Cuatro competencias inteligentes para liderar siendo mujer

Hombres y mujeres no somos iguales. Ni falta que hace. Todo lo contrario. La diversidad, y no sólo de género, es una enorme fuente de riqueza. Y en cuestiones de liderazgo, también. La cuestión es que aprendamos de una vez como sociedad a aprovechar nuestras diferencias. Porque liderar siendo mujer o siendo hombre, con toda la carga educativa y experiencial acumulada en cientos de años de patriarcado, desarrolla en hombres y mujeres habilidades de liderazgo diferentes que pueden y deben enriquecerse mutuamente. Es un ganar-ganar.

No se trata de ser iguales, sino de vivir y poder desarrollarnos personal y profesionalmente en igualdad de oportunidades, de derechos y de obligaciones. Pero es algo que, a la luz de las estadísticas, no está conseguido.

Sí, ya lo sé, es cierto. Ningún problema en reconocer que la situación ha mejorado bastante en el último siglo. Pero, vamos, que, según estábamos… ¡menos mal! Sin embargo, y a pesar del desarrollo legislativo, educativo, institucional y social logrado, los números siguen situando al colectivo femenino en niveles de inferioridad. Porque se siguen perpetuando sesgos de género en el reparto de roles familiares, sociales y laborales. Porque se sigue estigmatizando la maternidad en el acceso laboral. Porque se sigue desvirtuando la imagen del amor romántico. Porque siguen muriendo mujeres asesinadas a causa de la violencia de género.

Por todo eso, entre otras cosas, cobramos menos, tenemos menos presencia en según qué sectores, menos acceso a puestos directivos, más paro, y también más miedo y, por tanto, menos libertad.

Y a toda esa coctelera, hay que añadir un silencioso y sordo problema de fondo que son las propias autolimitaciones que nos autoimponemos las mujeres. Y es que la carga educacional que arrastramos todavía nos pesa demasiado. Y nos quejamos, pero hacemos lo imposible, literalmente, para conciliar nuestra profesión con nuestra familia. Y nos quejamos, pero renunciamos a nuestras carreras y a nuestros sueños, en mayor número, nosotras.

¿Y qué tiene que ver todo esto con el liderazgo? Pues todo. Porque el liderazgo más transformador se ejerce desde la esencia de cada persona, es decir, desde su autoridad y no desde el poder. Y esto sea usted hombre o mujer. Por eso, y aunque yo odie generalizar, el liderazgo femenino tiene connotaciones diferentes al masculino.

Luces y sombras del liderazgo femenino

Se lo he dicho. Odio generalizar, porque siempre podemos encontrar muchos ejemplos que diluyen los compartimentos estancos. Pero las generalizaciones son útiles para identificar retos y fortalezas globales.

Así que, sin que sirva de precedente, voy a generalizar en base a la experiencia con cientos de mujeres en decenas de actividades desarrolladas, y en base a lo mucho leído acerca de estudios e informes de las instituciones que se dedican a vigilar la igualdad.

El liderazgo femenino destaca por ser más cercano y más emocional, quizás porque las mujeres hemos tenido históricamente más permiso social para mostrar lo que sentimos. También se suele asociar a un estilo más cooperativo, orientado de forma más expresiva hacia las personas. Lideramos, en general, con mayor resistencia a la frustración y más resiliencia, con capacidad para mantener la energía después de superar muchos obstáculos.

Esas son algunas luces. Las sombras, las quiero expresar en forma de retos o claves importantes a trabajar para liderar siendo mujer. O, ya que nos ponemos, para liderar siendo hombre, que tampoco en esto debe haber distinción de género.

Alimente su autoconfianza. Y como la confianza emana de la seguridad, piense qué puede darse para sentirse más segura o más seguro. Puede ser formación, o una valiosa red social de apoyo. Quizás actividades de entrenamiento en esa actividad que se le resiste, un taller para gestionar expectativas, o apoyo profesional para su crecimiento personal… Hay muchas opciones. Tan sólo piense qué necesita y facilíteselo. Y no olvide identificar y desechar sus pensamientos negativos, ni reflexionar sobre qué creencias personales acerca de lo que se espera de usted están influyendo en sus conductas o en lo que usted espera de su propia persona. Las mujeres en esto tenemos cierta desventaja, por eso hay que atenderlo más.

Conózcase y, sobre todo, reconózcase. El autoconocimiento es el pilar de su inteligencia emocional y de su desarrollo. Dedíquese tiempo para saber cuáles son sus retos de mejora y también cuáles sus grandes fortalezas. Y no peque de falsa modestia. Cuando reciba el reconocimiento de otras personas, acéptelo y agradézcalo, sin quitarse mérito. No ha sido sólo suerte; no ha sido sólo su equipo; no ha sido sólo su obligación. Y bríndese el reconocimiento más poderoso: el suyo propio. Háblese bien. Compártase, con humildad y sin dejar de atender sus retos, pero sin menospreciar el esfuerzo y las habilidades que ha puesto usted al servicio de lo que ha conseguido. En esto las mujeres solemos tenerlo un poco más complicado, y necesitamos a veces ser muy explícitas. Pues eso, con humildad, y sin vergüenza.

Ejercite la sororidad. Si es usted mujer, apoye a otras mujeres, contrate a otras mujeres, aplauda los éxitos de otras mujeres, inspírese en esos ejemplos femeninos que le rodean, que son muchos, y teja con ellas redes de apoyo y sinergias constructivas. Debería ser más habitual de lo que es. Y si es usted hombre, hágalo también. Estamos en un momento de la historia en el que no podemos bajar la guardia frente a todo lo conseguido, y prestar mucha atención consciente a cómo defendemos en nuestros respectivos ámbitos de influencia la igualdad. Ya llegará el momento en el que no necesitemos vigilarla. Ojalá.

Y aprenda a delegar. Que, así dicho, parece fácil, pero no lo es. No puede usted hacerlo todo. Las cosas no pueden hacerse exactamente como usted quiere. No puede hacer cinco cosas a la vez. Las mujeres tampoco, aunque muchas de las que conozco lo intentan. Además, con eso, lo único que consigue, es no tener tiempo para usted, con lo importante que es cuidarse para estar bien y liderar de verdad. Que liderar, no es mandar.