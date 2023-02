Los compañeros de los fallecidos en el incendio de Huelva coinciden: "Eran personas muy especiales que se hacían querer"

Los compañeros de Andrea, Sara y Daniel saben que será imposible olvidarlos. Por encima de compañeros eran "personas muy especiales" que hacían de cada momento vivido con ellos "un recuerdo único".

Durante el minuto de silencio que ha tenido lugar durante la mañana de este miércoles en el Campus de El Carmen de la Universidad de Huelva, centenares de compañeros y amigos de los tres jovenes fallecidos han querido ofrecer su último adios durante un acto de recogimiento cuyo sobrecogedor silencio se extendió durante más de veinte minutos.

"Eran tres compañeros muy queridos por todos", asegura María, quien compartió aula durante un año con los tres jovenes. "A la que más conocía era a Andrea porque viví con ella momentos no solo en clase sino fuera, salíamos juntas y pasamos mucho tiempo hablando en la cafetería". La joven, que apenas podía contener las lágrimas, asegura que todo esto "es muy duro" y que no es capáz de quedarse con un solo momento vivido con ellos, "tengo un millón de momentos que no olvidaré. Eran muy especiales. No se merecen lo que les ha pasado".

"Si todos dicen que les quieren es por algo"

Incluso quienes menos confianza tenían con ellos guardan un recuerdo especial. "Estaban en mi clase pero no teníamos mucho trato", explica Wafa, alumna de Trabajo Social. A pesar de ello, "sobre todo de Andrea recuerdo que era una niña muy alegre y simpática y por encima de todo muy buena persona", asegura la joven sobre su compañera onubense.

Coincide con ella su compañera Andrea: "Llegaban y eran pura alegría, siempre que estabamos juntos me lo pasaba muy bien tanto dentro como fuera de la Universidad. Va a ser muy dificil reponerse". Su amiga Lu es de la misma opinión: "Cuando todos te dicen que quieren a una persona y cuando hay tanta gente aquí para recordarlas es por algo", asegura.

También para los trabajadores de la Universidad la noticia ha caído como un jarro de agua fría. "No conocíamos a los chicos pero da igual, podía ser cualquiera, podíamos ser cualquiera de nosotros. Eso es lo de menos. Ahora lo importante es acompañar a sus familias y amigos en este duro momento".

La comunidad educativa, rota de dolor

"No hay palabras para explicar tanto dolor, ahora vamos a acompañarlos al tanatorio porque es lo único que podemos hacer ya", asegura Agueda, amiga personal de los fallecidos. "Es desgarrador, no te imaginas que puedas pasar por eso. No sabemos como lo vamos a superar", asegura la joven que apenas podía contener las lágrimas.

"Estamos rotas", añaden Belén y Ariadna. "Nosotras vivimos en un piso de estudiante y nos pudo pasar igual que a ellos. No los conocíamos pero ha sido un golpe muy duro. Lo sentimos por sus padres y amigos". Así lo siente también María, excompañera de Andrea en Relaciones Laborales. "Estabamos juntas en clase hasta que ella se cambió a Trabajo Social que era su verdadera vocación y la profesión de su madre", asegura. "Hasta que no vi su nombre no me lo quise creer, siempre que la veía estaba alegre y pasabamos mucho tiempo juntas. Todavía no me lo creo".

Representantes de las autoridades onubenses y andaluzas también han querido participar del sentido homenaje. "Cualquier palabra sobra proque es imposible encontrar consuelo en un hecho tan trágico. Sentimos empatía por algo que nos puede pasar a cualquiera", aseguró Loles López, delegada de la Junta en Huelv. "Deseo con todas mis fuerzas que sus padres puedan superarlo. Estaban haciendo lo que hemos hecho todos, empezando a vivir. Es desgarrador. La vida es muy injusta muchas veces".