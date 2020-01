El 78% de los padres muestra gran temor por el acceso de sus hijos a las drogas

Se trata sin duda de un problema de envergadura social. Esa es la razón por la que la Academia de Ciencias, Artes y Letras le ha dedicado una conferencia:El consumo de drogas como problema educativo, sanitario y social. ¿Lo estamos haciendo bien?, dentro de su ciclo Medicina y Sociedad en su quinta edición.Los conferenciantes fueron el catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Huelva y asesor de la Organización Mundial de la Salud, Ramón Mendoza y la psicóloga y máster en Psicología General Sanitaria Lidia Torres.

La también promotora del Programa Healthy sobre adolescencia y drogas indicó que la preocupación de los padres porque sus hijos se involucren en el ámbito de las drogas se eleva hasta el 78%, de modo que nos encontramos ante un destacado problema sanitario y social. Entre los progenitores, la mitad considera que hay alguna posibilidad de que sus hijos hayan podido tener algún contacto con el mundo de la droga.Mendoza por su parte, indicó que España se encuentra entre los países desarrollados, a la cabeza de consumo de cannabis. Recordó asimismo, los daños que esta droga provoca como es el cáncer de pulmón en consumo prolongado, bronquitis crónica, riesgo de esquizofrenia, de pérdida de memoria o deterioro de las estructuras encefálicas.

Torres hizo mención a cómo ha cambiado la consideración social respecto al consumo de drogas. Se retrotrajo a las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado. Ante su irrupción se optó por la prohibición. Décadas después se ve que ese no puede ser el camino para prevenir el consumo. A día de hoy, los adolescentes y los jóvenes perciben el mundo de las drogas como algo normalizado, lúdico y ante el que se sugiere una percepción de control, especialmente si se considera que el consumo se limita a los fines de semana. Lo cierto sin embargo, es que en los últimos años ha crecido en un 17% las atención en Urgencias a los jóvenes por abuso de estupefacientes.

La psicóloga onubense mostró un punto clave: los jóvenes aprenden de lo que ven. Si sus padres fuman, beben o toman drogas pues no será fácil prevenirlos de todo ello y aunque hoy en día la faceta informativa es importante, no es suficiente. Es poco práctico esconder al joven que la droga le va a dar un placer inmediato.Necesita una gestión de los riesgos que le puede ocasionar y sobre todo, proponerle cambios en sus hábitos de vida como puede ser la promoción de las ofertas deportivas. El catedrático de la Onubense hizo referencia no solo al cannabis sino a las otras dos sustancias que aún a día de hoy, tienen fuerte implantación en la sociedad: el alcohol y el tabaco.

Respecto al primero, describió los daños físicos y psicológicos que provoca también en el tipo de consumo que se ha puesto de moda en los últimos años: el intermitente de altas dosis.Tal es el impacto del alcohol en la sociedad que Ramón Mendoza dio datos como el del que el 40% de la población sufre algún perjuicio como consecuencia de este consumo. Asimismo, se estima que los daños que provoca el alcohol afectan entre el 1% y el 3% del PIB especialmente en lo que se refiere a la productividad laboral aunque también hay que tener en cuenta que eleva los gastos en costes sociales y sanitarios.

El tabaco sigue teniendo un enorme poder en la sociedad española, ya que “estamos en los mismos niveles que hace 40 años”. Lamentó que el cigarrillo electrónico esté actuando como punta de lanza del consumo. Sin embargo, respecto a las diferencias de sexos, en la actualidad se está viviendo la equiparación de la mujer en el consumo de alcohol aunque sea más elevado aún entre los varones. En todo caso, se está percibiendo una liberación femenina respecto al alcohol, tal y como sucediera en décadas anteriores con el tema del tabaco. Pese a ello, el consumo de alcohol es ya algo superior entre las adolescentes que entre sus compañeros.

Tanto Mendoza como Torres abogaron porque se haga una evaluación de aquellas campañas preventivas que se hayan venido realizando para mostrar su eficacia