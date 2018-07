El combate contra la mente criminal

"La mente criminal va siempre por delante, pero trabajamos día y noche para alcanzarla". Esta declaración de intenciones sirve de tarjeta de presentación al nuevo jefe de la Policía Judicial de Huelva, el inspector Martín, que dirige desde abril una de las brigadas más relevantes de la comisaría del Paseo de Las Palmeras, la que aglutina a grupos tan destacados como los de Estupefacientes, Delitos Violentos o Delincuencia Patrimonial. En estos tres meses que lleva ejerciendo como inspector jefe le anda tomando el pulso a su nuevo rango, puesto que "llevaba 15 años como jefe de grupo, pero me estreno como inspector jefe de una brigada". El trabajo es diferente, asegura, pero no por ello menos apasionante: "Es un nuevo reto, estoy como un niño con zapatos nuevos". Tiene bajo su mando a más de siete decenas de agentes dispuestos a dejarse la piel por combatir la delincuencia.

El inspector Martín conoce a fondo el trabajo de muchos de ellos. Su primer destino en 2002 fue Algeciras (Cádiz), donde ejerció como jefe del Grupo de Expulsiones de la Brigada de Extranjería. "Entonces pasaba como ahora, que había un boom de pateras; se gestionaba como bien se podía para hacer frente a una hecatombe humanitaria". Fueron dos años intensos donde "aprendí la labor policial sobre la marcha y de muy buenas manos" antes de trasladarse a Córdoba.

Arribó a la ciudad califal en 2004 y dejó atrás las normativas administrativas para centrarse en las puramente penales, "que son más bonitas". Empezó en el Grupo de Estupefacientes y encuentra como diferencias entre Córdoba y Huelva que la primera "es ciudad de paso" y la segunda "es lugar de recepción, sobre todo del hachís". Pero no halla grandes discrepancias entre ambas.

De allí pasó a ser el jefe del Grupo de Homicidios de Córdoba. Y fue precisamente ahí donde se estrechó su relación profesional con Huelva: "Fui uno de los investigadores del caso Ruth y José", los pequeños hermanos onubenses asesinados por José Bretón en octubre de 2011 en la finca de Las Quemadillas. Solo llevaba unos meses al frente de esa Unidad del Cuerpo Nacional de Policía.

De aquel tristemente célebre caso tiene clavadas en la memoria dos impresiones, "la empatía inicial, porque mis hijos tenían edades similares, y la imagen de los dos pequeños". El inspector jefe recuerda aquello como un suceso "muy duro, aunque nosotros tuvimos desde el inicio la impresión de que era un homicidio". A nivel investigativo el asunto tuvo un abordaje complejo. "Fue tan mediático que no ponía ni la televisión, me imbuía en la investigación" y trataba de esquivar posibles distracciones. No obstante, considera que su grupo culminó "un buen trabajo", tal y como reconoció en uno de sus autos el propio juez que instruyó el caso, José Luis Rodríguez Lainz. A día de hoy "mantengo mucha relación con Obdulia, la abuela de los niños, y con su madre, Ruth Ortiz".

Los lazos personales del inspector Martín con tierras onubenses son estrechos, puesto que lleva años veraneando en la Costa occidental. Su amor por esta provincia está detrás de su elección como destino profesional, pese a que tiene a su familia asentada en Córdoba y la echa mucho en falta. Se le presentó la oportunidad y no dejó que se le escapara.

Bajo su coordinación trabajan ahora seis grupos de investigación, cada uno con "una o varias especialidades delictivas", y la Oficina de Denuncias.

Estupefacientes: La Udyco

En la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) se aglutinan los esfuerzos de la Policía Nacional para batallar contra el narcotráfico. Más conocido como el Grupo de Estupefacientes, desde aquí más de una decena de agentes se afanan para desmantelar desde el menudeo hasta las grandes organizaciones dedicadas al tráfico de sustancias ilícitas. "Es un grupo formado por gente muy sacrificada", subraya el inspector Martín, que se enroca en la discreción a la hora de haber del trabajo de la Unidad.

En paralelo y también en estas lides se emplea a fondo en Huelva el Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO), "que no depende de nuestra comisaría, aunque sí tiene sus dependencias aquí, sino de las Unidades Centrales".

Las costas onubenses parecen haberse convertido en una puerta de entrada a tierra alternativa para los narcos gaditanos. Es algo "que intuimos que está pasando", aunque Martín no lo confirma con rotundidad. "Se está haciendo un trabajo impecable a nivel policial en el Campo de Gibraltar y Huelva es una vía atractiva" para los delincuentes.

Delitos violentos: la Udev y la UFAM

Uno de los grupos más nutridos de la Brigada de Policía Judicial onubense es el de Delitos Violentos, en el que se dan la mano la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV-Homicidios) y la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM).

La UDEV atiende todos aquellos delitos en los que se producen lesiones, incluidos -claro está- homicidios y asesinatos, pero también los secuestros y las desapariciones. A cerca de este último punto el inspector Martín subraya que existe "un control muy exhaustivo, con una base de datos muy controlada y nos tomamos muy en serio las desapariciones". Lo dice porque a veces escucha "que este tema no se trata como es debido y nada más lejos de la realidad". El último caso se resolvió hace poco más de una semana, con la localización de una vecina de Huelva de la que se desconocía su paradero.

Tampoco se olvidan los agentes de la UDEV de otros casos más antiguos, "incluso de los años 80 o los 90", que se rescatan con cierta periodicidad.

En lo que a las muertes violentas se refiere, "no hemos tenido que lamentar ninguna este año en la capital, no hay mucha incidencia".

El otro pilar del grupo de investigación, la UFAM, está conformado por efectivos que indagan para el esclarecimiento de asuntos de violencia doméstica, violencia de género y los que tienen como autores a menores delincuentes.

Además, alberga la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP) a las víctimas de la violencia machista, con una "dedicación personalizada y durante las 24 horas, en la que las mujeres conocen por el nombre al policía asignado, tienen su teléfono y pueden llamarlo" si se encuentran en una situación de riesgo.

Solo en Huelva capital en este momento hay alrededor de 370 mujeres con protección policial, casi 250 de ellas bajo la custodia de la Policía Nacional (el resto, los casos menos graves, se le asignan a la Policía Local).

El inspector Martín remarca que "la incidencia de la violencia de género es muy elevada" en la ciudad. Desde la Subdelegación del Gobierno en Huelva se hace un seguimiento de la protección a la víctima.

Delitos económicos e informáticos: la UDEF

La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional persigue con contundencia, como su propio nombre indica, todos aquellos ilícitos relacionados con el dinero. Estafas y fraudes están entre ellos.

Pero también se centra en los delitos tecnológicos, tengan relación con lo económico o no, "como por ejemplo todos aquellos de pornografía infantil". Sus agentes están especializados en estas lides.

Robos: la Delincuencia Patrimonial

Otro de los grupos que conforman la Brigada de Policía Judicial es el de Delincuencia Patrimonial. Hurtos, robos con fuerza o con violencia y asaltos a vehículos están entre sus competencias.

El inspector jefe Martín destaca el incremento de los "hurtos amorosos", que se han intensificado en el último año en España y en los que las delincuentes suelen ser mujeres que entablan contacto cariñoso con ancianos para sustraerles distintos efectos".

Grupo de Informes y Reclamados

Este grupo se dedica a atender las reclamaciones judiciales, como las detenciones y las citaciones a terceros, cuando no tienen que ver con asuntos especiales como la violencia de género, en cuyo caso se hace cargo de ellas la propia UFAM.

Grupo Operativo de Inspección y Control

Se incardina en el grupo de Patrimonio, pero es independiente. El GOIC se dedica a controlar las compras de efectos, desde los que se adquieren a través de internet a las joyas o los artículos de segunda mano.

Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano

La ODAC no es un grupo propiamente dicho, pero sí se integra en la Brigada. Está "conformada por funcionarios que hacen turnos para abarcar las 24 horas del día", siempre prestos a atender a las personas que los requieren.

Estos policías, según los cálculos del inspector Martín, suelen recepcionar "entre 25 y 30 denuncias diarias", además de atender a las comparecencias de los compañeros de uniforme.