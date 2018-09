El coste de una llamada al volante

La Dirección General de Tráfico le ha declarado la guerra a los teléfonos móviles. Están en el foco de atención por ser causantes de gran parte de las distracciones al volante, tras la proliferación de su uso en la última década. De ahí que este verano se haya apuntado desde la DGT que estudia endurecer las sanciones por su uso incorrecto durante la conducción.

Hasta que se dé ese nuevo paso en las medidas preventivas, en la provincia de Huelva parece que ya han calado los mensajes de las campañas y existe una concienciación sobre el riesgo que entraña superior a otros puntos.

La estadística de las carreteras onubenses apoya esta sensación, que aunque es generalizada en el territorio nacional, fija en Huelva un máximo: en lo que va de año, las sanciones por el uso del móvil han rebajado en más de una cuarta parte las del año pasado. Hasta un 26,2% se han reducido las sanciones de este tipo entre enero y julio pasado, meses en los que se registraron un total de 823 multas, que quedan lejos de las 1.116 del mismo periodo de 2017.

No hay ninguna otra provincia andaluza, según los datos de la DGT publicados ayer por Europa Press, que refleje una disminución de este calibre este año. Sólo Cádiz y Sevilla se acercan, con recortes de sanciones del 15,2% y 14,6%, respectivamente. Pero es que en Granada y en Málaga, además, el signo es diferente, porque llegan a reflejar aumentos del 5,3% y el 5,2% en los siete primeros meses del año considerados.

Esta variación es la que ofrece la mayor dimensión en la comparativa andaluza, porque los números absolutos quedan condicionados por el menor peso poblacional de la provincia de Huelva. Pero incluso así es significativo el punto de partida que fue 2017, que se cerró en las carreteras onubenses con 1.897 sanciones por uso inadecuado del móvil, por delante de Córdoba en los doce meses, con 1.422, y de Jaén, con 1.162. Son, además, las tres provincias que han recortado hasta julio de 2018 las multas por debajo del millar.

La sanciones por la utilización del teléfono móvil al volante suponen en la actualidad una multa de 200 euros y la detracción de 3 puntos del carné. No obstante, el director de la DGT, Pere Navarro, a su vuelta al cargo en julio pasado ya mostró su deseo de que se haga una revisión de las sanciones aparejadas al uso de dispositivos móviles para que se incremente el número de puntos y la cuantía económica de la sanción. "Hace doce años no había WhatsApp", apuntaba Navarro en una entrevista en RNE sobre la ampliación del escenario de riesgo con los móviles: "Habría que subir los puntos que pierdes", para añadir que el uso del móvil no "sólo es un problema de seguridad vial sino también social". "Deberíamos parar y hacer una reflexión", señaló.

Marcar un número de teléfono mientras se circula a 120km/h, según la DGT, supone recorrer 429 metros sin prestar atención a la carretera, y escribir o leer un mensaje supone recorrer 660 metros completamente a ciegas.

Aunque está permitido el uso de los teléfonos durante la conducción mediante un sistema de manos libres, la DGT maneja estudios que incluso desaconsejan su uso en estas circunstancias por la merma que supone a la capacidad de concentración. Tras hablar más de tres minutos por el manos libres, indican las conclusiones de estas investigaciones, los conductores no perciben el 40% de las señales, la velocidad suele bajar y el tiempo de reacción es mayor.

Estos datos forman parte del argumentario que se maneja en Tráfico para impulsar otra medida en el endurecimiento de la norma sobre el uso de móviles: la generalización del llamado Modo coche, del mismo modo que es común el uso del Modo avión, que anula las conexiones durante los vuelos.

Navarro asegura que es "mucho más peligroso llevar encendido el móvil en el coche que en el avión". "Las compañías telefónicas deberían fijarse en esto. Se hace un uso inadecuado del móvil que está creando problemas. Algo tendremos que hacer", concluyó.