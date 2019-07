Los comercios del Centro esperan compensar hoy un domingo de poca afluencia

Tras un sábado animado de compras, en el día de ayer no se vieron las colas permanentes –propias de las rebajas– en las cajas de los comercios del Centro de la capital. La afluencia de personas fue escasa en los establecimientos que optaron por abrir sus puertas, por lo que los comerciantes esperan compensar hoy un domingo en el que los onubenses optaron por la playa o por otros planes antes que ir de compras.

En Stradivarius, Gema Díaz, la responsable de la tienda perteneciente al grupo Inditex, comentaba que muchas personas siguen pensando que las rebajas empiezan el día 1, cuando el primer día fue el pasado viernes, si bien se espera que hoy “se superen las ventas del año pasado”.

La mayoría de las ofertas son del 50%, aunque también hay rebajas en algunos casos de hasta el 70%. Ocurre con el calzado, por ejemplo, por lo que no es de extrañar que hasta el momento lo que más se haya vendido sean zapatos, así como chaquetas y abrigos.

En algunos establecimientos, como Bimba & Lola, también se achaca la escasa afluencia a que, como el establecimiento no abre los domingos, los clientes no están acostumbrados. Además, apuntan a que no es lo mismo abrir en las rebajas de un domingo de Navidad, en el que la gente está en Huelva y realiza compras para regalos, que un domingo de verano.

Coincidencia con fin de mes, falta de costumbre y descuentos previos influyen en la campaña

En Tezenis apuntaban a que los días fuertes serán entre hoy y el miércoles, mientras que en Parfois destacaban que incluso se esperaba a menos gente ayer. “Al menos la gente que ha venido ha ido a tiro hecho, no a darse un paseo. La gente que no ha ido a la playa se ha quedado para comprar. Un sábado y domingo no puede ser como el viernes, que fue el primer día de rebajas y en el que la gente trabaja y se queda aquí”, explicaron. Con rebajas, por vez primera en el caso de estas tiendas, del 50%, los bolsos son los productos más demandados por los clientes, seguido por vestuario y por los complementos de bisutería.

En Calcedonia también añadieron que el hecho de que cada año comiencen antes las promociones en muchos comercios (en su caso ofrecieron descuentos de un 20% anteriores al periodo rebajas) afecta bastante, de modo que ya no se vive el típico boom que se experimentaba en el primer día de rebajas de otros años. En todo caso, el día de ayer era de expectativas abiertas, si bien no se esperaba una gran afluencia. Y eso que las temperaturas tampoco eran muy elevadas,

En Sfera la jornada fue “floja, como los domingos en el Centro”. Además, al coincidir con finales de mes, las compras comenzaron “demasiado flojas” el pasado viernes, por lo que se confía en que hoy, que es primero de mes, los clientes se animen a comprar. “Normalmente en el Centro hay mucha menos afluencia los fines de semana que los días entresemana. Por eso, esperamos que hoy las personas que retoman la cotidianidad y van al trabajo, como los funcionarios, vengan a las rebajas”, señalaron.