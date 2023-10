Un grupo de chicas con discapacidad de Huelva denuncian la falta de accesibilidad en la Feria de la Tapa

Un grupo de chicas de Huelva ha denunciado la falta de accesibilidad que se encuentran en eventos organizados en la ciudad como estos días en la Feria de la Tapa. El colectivo, que se hace llamar 'las chicas eléctricas', lamenta que en la feria de la tapa de Huelva 2023 las medidas de accesibilidad que habían anunciado tanto Ayuntamiento de Huelva como el grupo Bareca (responsables de su organización) y la FOE no se hayan cumplido en su totalidad, "aún habiendo notificado que así sería". La realidad, dicen, "es que prácticamente nada cumplía con la normativa necesaria".

"Somos las chicas eléctricas, un grupo de amigas a las que nos gusta ir a los eventos y actividades que se organizan en nuestra ciudad y no podemos disfrutar de los eventos y actividades como unas ciudadanas más porque se realizan en lugares no accesibles o no se cumple con las normativas en las actividades que se organizan", explican. "Entonces llegamos nosotras con nuestras sillas de ruedas y lo que se supone que será un rato divertido se convierte en una gymkana llena de obstáculos donde no sabemos con qué nos vamos a ir encontrando, o ni siquiera si vamos a poder estar ahí".

Por ello, este colectivo critica la "poca consideración" de los organizadores de la Feria de la Tapa con las personas con discapacidad por los siguientes motivos:

Los cuartos de baño reservados para personas con discapacidad "no cumplían con la normativa, ni por las distancias, ni por las adecuaciones que deben tener. Empezando por la rampa de entrada".

Las mesas reservadas para personas con discapacidad "no estaban señalizadas y evidentemente con la cantidad de personas que han pasado por la feria de la tapa desde el jueves hasta el domingo era imposible encontrarlas. Debían estar señalizadas en alto y con lenguaje de fácil lectura para todo el mundo".

Aseguran que la taquilla que prometieron accesible, a doble altura, no existía. Nos dijeron textualmente allí que "todas las taquillas son iguales y no tenemos conocimiento de que haya una específica". La distancia no era la que exige la ley. Además, tampoco estaba señalizado correctamente el uso preferente, critican.

Dicen que el suelo que rodeaba la taquilla principal y la que en teoría sería la accesible (C/Bocas, junto al Gallo Negro) estaba lleno de baches donde se complica mucho el movimiento de las sillas, tanto manuales como eléctricas.

Además, afirman que las barras a doble altura que debían tener todos los stands existían, pero no estaban señalizadas correctamente. "Pudimos ver durante varios días cómo muchos de esos stands utilizaban ese espacio para otros fines. Para que se cumplan las medidas se debe estar pendiente de ello, pues nosotras en el momento que no lo usan para lo que deben y no podemos utilizarlas"

Aceptan y entienden que "el mundo aún no está preparado para ser un lugar accesible para todos, pero no entendemos que organizaciones, tanto públicas como privadas, prometan y anuncien medidas específicas para organizar eventos accesibles universalmente y que cuando lleguemos nos encontremos con que no ha sido así". Se sienten engañadas y ninguneadas y por eso quieren que se conozca su realidad.