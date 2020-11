El coronavirus causa la pérdida de 4 de cada 10 turistas en septiembre en Huelva

Septiembre tampoco remontó la temporada estival en el ámbito turístico de la provincia de Huelva. A pesar de la ausencia de restricciones de movilidad, la incertidumbre y el miedo al coronavirus, sumado al recorte económico de muchas familias por culpa de la crisis económica derivada de la pandemia, fue la clave para que el territorio onubense perdiera cuatro de cada diez turistas que registró el año pasado. En total llegaron hasta Huelva para disfrutar de sus vacaciones 79.335 visitantes. Es más de un 40% menos que el mismo mes que el ejercicio pasado, cuando se contabilizaron hasta 133.230. El coronavirus se llevó por delante 53.895 turistas que no vinieron hasta la provincia de Huelva, según los datos hoteleros reflejados en el Instituto Nacional de Estadística.

El descenso más pronunciado se registró en el apartado internacional. Las medidas restrictivas de cada país –algunos con cuarentena obligatoria– provocó que la caída del turismo extranjero se fuera hasta un 81,6%, pasando de 36.063 visitantes el mes de septiembre de 2019 a los 6.625 de este curso. En el segmento nacional Huelva perdió una cuarta parte turística. Así, llegaron hasta la provincia un total de 72.710 españoles a diferencia de los 97.167 del pasado año.

Lo que no ha cambiado la Covid-19 ha sido las procedencias mayoritarias habituales. Más de la mitad de los turistas nacionales (el 54%) llegaron desde otro punto de Andalucía. Les siguen los extremeños (15,6%) y los madrileños (9,5%).

La pandemia de la Covid-19 también mermó el poder adquisitivo de los visitantes, lo que indica que el gasto en el ocio se ha recortado de una manera considerable estos meses. Este aspecto se puede comprobar en las pernoctaciones contabilizadas durante el mes de septiembre. Si la pérdida de viajeros ha sido de un 40%, la de las pernoctaciones ha caído hasta un 51%. Más de la mitad de noches que se efectuaron el pasado año este curso no se han materializado. Así se pasó de 546.455 pernoctaciones en septiembre de 2019 a las 263.121 de este ejercicio. El incremento se traduce en relación a la pérdida de visitantes nacionales e internacionales. Por un lado las noches contabilizadas por turistas españoles descendió un 28,5%, al pasar de las 332.607 a las 237.544, mientras que las pernoctaciones por turistas extranjeros se desplomaron un 88%, cayendo de las 213.849 a las 25.578. La estancia media de los visitantes, como es lógico, descendió y pasó de los 4,1 días a los 3,3.

Todos los datos negativos e históricos que se han producido durante la temporada estival es la cruz de una moneda que el año pasado fue totalmente lo contrario, con el mejor año de la historia turística de Huelva. Lo contabilizado este ejercicio no ha hecho más que dejar una huella profunda en el sector, donde muchos empresarios hoteleros han echado la llave antes de tiempo. Si el año pasado la amplia mayoría los establecimientos hoteleros estaban abiertos, como es habitual, hasta pasado el puente de la Hispanidad, este año muchos no llegaron a septiembre. Las cuentas no salían y en vez de las 28.443 plazas abiertas que se contabilizaron en septiembre de 2019, este curso hubo 20.573. Esto se traduce en 16 establecimientos hoteleros menos disponibles. La previsión de ocupación para este año era muy inferior al anterior, como ya se vino materializando en los meses anteriores. Así, tan solo se pudo llegar a un 42,1% de ocupación. Son 20 puntos menos que en septiembre de 2019. Una consecuencia directa es un menor número de empleos directos. De un año para otro ha habido 1.858 trabajadores menos en el sector hotelero.