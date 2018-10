Los convocantes señalan un 80% de seguimiento en el día de huelga

El Colegio Oficial de Médicos respalda estas movilizaciones. Su presidente, Antonio Aguado, quiso compartir con la sociedad onubense que "esta convocatoria es en favor de ella y no en contra". Aguado lamentó que "algunas de las reivindicaciones que hacen los médicos ya las hacíamos en 1983".

El SM no convocaba una huelga desde 2013, aunque en esta ocasión tenía como destino a toda la profesión.

Los médicos de familia y pediatras vivieron ayer su primera jornada de paros en la huelga convocada por el Sindicato Médico (SM) y respaldada por el Colegio de Médicos y la Plataforma Basta Ya. Según los convocantes, el seguimiento ha llegado al 100% en 13 de los 25 centros o zonas básicas de salud que fueron monitorizados por el sindicato. En la capital, todos los centros estuvieron al 100% salvo dos que se quedaron en el 80%. En términos semejantes se expresó Basta Ya, cuyo representante añadió que la jornada se había desarrollado con plena normalidad aunque hizo referencia a los servicios mínimos, que en algunos casos no se habían respetado. Ese había sido el caso de los pediatras, que al final se les aplicó un 66% en vez del 50% estipulado previamente. El seguimiento para Basta Ya y SM fue del 80,2% repartido de la siguiente manera: 81,4% en médicos de familia, 83,3% en pediatras y 65,6% en los MIR.

El delegado ratifica las mejoras y que "no es el momento"

El delegado territorial de Salud, Rafael López, mostró ayer su respeto por el derecho de los médicos a realizar su huelga aunque se ratificó en que "no es el momento". El delegado reconoció que "han sido años muy complicados para el sistema sanitario, aunque no es el momento porque actualmente la Junta de Andalucía está trabajando con los médicos en el Plan de Renovación de la Atención Primaria que dio comienzo el año pasado". De este modo, mencionó el incremento de plantilla que se había realizado el año pasado y el que se está llevando a cabo en el último trimestre de este año y subrayó que se trata de contratos sobre plantilla. Añadió que "no hay nada improvisado" y las mejoras en Atención Primaria también se están plasmando en las pruebas diagnósticas o en el problema de las agresiones.