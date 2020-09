La media diaria de contagios en Huelva durante la última semana es de 33 casos

La provincia de Huelva registra una media diaria de 33 positivos por Covid-19 en la última semana después de haber acumulado 40 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, según precisó el parte diario de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Sobre los últimos afectados aún no se conoce la procedencia, dado que la Junta de Andalucía no actualiza la ubicación de los positivos durante el fin de semana, por lo que no será hasta mañana cuando se pueda ofrecer la localización de los contagios del sábado y de hoy.

Desde un criterio geográfico –atendiendo a los distritos sanitarios–, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) evidencia que el 57% de los positivos de los últimos siete días se concentran en Huelva-Costa, una tendencia que se hacía cada vez más común a medida que avanzaba el período estival. Asimismo, el 34,6% de los casos de la última semana se localiza en el Condado-Campiña, mientras que los restantes se ubican en Sierra de Huelva-Andévalo Central, la comarca que mejor ha resistido el virus desde que se dio por finalizado el estado de alarma.

En el apartado de brotes de Covid-19, Salud no anunció novedades en el último día, si bien es cierto que hay que tener en cuenta que la Junta de Andalucía solo notifica aquellos focos de gran magnitud, a excepción de los jueves, momento en el que actualizan todos los brotes que concentra la comunidad. Por tanto, según los últimos datos oficiales, el territorio onubense concentra 13 brotes Covid-19, después de haber registrado cuatro focos de contagio con 20 positivos en la última semana, los cuáles se sumaron a los nueve brotes que seguían activos en la provincia desde tiempo atrás. En relación a estos últimos cuatro focos, Salud reveló que todos ellos se localizaron en el distrito sanitario Huelva-Costa, con seis, cinco, tres y seis casos respectivamente.

En Andalucía se alcanzaron ayer los 1.526 afectados por coronavirus y, de este modo, la cifra diaria de positivos se convirtió en la tercera más alta de toda la pandemia, tras los 1.551 de este miércoles y los 1.617 del viernes 18 de septiembre. En este sentido, Sevilla, con 447 casos confirmados por PCR, se situó como la provincia con mayor número de positivos en las últimas 24 horas, superando a Málaga con 254, Córdoba con 210, Granada con 187, Cádiz con 159 y Jaén con 143. Por debajo del centenar figuró Almería con 86.

Las cifras oficiales del día también reflejaron dos nuevas hospitalizaciones y una entrada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el territorio onubense. De este modo, en la provincia hay 13 personas ingresadas, de las que una se encuentra en la UCI.

En esta línea, los hospitales andaluces alcanzaron ayer los 1.053 pacientes ingresados por coronavirus, 36 más en 24 horas y 102 más que hace una semana, de los que 140 se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), cinco más que este viernes y 12 más que hace siete días.

La cara positiva del parte diario de Salud la pusieron los dos nuevos curados, por lo que se eleva a 594 la cifra de personas que han conseguido superar la enfermedad.

En Andalucía se curaron 695 personas en las últimas horas, de 328 correspondieron a la capital andaluza. Además, superaron la enfermedad 123 personas en Almería, 111 en Málaga, 62 en Jáen, 53 en Cádiz, 15 en Granada y una en Córdoba.

En lo que a los fallecimientos por Covid-19 se refiere, Huelva no sumó ninguna nueva defunción, aunque en la autonomía se contabilizaron 18 decesos, uno más que la víspera y mayor cifra diaria desde hace una semana.

Los 18 decesos de la última jornada fueron la cifra más alta desde el jueves 17 de septiembre, cuando se registraron 25, mayor número de la segunda ola de la pandemia. Se concentraron principalmente en las provincias de Sevilla con cinco, Granada con cuatro, y Málaga y Granada con tres cada una, a los que se sumaron Almería con dos y Jaén con una.