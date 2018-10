"Las cofradías son vehículos de conversión de la Iglesia"

Manuel Jesús Rodríguez Redondo, cofrade y abogado de profesión, es el pregonero de la Semana Santa de Huelva de 2019. Nació en el seno de una familia cofrade de la Borriquita, fundador y hermano mayor en la Santa Cruz; en la actualidad es de la junta de gobierno de la Pía Unión y de gestora de La Cinta.

-Después de muchos años, llega el pregón.

Es un pregón para mis padres que quiero que vivan intensamente conmigo y con toda mi familia y amigos"Trataré de que los cofrades se emocionen y volcaré en el texto mis convicciones y vivencias"

-No puedo ocultar que en distintas ocasiones, desde la Unión de Cofradías hasta el actual Consejo, se planteó la posibilidad de que pronunciara el pregón de nuestra Semana Santa. Unas veces fue la excesiva juventud, otras una auto exigencia desmesurada, otras mis obligaciones académicas o profesionales… En este sentido, he de agradecer la particular persistencia de Antonio González. Sin embargo este año, estando igual o más ocupado que otras veces, un gesto de lo más sencillo ha hecho saltar los resortes sentimentales que te empujan a decir que sí.

-Es, de alguna forma, el pregón también de una madre.

-Ese gesto al que me refiero es la palabra de mi madre y la mirada de mi padre. Una mañana me soltó sin venir a cuento que cuándo iba a dar el pregón, que ella no quería dejar de verme en el Gran Teatro y que ya estaban mayores. Mi padre me miró asintiendo. Y a los pocos minutos me encuentro a Toni por la calle y me plantea el tema. Me pareció que en ello estaba la mano de la Providencia, y no lo pensé. Dije que sí. En cierto modo es un pregón por ellos y para ellos, que quiero que vivan y disfruten intensamente conmigo, y con toda mi familia y amigos.

-En su visión global de la Semana Santa, ¿que buscará en el pregón?

-Entiendo el pregón como el rito que culmina el tiempo de la espera y nos predispone desde la emoción a vivir más intensamente los días que llegan de Semana Santa. Trataré, sin grandes pretensiones, que los cofrades se emocionen, y para ello vaciaré en el texto mis convicciones, mis vivencias y la poca literatura que pueda darme el Señor. Soy consciente de que, no solo el pregonero, sino todos los cofrades, estamos llamados a recordar qué son y para qué están las cofradías, que no es más que servir de instrumentos de conversión y evangelización al servicio de la Iglesia.

-¿Alguna primera idea?

-La verdad es que no. El folio aún está en blanco. Sin embargo es curioso que, sin saber por qué, más que ideas, en mi cabeza están muy presentes aquellos que ya no están y que sé que les hubiera gustado escucharme, porque así me lo dijeron en vida, y que estoy seguro de que estarán en el pregón.

-Es cofrade desde niño, ¿esto es más que una tradición?

-Quienes me conocen, saben que de alguna manera no tuve elección. Me he criado a los pies de la hornacina del Señor de la Borriquita. En mi casa a los niños si llorábamos mucho o no comíamos mi tía nos llevaba a San Pedro para que nos entretuviéramos viendo a la burrita. Mi infancia y adolescencia la viví pegado como un lazarillo a mi padre cuando era hermano mayor de la Borriquita y miembro de la Unión de Cofradías. La Semana Santa marcaba los tiempos de mi casa y mi familia, por eso se convierte y es mi forma de vida, la forma de vivir y celebrar mi fe.

-¿Qué recuerdos tiene de su Hermandad de la Borriquita?

-Sin lugar a dudas los más bonitos, por ser la memoria de mis padres, de mis hermanos, de mis primos, de mis amigos... de gente de las que aprendí y a las que quiero mucho. Y un tiempo que evoco como feliz por su sencillez y su autenticidad. Mi casa era secretaria, almacén y casi casa-hermandad. Por todo ello, no es de extrañar que cuando cierro los ojos para rezarle a la Virgen, mi mente contemple la cara de Nuestra Señora de los Ángeles.

-La vida como joven cofrade le llevó a la tertulia El penitente ¿cómo ha cambiado todo?

-Además de toda la vivencia que tuve la suerte de vivir en mi Hermandad de la Borriquita, siempre fui un apasionado de la historia, el arte, la simbología, la liturgia… En aquellos años dediqué mucho tiempo a estudiar cuanto estaba a mi alcance de cofradías: los libros de Díaz Hierro, las revistas antiguas, las crónicas de los viejos periódicos, tu Memoria Gráfica, los recortes del ABC de Sevilla, y los poquitos libros que había… Buscaba la conversación de los viejos cofrades y artistas de entonces. Con catorce o dieciséis años cometí todos los errores que hoy me parece ver en muchos jóvenes cofrades. Me aprendí de memoria toda la teoría y la ortodoxia, y quise con mis criterios enmendar la plana a quienes estaban recuperando el esplendor de nuestra Semana Santa. Obviamente me llevé el cate correspondiente, pero mi mayor satisfacción, pasado el tiempo, es que aquellos a los que traté de oponerme y con los que choqué, desde la imprudencia de la adolescencia, hoy no solo son grandes amigos, sino que los tengo por maestros.

-Con el tiempo llega la fundación de la Hermandad de la Santa Cruz, ¿cómo se viven todos esos momentos?

-De esa teoría, lo normal es que cristalizara la práctica, y a los pocos años dimos el paso de fundar una nueva cofradía, con todas aquellas ideas que habíamos defendido. Todo lo vivido quedará atesorado en los recovecos más hondos de mi alma. Solo diré que en aquella aventura me deje el alma, el tiempo, el esfuerzo y hasta la salud. No dejé nada en el tintero, me exprimí como nunca lo he hecho, para que aquel sueño que un día se plasmó en unos folios fuera, como lo es hoy sin duda, una feliz realidad.

-Llega a ser también hermano mayor.

-Durante el periodo de la asociación parroquial fui presidente y tras la erección canónica, hermano mayor. Esos primeros ocho años se vivieron como un todo. En el proceso fundacional vivimos momentos muy difíciles y duros. Pero también tuve la suerte de otros únicos. Luego, por las cosas de las cofradías, tuve que aplicarme lo que se dice en el libro de Job: "El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó: ¡bendito sea el nombre del Señor!".

-Ahora su actividad está más centrada en la Pía Unión

-La Pía Unión del Santísimo Sacramento es una de las experiencias más profundas por las que he pasado. A vueltas de tantas cosas vividas y aprendidas en el mundo cofrade, vas dando cada vez menos importancia a lo accesorio y vas trascendiendo a lo fundamental.

-Pero igualmente en la gestora de la Cinta.

-La Virgen de la Cinta es punto y aparte. Es la auténtica devoción viva de Huelva y un tesoro espiritual para la ciudad que hay que mimar y cuidar como oro en paño. Es algo que tiene que estar por encima de las derivas cofrades al uso, porque es distinto en magnitud y a nivel referencial a cualquier otra cofradía de Huelva.

-¿Cómo vive ahora las cofradías?

-En cierto modo como siempre. Si bien alejado de las obligaciones y responsabilidades de estar en una junta, vivo las cofradías en los templos y especialmente en las calles. Además estos últimos años, las vivo redescubriéndolas de la mano de mi hija Mencía, que cómo no podía ser de otra manera ha salido cofrade.