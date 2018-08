La compleja tarea de buscar pisos

Un nuevo curso se aproxima y la búsqueda de piso se convierte en el objetivo prioritario para los estudiantes que llegan a Huelva procedentes de otros puntos de la geografía española. Durante los meses de mayo y junio son muchos los jóvenes que prefieren sellar un acuerdo de arrendamiento para evitar verse envueltos en la complicada tarea que supone encontrar una vivienda en los días cercanos al comienzo de las clases.

Los estudiantes buscan satisfacer una serie de parámetros a la hora de escoger el piso que más se adecua a sus necesidades. La proximidad respecto al campus universitario donde los jóvenes cursan su grado resulta vital para ellos, así como una buena conexión con otros puntos de la ciudad. Igualmente, el buen estado de los muebles, la luminosidad en las habitaciones o la instalación de aire acondicionado para combatir el calor en épocas de exámenes resultan requisitos igualmente importantes.

La zona del centro seduce a los jóvenes por el ambiente animado que ofrece

Desde el municipio segoviano de Valverde del Majano regresa un año más a la capital onubense Víctor Fernández, estudiante de cuarto curso del Doble Grado de ADE y Finanzas y Contabilidad. Su proceso de búsqueda de piso dio comienzo a partir de los tablones expuestos en los pasillos de su facultad, pero "no me resultó efectivo y lo hice a través de páginas especializadas de internet". Este curso se ha decantado por compartir con sus amigos de clase una vivienda situada en la Alameda Sundheim. Para esta elección se inclinó por la proximidad a la facultad de La Merced y por "ciertas comodidades como el horno, la vitrocerámica y el buen estado del escritorio".

Internet es la herramienta más habitual y práctica para seleccionar el lugar de residencia, pues además de páginas especializadas en arrendamientos, la plataforma Facebook ofrece foros de los que son partícipes estudiantes que buscan compañeros de pisos.

Así lo atestigua Pablo Guerrero, estudiante de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte procedente de Granada, que considera que "gracias a las páginas de alquileres pude encontrar una vivienda que respondía a mis necesidades". Asimismo, resalta que para él la cercanía a la universidad resulta fundamental a la hora de decantarse por una zona u otra.

Por su parte, María Díaz se desplaza a Huelva desde el municipio sevillano de Castilleja de la Cuesta. Esta alumna del Grado de Enfermería se benefició de las posibilidades que ofrece la red social Facebook para conocer a sus compañeras de piso, con las que "pude compartir una fantástica convivencia". Para ella es también muy importante el estado del mobiliario del hogar, pues en las fotos colgadas en la red se fija en que "los muebles sean mordernos y no antiguos". Optó por la zona de Verdeluz, junto a la Avenida Andalucía, ya que "tan solo necesito diez minutos a pie para llegar a la facultad".

No obstante, su compañero de clase Alberto Ibáñez, que llega desde Málaga, prefiere residir en una zona más viva y concurrida antes que vivir en una vivienda cercana a su campus. "Pese a que estudio Enfermería en el Carmen, opté por vivir en el centro porque tiene un ambiente más animado. No me importa tener que andar más tiempo o coger el transporte urbano", apunta Alberto.

Los estudiantes universitarios que buscan piso no proceden únicamente de otros puntos del mapa diferentes a Huelva. María González, alumna del Grado de Ingeniería Industrial Mecánica, se desplaza desde La Palma del Condado a la capital onubense porque "prefiero residir en la ciudad para ahorrarme el coste del transporte, además de que me resulta mucho más útil tener mi vivienda aquí para hacer los trabajos en grupo o la asistencia a tutorías". María, que vive en la Avenida de las Fuerzas Armadas, al igual que el resto de estudiantes busca también una zona que goce de "buenas conexiones y una amplia oferta de servicios y comercios".

De igual modo, los arrendadores también buscan un determinado perfil de estudiantes para alquilarles la vivienda. "Los caseros buscamos que los chicos respeten un orden y una limpieza, y por suerte, no solemos tener problema con ello", apunta Marifé Lozano, que alquila desde hace dos años su piso de la calle Roque Barcia, junto al Barrio Obrero, a unos jóvenes de Zalamea con los que asegura estar "muy contenta".

Cada estudiante demanda aspectos diferentes para ser arrendatarios de una vivienda que satisfaga sus necesidades. Pese a ello, todos coinciden en ciertos parámetros que hacen del piso escogido el espacio idóneo para afrontar un nuevo curso de una manera satisfactoria.