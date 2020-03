El confinamiento en las viviendas y sus controladas excepciones por el coronavirus en Huelva

Quedarse en casa, esa es la pauta a seguir y la mejor arma para luchar contra el coronavirus. El Gobierno va a prorrogar otros quince días el estado de alarma, de manera que el confinamiento de los ciudadanos en sus viviendas continuará hasta el próximo 11 de abril.

Sólo se permite salir de los domicilios para la adquisición de alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad; realizar gestiones bancarias, acudir a centros sanitarios, prestar asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o especialmente vulnerables, así como para asistir al puesto de trabajo, sacar la mascota a la calle para que realice sus necesidades y para el repostaje del vehículo en gasolineras.

Para cualquiera de estas salidas se debe ir solo. Para hacer la compra tiene que ser un miembro de la unidad familiar el que deberá desplazarse al establecimiento comercial más cercano a su domicilio para adquirir productos de primera necesidad y “por el tiempo indispensable”, según indican desde la Policía Local de Huelva.

También se debe acudir de manera individual a las consultas médicas, sólo en el caso de un menor o persona dependiente se puede ir acompañado.

Aquellos ciudadanos que necesiten renovar sus recetas pueden hacerlo sin acudir al centro de salud. Según apuntan desde la Junta de Andalucía, cuando llamen por teléfono los profesionales de su centro de salud o de Salud Responde le preguntarán el motivo de la consulta, si éste es la receta, “en las próximas 48 horas les llamará su médico y cargarán a la tarjeta sanitaria las recetas que el paciente necesite”, de esta manera se evitarán desplazamientos innecesarios a las instalaciones sanitarias y se garantizará la dispensación de medicamentos a las personas que lo necesiten.

En la prestación de asistencia a familiares, en la que se incluye llevarles alimentos y medicamentos, es fundamental cumplir con todas las medidas de seguridad e higiene.

En cuanto a la posibilidad de moverse dentro del bloque de viviendas e ir a la azotea, espacio en el que se tiende la ropa, se recomienda buscar alternativas para evitar las zonas comunes.

A la hora de tirar la basura o depositar envases ligeros, cartones y papeles o botellas de cristal para su reciclaje deben elegirse los contenedores más cercanos a la vivienda.

Por otra parte, los dueños de mascotas deben sacarlas lo más cerca posible de sus domicilios, y hacerlo lo justo e imprescindible. Según la Policía Local, “están prohibidos los paseos”.

Si se utiliza el coche, en los casos establecidos, sólo puede ir una persona en él, dos si una de ellas es menor o dependiente, aunque también se permite que en un vehículo se trasladen, por causa justificada, más personas para acudir al lugar de trabajo. No obstante, se recomienda que no se comparta coche. En el caso de que no tengan otra manera de llegar a su puesto de trabajo que compartiendo vehículo deben llevar documentación que lo justifique. Aparte, tienen que usar mascarillas y guantes, y el vehículo debe desinfectarse.

Es aconsejable que las personas que se desplacen a su lugar de trabajo lleven un certificado de la empresa. En el supuesto de que se estropee el vehículo particular, éste sólo se puede llevar al taller para reparar “si es indispensable”, subrayan desde la Policía Local.

Respecto a los aparcamientos en la vía pública, en la capital onubense se suspende el pago de la zona ORA mientras esté vigente el estado de alarma.

En el transporte público siempre hay que mantener la distancia de seguridad entre los usuarios. En los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa), como medida preventiva, se ha anulado la primera línea de asientos. Aparte, no está permitido el pago en efectivo del billete del autobús. Siguen operativos los mecanismos de recarga a través de la web y el pago del billete ordinario con el teléfono móvil. El bonobús puede adquirirse en los estancos.

En cuanto al taxi, sólo puede ir un cliente, dos si uno de ellos es menor o dependiente.