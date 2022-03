Una de las cosas más bonitas de este mundo nuestro, el cofrade, es sin duda la relación tan especial que se fragua entre nosotros. Es cierto que todos estamos expuestos a alguna que otra puñalada en Cristo, pero al menos el que escribe cuenta a día de hoy con un saldo más que positivo tras tantos años de juntas de gobierno, corneta y costal.

Entre todas ellas, siempre destaca alguien con quien tiene uno mayor afinidad. Personas que, sin hablar con ellas o sin tenerlas delante, puedes afirmar sin miedo a equivocarte lo que piensan sobre tal tema o cómo resolverían tal problema que tenemos sobre la mesa.

Mi compadre no es realmente mi compadre. Tengo tres, con papeles, y el que me ocupa hoy no está entre ellos. Pero este apelativo responde a una manera de tratarnos desde hace no sé cuántos años. Nuestras familias coincidieron en su día en los primeros años de la Hermandad de la Misericordia, y desde entonces hemos seguido una trayectoria casi paralela. Pocas veces hemos coincidido en la misma empresa, pero cada uno en su sitio, siempre enredados con algo, nos hemos preocupado mucho por mantener, y yo diría que también por fortalecer nuestra amistad. Y no siempre ha sido fácil.

Hace unos días tuve la ocasión de compartir un acto con él en su hermandad. La sensación, cuando lo veo (poca frecuencia, ya saben: familia, trabajos…) es que el tiempo no pasa. Siempre tan cariñoso conmigo, me insiste en cuánto le gusta lo que hago, pero debo decirle que yo sí que lo admiro. Pero no se imagina cuánto.

Mi compadre Josechu es incapaz de estar en un sitio con perfil bajo. Donde se meta, allí emerge en la trinchera. Eso le hizo aprender música, a dominar todas las facetas de la priostía (de casta le viene al galgo) y ahora, desde una perspectiva profesional, pone flores como nadie.

Pero eso no es todo: no hace mucho comenzó a aprender la labor de orfebre, y ya este año sale su primer gran estreno, que tuve ocasión de ver el día en cuestión: una cruz de guía preciosa que reproduce la que preside la Plaza de los Capellanes, a las puertas del Santuario de la Virgen de la Cinta. ¡Tito, qué manos te dio el Señor de la Providencia!

A veces, en esta esquila que suena cada cuaresma, se escapa una queja por el presente y futuro de nuestras hermandades, pero hoy quiero terminar en positivo. Lamentablemente, hay una Semana Santa de redes sociales, de teatro vacío, de protagonismos y de ignorantes que vienen a descubrir la pólvora. Yo no sé si existe mi Semana Santa, la verdad. Cada vez que hablo de ella, más solo me veo en mi manera de entender las cofradías. Ahora bien: si no la hay, si el modo en que yo creo que esto tiene sentido y razón de ser es definitivamente una utopía, yo quiero estar en la Semana Santa de mi compadre Josechu. La de todo en su sitio y Dios en el centro. La del Lunes Santo, siendo niños, por las calles de Sevilla. La de los altares de culto de categoría y sin complejos. La de las marchas clásicas que acompañan a pasos que solo andan de frente. La que se sueña en agosto bandurria en mano tocando música de capilla. La que hemos vivido en nuestras casas desde niños… A esa, me apunto.