la Unión Europea en materia de educación, formación, juventud y deporte.