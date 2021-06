La donante de córnea de Huelva da todo "por bien empleado"

La donación de una córnea de una persona viva que precisaba una extirpación ocular ha permitido que otra recuperara la visión, un hito a nivel nacional que ha tenido lugar en el Hospital Juan Ramón Jiménez. La donante da todo "por bien empleado". Así se lo manifestó al responsable de la Unidad de Córnea, Juan Iglesias.

Indicó que cuando se le informó de que la córnea había sido trasplantada y había otra persona que gracias a ello veía, sintió "una satisfacción grande y tan personal, que no encuentro palabras para explicar la emoción que me dio cuando me dijeron que el trasplante había sido un éxito y había otra persona que podía ver".

El responsable de la Unidad de Córnea del Hospital Juan Ramón Jiménez agradeció a la donante su acción e indicó que "es un ejemplo, de cómo ha llevado toda la situación, porque es una situación desagradable, a nadie le gusta perder un ojo, y el hecho de que haya sido capaz de sobrellevarlo y además donar para ayudar a otra persona para que recupere la visión".

Según Iglesias, este precedente va a ayudar a que otros pacientes y familiares no tengan dudas a la hora de donar, porque se puede ayudar a muchas personas.