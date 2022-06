Acaba de empezar la ansiada, para mucha gente, estación estival. El verano es sinónimo de vacaciones, de días eternos, de sobremesas largas, de noches animadas y de actividades fuera de lo habitual. En general, porque de todo hay, acabamos de entrar en la época en la que los planes se nos agolpan en la cabeza y en las propuestas de las amistades y familiares, pero… ¿somos capaces siempre de hacerlos realidad? A eso dedico hoy este espacio, a poner nuestra inteligencia emocional de nuevo a nuestro servicio para saber cómo conseguir tener un verano memorable.

Ya lo hemos comentado otras veces: la inteligencia emocional es una decisión muy racional que debe tomar para atenderse desde el autoconocimiento y la claridad de objetivos. ¿Qué quiere usted para estas vacaciones? ¿Con qué disfruta realmente? ¿Con quién? ¿Cuánto tiempo disponible tiene? ¿Cuándo? ¿Qué necesita para hacer eso que quiere? ¿Cuándo lo va a preparar para que se haga realidad?

Porque pasa que, a veces -y no pocas veces-, nos dejamos llevar por los acontecimientos dentro de la vorágine del día a día y no nos paramos a preguntarnos nada y mucho menos a planificar. Así que, si no tiene usted la suerte de contar entre sus amistades cercanas con esa persona maravillosa que le pone los planes en bandeja, puede que termine haciendo lo de siempre o, lo peor, no haciendo nada.

Pues si eso le pasa porque no ha tenido tiempo de pensar ni de planificar, no puede quejarse después de no haber hecho nada. Y como no puede quejarse, quizás tenga la tentación de justificarse, con frases del tipo de si es que yo lo único que quería era descansar, si es que a mí en realidad lo que me apetece es estar en casa sin hacer nada…

Miedo al calendario, ¿o a tomar decisiones?

Hay también quien está tan atrapado o atrapada en el mundo de las obligaciones, que le cuesta abrirse huecos con tiempo o pensar qué hacer con meses o semanas de antelación. Yo soy de ese tipo de personas, lo confieso. Pero es un gran error, porque la planificación es sin duda una de las herramientas más poderosas para tomar las riendas de su vida. Y planificar requiere tomar decisiones.

Seguro que muchas personas que están leyendo esto ahora, comparten conmigo ese freno de no querer decidir con demasiado tiempo qué hacer, o el día en el que irse, o con quién irse... porque no vaya a ser…, y si…, a ver si luego… Y resulta que esa es la mejor manera de darle el control de su vida a la rutina.

Las cosas no van a pasar solas. Eso ocurre pocas veces. Siento si le destrozo su ilusión. Y, además, es complicado conseguir hacer, de un momento para otro, lo que usted quiere. Aún más complicado es hacerlo con quien o quienes usted quiere. Así que, de nuevo, aquí tiene el secreto del éxito: decida y planifique.

Planificar en cuatro pasos

El primer paso es obvio y con él empezaba este artículo: piense, ¿qué quiere hacer? Y le aviso que pensarlo es casi la mitad de la planificación, porque cuando sabe lo que quiere, es más fácil saber qué hacer y cómo para conseguirlo. ¿Que tiene usted varias opciones? ¡Eso es genial! Ahora, tan sólo decida. ¿Por cuál va a empezar?

Puede querer empezar por lo más fácil, o lo más asequible. O puede usted plantearse hacer ya el plan de su vida. Da igual. Lo importante es decidir. En cualquier caso, será genial escribir en algún sitio todos esos planes que quiere hacer y tenerlos a mano como un banco de ideas para la próxima vez que se decida a abrir un hueco en su calendario.

Ahora, ya sólo le queda convertir uno de esos deseos en objetivo. ¿Cómo? Aquí tiene los tres siguientes pasos que le pueden guiar.

Después de saber qué quiere, escriba todas las acciones que debería hacer para acercarse a ese objetivo que ha decidido. Apunte todo lo que se le ocurra, sin orden, sólo apunte las tareas que necesita usted hacer para lograrlo. Así que, ya se haya decidido por hacer una expedición al Himalaya o por alquilar en el mar Menor, van a salir tareas como: buscar empresas especializadas, crear un grupo de WhatsApp para implicar a más gente, buscar información en foros de viajes en internet, comprar ropa y calzado adecuados, consultar rutas de carretera o vuelos, ver qué disponibilidad económica tengo en la cuenta del banco, ¿debe vacunarse de algo? ¿Qué actividades hay donde usted va? ¿Qué fechas concretas son las que va a bloquear?

Una vez que tenga todas las tareas, ordénelas. Y no olvide en este tercer paso su sentido común y su lógica. No va a consultar o comprar vuelos sin saber si hay alguna empresa especializada que los incluye, o sin haber hecho algunas cuentas sobre su capital disponible. Además, ordenando las tareas quizás salgan algunas más, inclúyalas también en su listado.

El cuarto paso es tan simple como ponerle fecha a cada tarea. Una después de otra. Y, otra vez, con sentido común. No es momento de estresarse o boicotearse una o uno mismo. Está usted comprometiéndose con la persona más importante de su vida: usted. Así que póngaselo fácil. Y cumpla las fechas, claro. Porque, ya lo sabe: nada le da más energía que cumplir consigo mismo o consigo misma, y nada le quita más energía que incumplir con usted.

Ahora es cuando quizás está pensando que vaya sucesión de obviedades. Pues sí. Planificar es simple, que no es lo mismo que fácil. Pero, sobre todo, es el paso más importante para gestionar bien uno de los bienes más valiosos de los que disfrutamos en la vida: el tiempo. Consiga que sea de calidad. ¡Feliz verano!