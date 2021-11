Las congregaciones evangélicas de Huelva conmemoran el Día de la Reforma Protestante

Las diferentes congregaciones evangélicas de Huelva conmemoraron el Día de la Reforma Protestante, efemérides que desde el año 2008 se viene realizando a iniciativa de la Fraternidad de Pastores y el Consejo Evangélico Provincial de Huelva.

Este año y por primera vez en el movimiento evangélico de Huelva, se ha realizado con la unidad e implicación de las 27 iglesias y entidades evangélicas de Huelva, San Juan del Puerto y Palos de la Frontera. Y por primera vez también, se realizaron dos actos en días diferentes.

El día 29 contó con el tradicional Desayuno-Conferencia, impartida por el Pastor Miguel Ángel Prado, sobre Erasmo de Rotterdam y su Influencia en los Reformadores Españoles, y a la que asistieron el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz; la delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía, Bella Verano; el Diputado de Presidencia de la Diputación Provincial, Salvador Gómez y la alcaldesa de San Juan del Puerto, Rocío Cárdenas, además de otros representantes municipales.

A los mismos se les pudo hacer un ruego o consejo, animándolos para, que, cuando estén gestionando los presupuestos y los temas económicos, "se atrevan a confiar en lo que Dios nos dice, y que no les entrase la duda o el vértigo como creyentes en Dios y añadieran a las cuentas y presupuestos públicos, el plus de la Gracia de Dios, dando lugar, cuando ellos vean que ya no pueden, a que Dios pueda actuar donde nosotros no llegamos para cubrir la necesidad de la gente. Les recordamos el relato bíblico de los cinco panes y los dos peces, cuando los discípulos no se veían capaces, y Jesús les demostró, que sólo hay que dar lugar a Dios y creer en él. Y sobre el actuar milagroso de Dios cualquiera de los presentes podría darles testimonio de que él cumple su Palabra".

Asimismo, el día 31 se realizó públicamente en la carpa de la avenida de Andalucía, el primer culto unido de las Iglesias Evangélicas de Huelva fuera de sus templos.

Correspondió también la predicación de la Palabra al Pastor Miguel Ángel Prado, el cual, con una entusiasmada y encendida predicación sobre Colosenses 1:2-6 compartió con las aproximadamente 700 personas que pudieron asistir al culto unido, "la necesidad de entender que solo hay un Evangelio y una sola Iglesia, que debe vivir bajo la Gracia del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Una Iglesia Agradecida que ora los unos por los otros, que cree y tiene fe no en lo que hacemos o podemos, sino en lo que ha hecho Cristo Jesús en la Cruz del Calvario para nuestra salvación. Un acto de amor que nos da esperanza en la eternidad, por la revelación del Evangelio de la verdadera Palabra de Dios, para que no quedemos sin fruto, sino que crezca abundantemente en nosotros. Un fruto, del que pudimos alegrarnos en el llamamiento final, en donde 11 varones y una mujer, entregaron sus vidas a Cristo, llenando de gozo y alegría el corazón de los allí reunidos".

"Todos los Pastores y hermanos que pudieron opinar, valoraron muy positivamente todo lo que este año se había organizado, demostrando un renovado entusiasmo por hacer más cosas en la unidad del cuerpo y en el Espíritu", finalizaron desde la Fraternidad de Pastores y el Consejo Evangélico Provincial de Huelva.