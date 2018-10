El edificio de correos en el día mundial

Correos celebra desde el día 9 y hasta el 16 el Día Mundial del Correo. En conmemoración de la creación, en 1874, de la Unión Postal Universal (UPU), que evolucionó hasta convertirse en agencia de la ONU para el desarrollo de los servicios postales del mundo.

"El objetivo del Día Mundial del Correo es llamar la atención sobre el papel que sigue desempeñando el sector postal en la vida diaria de los ciudadanos y de las empresas, así como su contribución al desarrollo social y económico en un mundo digital y diverso". Esta es la intención que hace pública y la respuesta en Huelva es bien evidente desde febrero de 2010, cuando Correos abandona el gran edificio en la avenida de la Ría por un local comercial en alquiler de la de Italia. Se opta así por adaptar el local y no modernizar el edificio histórico vinculado a la ciudad desde 1933. Comienza a partir de entonces un periodo de incertidumbre y de especulación sobre lo que supondría su solar para edificar.

La reivindicación del edificio, primero como referente para mantener el servicio de Correos en Huelva, o como centro sociocultural de la zona, lleva al Ayuntamiento de Huelva a iniciar gestiones tendentes a recuperarlo para la ciudad ante el Ministerio de Fomento. Se solicita por acuerdo plenario de marzo de 2010, lo que se reclamó en otros plenos a iniciativa de IU, como en 2017, cuando se retiran los emblemáticos buzones con cabezas de leones.

En marzo pasado son los senadores socialistas por Huelva quienes preguntan al Gobierno del PP por la rehabilitación del edificio y los planes de futuro que tiene para el mismo. No hubo respuestas. La de Correos es la misma de estos ocho años, que están "evaluando y estudiando las posibilidades existentes para el edificio" y que "aún no se ha tomado ninguna decisión". Ahora con la llegada del PSOE al Gobierno, no se sabe tampoco qué es lo que quieren hacer.

Sí se ha dado un importante avance por parte del gobierno socialista del Ayuntamiento de Huelva, que preside el alcalde Gabriel Cruz. Se ha procedido a su protección, evitando así su deterioro al catalogarlo en el PERI del Casco Histórico, en atención a que es uno de los escasos referentes de la Huelva antigua que quedan en la zona de transición hacia la nueva barriada de Pescadería. Se revisa la parcela y se permite la construcción de un volumen trasero de cinco plantas de altura y en una pequeña superficie hasta ocho para tapar una medianera.