La consejera de Fomento critica los "bandazos" de Puente sobre el AVE y vuelve a reclamar un "diálogo sereno"

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha criticado este viernes que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se dedique a su parecer a "dar bandazos y zanjar reclamaciones históricas de Andalucía sin una mínima comunicación con el territorio", y le ha vuelto a reclamar un "diálogo sereno" sobre infraestructuras pendientes.

Díaz se ha pronunciado en estos términos después de que Puente haya emplazado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a que diga si quiere que desde el Gobierno central "quiten" dinero del que su departamento está invirtiendo para "cerrar" la obra de la autovía SE-40 en la provincia de Sevilla, y que dicha inversión "se traslade" para poner en marcha una línea nueva de alta velocidad con destino a Huelva como reclama el Ejecutivo andaluz.

Rocío Díaz ha detallado que la Junta lleva pidiendo reunirse con el Ministerio "desde 2019 para tratar temas de Andalucía" al objeto de "trabajar en las necesidades y marcar una hoja de ruta común". "Queremos un diálogo sereno con el Gobierno de Pedro Sánchez en infraestructuras porque llevamos muchos años de olvido", ha añadido la titular andaluza de Fomento.

Según la consejera, "el puente de la SE-40 no debe usarlo de ejemplo" el ministro "porque los 500 millones de euros aún no los ha visto nadie y, precisamente, se escogió" esa opción, ha proseguido, porque era la "barata" frente a la del "túnel, que ya estaba presupuestado y proyectado". "Lo que han que han hecho hasta ahora es retroceder al punto de partida tras años de avance", ha agregado Díaz, quien, en este contexto, ha insistido en que "Huelva quiere el AVE con Sevilla y no se la puede seguir maltratando como hasta ahora". Por eso, como ha dicho, el Gobierno andaluz "va a defender siempre" esta infraestructura.

Díaz ha afirmado no entender "la actitud" de Puente. "Primero niega proyectos en los que, en teoría, llevan años trabajando como el AVE a Huelva o el tren al litoral, y ahora nos dice que elijamos qué infraestructuras van a hacer en Andalucía", ha especificado.

DE "CAMBIAR PUENTE POR TÚNEL" A "TRUEQUE"

"El Gobierno de España ha pasado de cambiar puente por túnel en la SE-40 a hablar de trueque" entre esta infraestructura "o el AVE a Huelva", todo ello, según ha apostillado Díaz, "sin pensar" en que "son infraestructuras que llevan lustros planteadas". Finalmente, ha enfatizado que el Ejecutivo de Sánchez "lleva cinco años sin licitar un solo kilómetro de la SE-40, sólo mareando los papeles y anunciando en cada presupuesto inversiones bestiales que luego nunca llegan" de tal modo que, para Díaz, "no es el momento de elegir entre infraestructuras, sino de invertir y debatir de manera serena".