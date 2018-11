El PP recalca que ningún partido rechazó el contrato de la zona ORA con Dornier SA

El contrato de la zona de Ordenación Regulada de Aparcamientos (ORA) con la empresa Dornier SA, anulado por el TSJA, pasó previamente por la mesa de contratación del Ayuntamiento de Huelva, en la que estaban los tres partidos que entonces tenían representación: PP, PSOE e IU, además del interventor y de la secretaria de la mesa. Ayer lo quiso recordar el PP, que insiste en que “la adjudicación del servicio fue avalada por todos los grupos”. Lo cierto es que no fue rechazo por ninguno. de ellos.

Antes de llevarse a Pleno para su aprobación definitiva (durante el mandato de Pedro Rodríguez), el contrato se debatió en la mesa de contratación, en la que ningún partido se opuso. La propuesta logró 6 votos favorables: tres de los vocales del grupo municipal del PP, uno de IU, otro del secretario y el del interventor, y dos abstenciones: la de los dos representantes del PSOE.

Cuando sólo faltan horas para que el debate sobre la zona ORA vuelva al Pleno del Ayuntamiento, la concejal popular Carmen Sacristán, quiso defender la gestión que su grupo llevó a cabo hace ahora cinco años. Por ello, incidió en que la sentencia del Alto Tribunal Andaluz, refrendada por el Supremo como adelantó ayer Huelva Información, “se refiere exclusivamente a cuestiones puramente administrativas”. Es decir, que no habla “en ningún momento de fraude o de arbitrariedad”.

El Tribunal Supremo se limita a no admitir a trámite el recurso de la empresa afectada contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). No entra a analizar el fallo del TSJA que tumba el contrato con la empresa Dornier y propone un nuevo proceso de licitación. La nulidad se fundamenta en diversos aspectos, como la “vulneración de principios de igualdad” o “arbitrariedad en la adjudicación”. Además, en el escrito se hace referencia a que la valoración que se hizo del informe económico llegó por un órgano que sería “incompetente” para ello, como es el entonces jefe de la Policía Local. A este respecto, Sacristán explica que en la mayor parte de los contratos se realiza de ese mismo modo: “El informe económico lo realiza el técnico especialista en la materia que también trabaja en la elaboración del pliego”. Con todo, ayer el equipo de Gobierno insistía en que ya se trabaja en la elaboración de un nuevo proceso para licitar la zona ORA. “El Ayuntamiento lo que va hacer es cumplir la sentencia y ya estamos elaborando un nuevo pliego, según el portavoz del equipo de Gobierno, Manuel Gómez. Ciudadanos llevará su propia propuesta al Pleno de hoy. La portavoz municipal María Martín, propone su anulación definitiva o, al menos, un estudio de viabilidad sobre la propia regulación antes de iniciar cualquier proceso de licitación nuevo. Para Martín, “la gestión no está cumpliendo con lo que dice la ordenanza porque la rotación de aparcamientos nunca será posible si puedes estar renovando hora tras hora el ticket”. Es más, según ella “la zona ORA de Huelva no regula nada, solo cobra por aparcar”. Cs, que reprocha al equipo de Gobierno “falta de transparencia por no comunicar el dictamen del Supremo”, defiende que no se puede tener “algo que no cumple su función y que es muy difícil que la cumpla”, sobre todo porque hay zonas, como se detalla en el único informe que hay de movilidad de Huelva, que hay zonas con 3.800 plazas de aparcamientos regulados y 61.000 vehículos propiedad de sus vecinos. Martín pone en duda la zona ORA porque “además genera multas y sanciones para los ciudadanos, como el caso de las 20.000 multas que han llegado a los domicilios, de las que un buen puñado serán de la zona ORA y solo beneficiara a la empresa que ha estado en los tribunales” .