Aduriz y Francis Paniego : Dos chefs con estrella llegan a Huelva para conseguir la tercera

En una mesa con dos de los mejores chef de España, ¿tú qué les preguntarías?. Dos referentes en el sector gastronómico cuyos respectivos trabajos acumulan numerosos reconocimientos y que su forma de ver la cocina y a través de ella, el mundo, puede resultar tan curiosa como apasionante. Estamos hablando de Francis Paniego y Andoni Luis Aduriz, que con una amplia trayectoria han viajado desde La Rioja y el País Vasco, respectivamente, para asistir Congreso Gastronómico Iberoamericano Binómico en Huelva, dejando fe de lo evocador del congreso, que abre puertas entre profesionales y acerca todo su contenido al público generalista.

Ambos, entre los que mientras charlan se puede palpar la admiración común y la amistad que les une, se han labrado una nutrida carrera en la que Paniego, con el restaurante del Hotel Echaurren Ezcaray y Aduriz, con Mugaritz, reúnen cuatro Estrellas Michelín, dos en cada uno. Tras una laureada trayectoria se alzarán con una estrella en el Paseo de las Estrellas, situado en el Mercado del Carmen, en el que Huelva reconoce a los mejores chef que pasan por la ciudad. “Todo reconocimiento sirve para alabar el trabajo que se hace, aunque es verdad que lo más común es que surjan dudas, esta es una forma muy placentera de que lo hagan”, explica Paniego que a la vez reconoce entre risas que incluso se siente incómodo, “pero eso puede ser por mi educación austera”.

Aunque es la primera vez de Paniego en Binómico, Aduriz ya es conocido en este congreso que ha valorado como una forma de abrirse al mundo. “Más allá de las ponencias se activan muchos proyectos en sus pasillos”, explica. “La gente olvidará lo que dijiste , olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir”, una frase de la escritora y poeta Maya Angelou, con la que Aduriz ha retratado la predisposición de acoger a un país invitado, como este año es Colombia y abrirles las puertas de la ciudad, “aquí ha venido una delegación importantísima de diferentes países de América latina y de toda España y si este congreso les hace sentir algo extraordinario lo van recordar toda la vida”. Al final Binómico, es una excusa para que la gente “se lleve alguna marca indeleble de lo que está ocurriendo en la provincia”.

Los chef siguen aprendiendo y creando cuando están fuera de la cocina, a este respecto, Paniego ha retratado a Binómico como una forma de “acercarse a otras culturas, lo que se convierte en aprendizaje” porque en ocasiones como esta “no sabes donde vas a contemplar algo que pueda ser evocador y que pueda abrir una puerta que creías cerrada”. Estos principios que retratan ambos chef, donde transmitir sentimientos y emociones a la vez que dar inspiración son esenciales en el hotel Echaurren y Mugaritz que cumplen aniversario a la vez.

125 años de cinco generaciones que se han volcado en el Hotel Echaurren, en un año muy importante donde han puesto de manifiesto en un libro la historia de un lugar tan emblemático de Ezcaray, cuyo secreto de éxito a lo largo de los años seguramente radique en que “ninguna generación le ha impuesto a la siguiente el sueño de la anterior”, explicaba Paniego. Con gesto de admiración a Aduriz se le escapaba un “qué bonito” porque así “debería de ser la historia de un país, la generación sigue el legado pero juega sus propias cartas”, concluye.

El restaurante del chef Aduriz, que cumple su 25 aniversario “somos jóvenes al lado de ellos”, bromeaba, también sostiene estos principios que ha enriquecido con un mensaje que grita “defiende tu estilo”. “El ruido de fuera a veces no nos hace concentrarnos pero hay que tener claro que comparar restaurantes es comparar personas”, cada uno es quien es porque lo decide y eso “marca la diferencia y aporta pluralidad”. Para el chef la clave está en el conocimiento, porque “solo si conoces el pasado puedes reorientar tu mirada”, “llevamos 25 años buscando y vamos a seguir haciéndolo muchos más”.

Unas bases muy asentadas en sus restaurantes donde también influye la situación que vive el sector gastronómico, porque además de ser un ámbito seductor, Paniego se hace eco de su fragilidad, “nos levantamos por la mañana y abrimos esperando a que el cliente decida elegirnos un día más”. Para todos los profesionales exige una gran responsabilidad “con el objetivo de generar empatía positiva”, porque en el fondo su objetivo es defender los productos, ya que en la mesa se dan cita vino, agricultura, pesca o ganadería, dándole apoyo a diferentes sectores. Para lograr un buen plato la cocina tradicional es un pilar fundamental, a lo que Aduriz cree que “es algo que se debería dar por hecho, ocurre lo mismo con el lenguaje que utilizamos para comunicarnos del que nadie da por hecho que vaya a desaparecer”. La cocina tradicional es un “sedimento de historias y procesos”, y aunque existan alternativas más cómoda hay que recordar que “esta cocina se transforma en un patrimonio que ha tardado en formarse miles de años”.

Volviendo a su paso por Binómico, no han dudado en quedarse un producto de Huelva, Paniego con el jamón y Aduriz con la gamba, este último no ha querido dejar pasar la ocasión para que “se le de valor a la gamba de Huelva, porque si yo pregunto a la gente muchos dirían que conocen a la provincia por este producto, por eso todos deben llevarla por bandera”. Una gastronomía onubense que estrecha lazos con la colombiana, en la que Aduriz ha trazado un paralelismo con el folclore, que pertenece a la idiosincrasia de los pueblos, como la forma de comer, siendo un elemento que identifica a la sociedad y en la que ambas se relacionan, “existe un cruce en la historia en dos direcciones, dejando clavs comunes haciendo que no se difuminen todas esas cosas que han sucedido en un mundo cada vez más global”. Según Paniego, que Colombia venga aquí y que la ciudad los acoja “es toda una declaración de intenciones”.

Para Huelva, Binómico es una oportunidad para acercase a otras cocinas dejando que el mundo "venga a tu casa", añade Paniego. Un congreso del que Aduriz ha defendido su procedencia "hay cosas que se tiene por derecho y esta celebración es una de ellas para Huelva, a través de la que puede recamar su sitio en el mundo".