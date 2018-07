Los contratos al 50% en el Infanta Elena para este verano tienen "carácter puntual"

El Hospital Infanta Elena tiene previsto, para su Plan de Vacaciones de este verano, realizar algunos contratos a media jornada. Según indicó el responsable de Sanidad de CSIF-Huelva, César Cercadillo, son contrataciones que tendrán como destino cocina y algunos otros servicios como celadores, pero siempre se tratará de casos puntuales que tengan como destino aportar un refuerzo puntual a la actividad que se lleve a cabo durante estos meses estivales, según comentó Cercadillo, quien se hizo eco de lo aportado por las fuentes del propio hospital.

Consultada la dirección-gerencia del Infanta por este periódico, respondió que "este verano no habría cambios en el porcentaje de jornada en el Plan de Vacaciones respecto a años anteriores" y resaltó que "lo que sí ha variado es el número de contratos, que es superior al del año anterior".

La medida afectará al personal de refuerzo que tendrá la cocina como principal destino

Cercadillo además subrayó que "se nos ha dicho que no hay marcha atrás y que la política de contrataciones ha cambiado de manera definitiva", de modo que no se volverá a la firma de contratos de jornada no completa.

En 2015 se puso punto final a una política de contratación muy empleada durante los años más duros de la crisis. Los destinatarios de dicha política fueron los eventuales y los eventuales estructurales, que vieron cómo se les realizaban contratos del 75% de jornada e incluso del 50%. Sobre todo en el primero de los casos, esa jornada parcial era solo a efectos económicos pero no laborales.

Ya en otoño de 2015, el SAS anunció su intención de acabar con este tipo de contrataciones y de hecho el paso de los parciales al 100% se hizo efectivo en marzo del año siguiente, una medida que afectó a la gran parte de los eventuales del SAS en la provincia.