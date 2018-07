La dirección del PP ningunea a la militancia crítica de la capital

Tras el sepelio que se vivió en la sede de Alonso Sánchez en la noche del jueves -en el que hubo ausencias destacadas, caras largas y algún que otro arrebato-, la dirección provincial del PP dio la cara ayer para analizar los resultados de las primarias en Huelva. En concreto, los de la provincia. Porque ni una palabra se dijo sobre la capital hasta que llegó el turno de preguntas de la prensa.

Salió al ruedo el presidente, Manuel Andrés González, mientras que el portavoz y el secretario general, Juan Carlos Duarte y David Toscano, respectivamente, permanecieron a buen resguardo en el burladero: al final de la sala de prensa, como en los actos importantes. El primero de ellos estuvo presente durante toda la rueda, mientras que el segundo pudo evitar la foto.

González felicitó a los militantes de su partido que ejercieron su derecho al voto "con total libertad" para elegir el proyecto que han considerado el más idóneo para la presidencia nacional del partido. Tal y como destacó, con un 97,2% de participación, de los 695 inscritos, 598 votaron a Soraya Sáenz de Santamaría, que acaparó el 86% de las papeletas, mientras que el 11,7% votó a Pablo Casado (82 respaldos) y el 2,3% a María Dolores de Cospedal (15 votos).

El líder popular, que destacó la ausencia de incidencias en las sedes habilitadas para la votación y aseguró sentirse "orgulloso" de la militancia del partido, subrayó que Huelva, proporcionalmente a la cifra de su censo electoral de militantes, ha sido la provincia española en la que Sáenz de Santamaría ha recibido el mayor respaldo en estas primarias.

En este punto sacó pecho. Esta era su apuesta personal y la de la dirección provincial -en sintonía con la exministra sanjuanera Fátima Báñez y el líder andaluz, Juanma Moreno-. A la nómina oficialista se sumaron, entre otros, el exalcalde de la capital, Pedro Rodríguez; el diputado nacional y alcalde de Palos, Carmelo Romero; el regidor de Ayamonte, Alberto Fernández; la portavoz municipal del Ayuntamiento, Pilar Miranda, así como la viceportavoz, Berta Centeno y el exsenador Matías Conde.

Pero, aunque tal y como era previsible, la victoria sorayista fue contundente en la provincia (los dirigentes controlan los pueblos que aportaban la mitad de electores) no ocurrió lo mismo en la capital, donde de los 97 militantes que dieron el paso de inscribirse (representan a poco más del 3% de los afiliados), 45 apoyaron a Pablo Casado, 37 a la exvicepresidenta del Gobierno y 11 a María Dolores de Cospedal. De este modo, ganaron los críticos con la cúpula provincial sorayista.

Lejos de reconocer que estos resultados evidencian la brecha del partido en la capital, donde una militancia descontenta exige más representación en el partido (ni siquiera existe una directiva local), González aseguró que las cifras simplemente demuestran que los inscritos han votado con libertad.

"La lectura es que los militantes, por fortuna, han votado libremente. De los militantes que han tenido la opción de votar en la capital, 45 lo han hecho por Casado, 37 por Sáenz de Santamaría y 11 por Cospedal; igual que en Palos de la Frontera 114 personas votaron a Soraya y ninguna a Pablo; igual que en Lepe lo han hecho 75 a favor de Soraya y 2 a Pablo; o en San Juan del Puerto 65 a Soraya y dos a Pablo", manifestó. De este modo, insistió en la libertad que han tenido los militantes y aseguró que en la capital se votaba al proyecto nacional de los candidatos y "no si se está o no descontento con la dirección del partido, ya que para eso están los congresos provinciales".

Y hasta ahí llega el análisis del líder popular, que hace justo un año, en una entrevista publicada por este periódico, aseguró lo siguiente: "Tenemos un objetivo claro: recuperar la capital". También los críticos, que ahora se ven legitimados y recuerdan que no hay adversario pequeño, quieren recuperar en Huelva el poder territorial perdido desde 2015, cuando las urnas dejaron a los populares con un 45% menos de los votos que obtuvieron cuatro años atrás: pasaron de 28.428 a 15.677.

Aunque, como ha hecho hasta ahora, González negó la mayor e incluso aseguró (literalmente) desconocer quiénes son los críticos de la capital y qué votarán los siete compromisarios elegidos -con lo que de nuevo ignoró al movimiento articulado desde febrero, cuando unos 200 militantes y simpatizantes mantuvieron un encuentro en el Comercial pidiendo a la cúpula poder expresarse y participar en las decisiones que afectan a la ciudad-, el hecho de que esos siete compromisarios de la capital sean afines a los candidatos no oficiales habla por sí solo. De hecho, es del todo significativo que fuera del listado de compromisarios de la capital se queden, entre otros, el exalcalde de la capital, Pedro Rodríguez, el ex miembro del gabinete de Báñez y ex portavoz del grupo municipal de la capital Ángel Sánchez; la parlamentaria andaluza Carmen Céspedes; o el exsenador Matías Conde.

Por si fuera poco, la única afín al aparato con opciones de entrar en el listado de compromisarios de la capital -Berta Centeno- finalmente se quedó fuera. Empató a votos con Ricardo Vázquez, miembro del comité provincial y partidario de Casado, y por sorteo ganó este último, quien compartirá responsabilidad en Madrid con José Enrique Sánchez (el expresidente de NNGG, que no se ha decantado por ningún candidato y que fue el más votado); el parlamentario andaluz Guillermo García Longoria; el expresidente de NNGG José Luis Puente, el edil de la capital Francisco Moro, la militante Ana María García y el exconcejal de Deportes en la capital Javier Socias.