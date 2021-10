"La catástrofe nos golpea, pero seguimos caminando"

Dos semanas después de las terribles inundaciones en Lepe, estrenan el documental Lo im-POSIBLE. Una película producida por seis leperos de manera completamente altruista con un fin solidario: el de recaudar fondos para paliar los daños tras las pérdidas que dejó la riada.

Han trabajado a destajo y a contrarreloj durante estas dos semanas para que el estreno llegara cuanto antes. Y esta semana, por fin, ha sido la gran cita.

"El patio de butacas más grande del mundo abre sus puertas. Por ti espera la entrada con la que formarás parte de la historia de Lepe y cambiarás su final, abrazando a los vecinos que perdieron todo en las inundaciones del pasado 23 de septiembre de 2021", contaban los promotores del documental en sus redes sociales.

Por un modesto precio de 5 euros, todos aquellos que quisieron colaborar con la causa recibieron un enlace en su correo electrónico donde pudieron visualizar este documental: la historia que ha golpeado al pueblo de Lepe dejando sin hogar a numerosas familias. Aquellos que compraron su entrada no solo fueron partícipes de duros testimonios y vivencias ocurridas semanas atrás, sino que se convirtieron en protagonistas, ayudando, con su pequeña aportación a solventar las pérdidas. Todo lo recaudado irá íntegramente para las familias que lo han perdido todo. Y exactamente han sido 11.061 euros.

Un trabajo hecho con el corazón desde y para Lepe, que pone de manifiesto el valor humano y la respuesta solidaria de todo un pueblo tras la catástrofe.

May Silgado, integrante del equipo del documental y vecina de Lepe que también sufrió aquel terrible episodio, se enorgullece de la gran respuesta de la ciudadanía con esta noble causa.

–Una vez estrenado el documental, ¿van a seguir recaudando fondos?

–Sí. Tras el estreno volvimos a abrir la taquilla porque hay mucha gente que sigue queriendo colaborar, aunque ya haya visto el documental (que está en abierto para todo aquel que lo quiera ver en Youtube). Ahora queremos preparar una proyección en el teatro de Lepe, que vaya dedicada a las familias que peor lo están pasando tras la inundación, pero el teatro también se vio afectado por la riada, por lo que tenemos que ver el modo de hacerlo. Nos gustaría aprovechar ese acto para hacer entrega de lo recaudado a las autoridades y que pongan en marcha, cuanto antes, el mecanismo de ayuda a los damnificados. Cuando llegue la cita, lo anunciaremos a través de las redes sociales.

–¿Cómo ha vivido el estreno del documental?

–Nos reunimos para verlo juntos y fue muy emocionante. Fue una locura. No dábamos crédito ninguno. Pensaba en cómo surgió todo, en el inicio de nuestras conversaciones tras la crudeza de lo acontecido y no podía creerme que hubiéramos puesto un marcha un proyecto así en tan solo 13 días. En un tiempo récord el documental ya está en la calle y con él, una recaudación que devolverá la sonrisa a numerosas familias. Parte del equipo no lo habíamos visto entero y fue realmente impactante. Quedamos 4 de los integrantes y nos reunimos en nuestro sitio habitual de encuentro. Al finalizar nos abrazamos llorando sabiendo que lo habíamos conseguido.

–¿Cómo ha sido la respuesta de la gente?

–La opinión es unánime: un bálsamo para todo el que lo ha visto. Ha sido reparador, han sentido la tristeza pero a la misma vez, han ido reconstruyéndose poco a poco con el documental y han acabado emocionándose, con un gran sentimiento de unión, de solidaridad, de ser un gran pueblo. Con creces hemos cumplido nuestro objetivo. Creemos que esto es algo histórico y con eso nos quedamos.

–¿Cómo surge esta iniciativa?

–Todos nos conocíamos, somos vecinos de Lepe. Cuando vimos la respuesta ciudadana y cómo todos se movilizaban, regresamos a casa pensando en qué se podía hacer distinto para intentar conseguir dinero. Intuíamos que se iba a necesitar mucho dinero para reparar los daños. Entonces ví que un compañero, periodista de la localidad, Álvaro de los Santos, pedía a través de las redes sociales que le enviaran vídeos de la riada y de todo lo que estaba pasando. Le escribí y le dije: “no sé qué estás haciendo, pero quiero estar contigo”. A raíz de ahí, a la mañana siguiente, ya teníamos un grupo de Whatssap con esta idea en marcha. Al principio queríamos hacer un documental con las imágenes de la gente, pero luego pensamos en incluir también testimonios de aquellos que lo vivieron, grabados a posteriori. Queríamos recoger un episodio que ha marcado la historia de Lepe y que sirviera de herramienta terapéutica y educativa para todo aquel que lo viera.

–Y para hacerlo realidad habéis formado un equipo multidisciplinar con la capacidad de afrontar un proyecto audiovisual de esta envergadura

–Exactamente. Contamos con Pepe Gatón, videógrafo de La Gatonera Producciones (productora de Lepe); con la música de Enrique Ricón, de la empresa lepera Devakuo; con el cantautor Alejandro Rivera; Estefanía Costa, contable encargada de la gestión y Álvaro de los Santos, periodista del que partió la idea original y que también se ha ido encargando de dar soporte a todo. En mi caso, como psicóloga, me he encargado de la parte de conectar a la gente con el proyecto a través de la comunicación y la difusión en redes sociales, además de brindar apoyo psicológico a todo aquel que lo ha necesitado. Por suerte, hemos conseguido que el documental se haya hecho muy mediático y estamos muy agradecidos.

–¿Cuándo comienza la historia?

–La noche anterior, cuando se intuía que teníamos la DANA encima, con imágenes de cómo se veía esa tormenta que se aproximaba por Lepe. Empieza con un incendio que hubo esa noche, al impactar un rayo contra el suelo. Luego se ve cómo amanece Lepe. Los primeros vídeos son escenas reales, grabadas por los propios vecinos mientras las calles se inundaban. Audios e imágenes escalofriantes que muestran la realidad. Mostramos lo que ocurrió tal cual. Nosotros comenzamos a rodar la película al día siguiente. Cuando todo pasa y las calles están arrasadas. Fue desolador e incómodo estar entre ellos, mientras quitaban fangos. Pero en ningún momento olvidamos nuestro objetivo, por qué lo estábamos haciendo y cuál era la misión del documental.

–¿Y cuál es esa misión?

–Al principio queríamos que fuera una herramienta más para recaudar fondos pero ahora esto va más allá. Se convierte en una cuestión social. Nosotros queríamos contar un testimonio y que la voz de nuestra gente, de nuestro pueblo, no se perdiera, que quedara registrada.

–¿Este documental es un modo de terapia para todos aquellos que lo han perdido todo?

–Sin duda. Así lo he visto yo, como psicóloga, desde el principio. Perseguíamos también el objetivo de hacer esto con muchísimo mimo, cariño y respeto e ir acompañando emocionalmente a estas personas que tanto han sufrido. Escuchar, estar cerca, acompañar, dar validez al testimonio. Eso es lo que queremos hacer con este documental. Y, por supuesto, demostrar que, a pesar de los daños y las pérdidas, la unión absoluta de todos los vecinos ha logrado "lo imposible": que todo vuelva a recomponerse poco a poco.

–¿Qué fue lo peor de aquel día?

–Cierro los ojos y se me viene a la cabeza el sonido o, mejor dicho, la ausencia de él. En mitad del caos había un silencio abrumador. Mirabas las caras de la gente y eran de total impacto. Nadie decía nada. Lo que estaba pasando nos sacudió tanto, que nos dejó a todos sin palabras.

–¿Qué imagen le ha impactado más?

Me ha impactado ver a todos los jóvenes entregados e involucrados con su pueblo. Pero, si tengo que elegir me quedo con una escena que me llegó al corazón. Me encontré en la calle a una señora de 51 años que el día de antes había sido rescatada por los bomberos de su casa, tras romper una ventana, porque el agua le llegaba al cuello. La señora, con una nevera de corcho, una caja de cartón encima y un papel (un documento que había generado el Ayuntamiento para registrar las pérdidas) me decía: "pero ¿cómo se escriben 20 años de una vida en un papel? No puedo poner que he perdido una cocina. Es MI cocina, son MIS muebles, las sillas donde he estado sentada con mis hijos, donde los he visto crecer, son mis álbumes de fotos...¿Cómo le pones precio y valor a eso? No existe forma de recuperarlo. Lo he perdido todo". A mí esa imagen me ha marcado para siempre. Ha sido una experiencia brutal en la que ves cómo pasa la vida delante de ti y te arrasa. Ha sido una experiencia abrumadora nunca antes vivida en la historia de Lepe.

–Muchos han contribuido a reparar los daños, pero usted, con un trabajo y dos hijos pequeños, ha paralizado su actividad para centrarse, completamente de manera altruista, en esta causa ¿Qué le ha llevado a entregarse tanto?

–Soy una ciudadana más, que no pertenece a ningún organismo y a la que le apasiona su profesión y estar cerca de la gente. Creo firmemente en los valores que hacen que seamos seres humanos de verdad. Yo me lancé a la calle ese jueves y ofrecí apoyo psicológico a todo aquel que lo necesitara, simplemente porque me salió del alma. Lucho contra el individualismo que existe hoy en día y que se expande por las redes sociales. Somos seres humanos precisamente por eso, porque estamos entre humanos. Basta de mirarnos el ombligo porque crecemos mucho más cuando miramos el del otro y lo ayudamos y hacemos lo que nos encantaría que hicieran por nosotros. En el documental se ve un espejo que a mí me gusta usar como metáfora. En ese espejo nos podemos mirar todos. La naturaleza no entiende de razas, de colores ni de partidos políticos. Nos puede golpear a todos por igual y no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer algo con lo que nos pasa. Debemos cambiar nuestro papel, no ser meros espectadores, convertirnos en protagonistas y hacer algo para cambiar el trascurso de nuestra vida y de la de aquellos que nos rodean.

El documental Lo im-POSIBLE ya está disponible para todo el público en Youtube.