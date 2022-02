Cómo comprender el mercado eléctrico

Hoy abrimos una nueva sección didáctica mensual en la que explicaremos distintos temas relacionados con la energía: cuál es la situación actual del mercado eléctrico; cómo comprender nuestra factura eléctrica; o consejos para tener en cuenta antes de instalar autoconsumo. Así intentaremos aclarar de manera sencilla todo este tipo de cuestiones que a muchos nos surgen en nuestros hogares.

Si hoy en día existe una conversación recurrente y que en muchos casos nos puede quitar el sueño, es el “coste de la energía”. Nos surgen preguntas a diario como ¿Es normal que se haya triplicado el importe de mi factura eléctrica?, ¿qué puedo hacer para bajar el importe de mi factura?, ¿cuáles son los motivos de esta subida exponencial en el precio el de la energía?. Estas cuestiones las iremos resolviendo una a una, pero lo primordial es comprender cómo funciona el mercado eléctrico.

Estamos en unos momentos de inestabilidad eléctrica, de cambios regulatorios y sobre todo, hablamos de energía, que es algo intangible que todos necesitamos, pero que en la mayoría de los casos no tenemos conocimientos. Lo único que tenemos claro es que, mes a mes, nos vemos obligados a hacer frente a la temida factura de la luz.

La energía necesaria

El primer paso para comprender realmente todo es remontarnos al principio del proceso, a la oferta y la demanda. Es decir, cómo se establecen a diario los precios de la energía que todos consumimos en casa.Para entenderlo es fundamental que tengamos en cuenta que es una cuestión de oferta y demanda, como en cualquier mercado. Vamos a memorizar unas siglas que a diario nos las nombran en las noticias, el precio diario del megavatio (MW) en la OMIE (Operador de Mercado Ibérico de Energía). ¿Qué es la OMIE? Es la organización que gestiona los mercados existentes tanto en España como en Portugal.

En esta oferta y demanda, lo que se hace es decidir, por explicarlo de una forma muy sencilla, cuánta energía es necesaria para abastecer el país en un día. Es importante tener en cuenta que no hace falta la misma cantidad de energía un día de verano que un día de invierno, o un martes que un domingo. Uno de los motivos es el clima, las necesidades energéticas en enero donde hacemos uso de la calefacción, por ejemplo, no son las mismas que en día de primavera donde no es necesario. Al igual que no requerimos la misma cantidad de energía un día laboral, donde todos estamos en las oficinas y grandes empresas con maquinaria encendidas de producción, luminarias, climatizadores, etc. como un día del fin de semana donde todas estas sedes pueden estar apagadas.

Imaginémonos que para abastecer la energía en un día necesitamos llenar un recipiente, una botella por tener una imagen en la mente, tal y como acabamos de explicar la podemos necesitar llenar al completo, a la mitad o dos tercios, por ejemplo. Ahora llegan las preguntas del millón ¿cómo llenamos esa botella de energía? ¿de dónde sale esa energía? ¿Cómo se determina el precio?.

Las franjas de la botella

Pues existe un orden y además se trata de un sistema marginalista. Nuestra base de la botella se comienza a completar con energía nuclear, siempre la misma cantidad y siempre a coste cero. ¿Por qué? Pues porque es inviable apagar y encender una central nuclear de manera aleatoria, con lo que siempre producen lo mismo. A continuación, entran las energías renovables, no siempre la misma cantidad, ya que un día nublado habrá menos energía solar o por ejemplo un día de viento se generará mayor energía eólica. Esta energía también será a coste cero.

Las hidroeléctricas serán las siguientes en completar la siguiente franja de nuestra botella, y aquí empieza el punto de inflexión, aquí se le empieza a poner valor monetario a cada nuevo tipo de energía que entre. Así irán entrando distintos tipos de energía hasta que cubramos nuestras necesidades, como serán las de ciclo combinado o el carbón. Según van llenando nuestra botella, irán subiendo el precio, siendo la última que entre la que mayor coste tenga.

Bien, llegados a este punto, podríamos pensar que al menos las primeras energías son gratuitas, pero no, no es así. Es un sistema marginalista con lo que el último precio en entrar es el que se utilizará para pagar a todas las energías, desde la nuclear que es la primera hasta la última.

En la actualidad, la subida tan abismal en el precio se debe a lo mismo que ocurre en cualquier sector: nos encontramos en unos momentos donde la demanda es mayor que la oferta, por ello hemos pasado a tener precios cercanos a los 40 euros/MW en el 2020 a los 200 euros/MW que hemos tenido en este enero de 2022.