La nueva diplomacia de los líderes políticos a través de Twitter

Se conoce como Twiplomacia la nueva manera de comunicarse con los gobernantes y una forma en que los líderes mundiales se comunican entre sí. Los jefes de estado y de gobierno transmiten su actividad diaria gubernamental a su audiencia y los ciudadanos tienen acceso directo a sus líderes. Cualquiera puede mencionar a un líder mundial a través de Twitter, aunque muy pocos responden. Aun así, laTwiplomacia reduce barreras entre los políticos y los gobernados.

Cada año desde 2012, la firma norteamericana de relaciones públicas y comunicaciones Burson-Marsteller realiza el estudio Twiplomacy sobre la presencia y acción de los líderes mundiales en Twitter. Según esta agencia, la Twiplomacia no reemplazará a la diplomacia tradicional, sino que más bien extenderá su campo de acción, y entre sus méritos reside que por primera vez en la historia se disponen de parámetros cuantitativos para estudiar la diplomacia.

Sólo conociendo el funcionamiento de la red podrá obtenerse el máximo rendimiento

Durante varios años consecutivos encabezaba el ranking de actividad en Twiplomacy Barack Obama (en 2012 su tuit más popular fue "las parejas del mismo sexo deberían poder casarse" con 62.047 RT el 9 de mayo) pero hoy el rey es, cómo no, Donald Trump, con 52 millones de seguidores en su cuenta @realDonaldTrump.

El presidente de Estados Unidos se convirtió en el líder mundial más seguido en octubre de 2017 cuando superó al papa Francisco (@Pontifex), que es el segundo líder mundial más seguido con más de 47 millones de fanáticos en esta red. El primer ministro indio @NarendraModi ocupa el tercer y cuarto lugar, con 42 millones en su cuenta personal y 26 millones en su cuenta institucional @PMOIndia.

Twitter y el resto de las redes sociales suponen la eliminación de intermediarios en la comunicación entre los políticos y los ciudadanos. Acudimos a los canales sociales para informarnos y leer noticias, y esta audiencia es aprovechada por los líderes políticos para comunicar sus agendas, decisiones y declaraciones sin que tengan que ser previamente filtradas e interpretadas por un medio de comunicación. La bidireccionalidad, la comunicación en dos direcciones, supone la escucha activa y la implicación de los ciudadanos en las decisiones gubernamentales. Una auténtica revolución que muchos todavía están digiriendo.

La Twiplomacia, o la diplomacia en 280 caracteres, no está exenta de conflictos. Uno muy reciente lo hemos vivido el pasado 14 de agosto a propósito de la segunda crisis del Aquarius, tras rescatar en aguas del Mediterráneo a 141 inmigrantes. La autoría del acuerdo a seis bandas para distribuir la acogida de los inmigrantes y refugiados fue autoatribuido vía Twitter por varios países, y aunque finalmente las matizaciones de los líderes europeos se decantaron hacia la versión española, lo cierto es que asistimos a una pequeña crisis diplomática a través de esta red.

Quien ha protagonizado, y sigue haciéndolo, auténticos conflictos diplomáticos a través de Twitter es Donald Trump. Con sus comentarios demagogos y agresivos, este controvertido personaje incendia las redes sociales y logra dar el salto al mundo de los medios de comunicación tradicionales. Y, sin embargo, con él funciona todo al revés. Mientras que cualquier líder pierde popularidad con las salidas de tono y los insultos, Trump aumenta el número de seguidores y las interacciones. De hecho, no sólo estamos ante el presidente más activo, sino ante el que más engagement genera. Afortunadamente, esta forma tan particular de actuar y con tan notables resultados no es la tónica general, sino que más bien nos encontramos ante un caso singular.

En las antípodas sociales de Donald Trump se sitúan los dirigentes y líderes mundiales que usan estos medios con resultados altamente positivos para los países a quienes representan, sin necesidad de destacar mediante la polémica o la provocación. El primer ministro indio, Narendra Modi, apuntala sus relaciones internacionales a través de las redes sociales, demostrando gran sensibilidad cuando tuitea en el idioma local de los países que visita. Ha conectado de un modo muy especial y desconocido hasta ahora con la población india. Con un equipo compuesto por una veintena de personas, proyecta una imagen moderna de su país a través de su discurso en los medios sociales. El papa Francisco es otro ejemplo de líder mundial y social, con 47 millones de seguidores y un discurso muy en la línea de su mensaje inclusivo y conciliador.

La red de los políticos

Twitter no es una red tan masiva como Facebook pero resulta ideal para la clase política porque en ella se encuentra un público activo, motivado y dispuesto a compartir ideas e informaciones. Son los líderes sociales que anhelan todos los políticos y pueden resultar piezas clave en una campaña electoral.

Es la red más politizada, con mayor presencia de políticos, simpatizantes, activistas, periodistas, medios de comunicación y gente interesada que busca información política. Esa politización significa que los políticos deben estar en Twitter.

Y, aun así, no es el mejor camino para ganar votos por muy elaborados e inteligentes que sean los mensajes. Los usuarios de Twitter están agrupados en torno a afinidades políticas, y la mayoría ya están convencidos o simpatizan con el político al que están siguiendo.

La estrategia de comunicación en Twitter por parte de los partidos políticos debe ser trabajada en un contexto de sobreabundancia de información, gran velocidad e inmediatez y rápida desaparición de sus noticias. Sólo conociendo el funcionamiento de la red y sus posibilidades podrá obtenerse el máximo rendimiento y, lo que es más importante, se podrá aspirar al objetivo de bidireccionalidad que figura en la esencia de cualquier red social.