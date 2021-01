La capital reduce el pago a proveedores al periodo más bajo desde el año 2015

La capital onubense cerró el último trimestre de 2020 por debajo de los 30 días en el periodo medio de pago a proveedores. El dato sitúa a Huelva dentro de los límites que fija la Ley de Estabilidad Presupuestaria por primera vez en un dato trimestral desde 2015, según los datos recogidos en el portal especializado www.perfildelcontratante.es. El Ayuntamiento abonó sus facturas en ese tiempo en una media de 23,32 días. Los datos oficiales del ministerio de Hacienda recogen que la capital cerró el pasado mes de octubre con un periodo medio de pago (PMP) de 30,78 días; noviembre con 26,5 días; y diciembre con 12,69 días; lo que le permite cumplir los parámetros de la citada Ley.

El mes de diciembre fue además en el mejor desde la llegada de la actual equipo de Gobierno. Los 12,69 días de demora en el pago mejoran los 16,65 de diciembre de 2018 como la mejor de los últimos seis años en la capital. Hasta ahora, el mejor dato trimestral fue precisamente a finales de 2018 cuando la media bajó por primera de los 30 días al quedarse en 29,1. Fue precisamente a partir de abril de ese año cuando la Unión Europea decidió endurecer su presión para garantizar el cumplimiento de los requisitos de morosidad en las administraciones.

La primera teniente alcalde de Economía, Presidencia y Relaciones Institucionales, del ayuntamiento de Huelva, María Villadeamigo, destaca “el objetivo alcanzado con tanto esfuerzo por este equipo de Gobierno, tras encontrarnos hace seis años un Ayuntamiento en ruina e intervenido, al haber conseguido reducir en el último trimestre de 2020 el Periodo Medio de Pago (PMP) a las empresas proveedoras de bienes y servicios del Consistorio, no solo consiguiendo cumplir los tiempos que marca la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sino situándonos por debajo del límite legal”.

La edil remarca así el “trabajo gigantesco, riguroso y concienzudo que hemos tenido que realizar, y por el que quiero felicitar al equipo técnico del área de Economía, para encauzar esta situación y agilizar el pago de las facturas municipales, teniendo en cuenta cuál era nuestro escenario de partida cuando llegamos al Gobierno local”. En palabras de Villadeamigo, “llevamos desde el minuto uno, desde junio de 2015, volcándonos para sacar a este Ayuntamiento de la quiebra. Sabíamos que no iba a ser un camino fácil pero con esfuerzo, empeño y compromiso con el presente y el futuro de esta ciudad, por fin hemos conseguido situarnos no solo entre los ayuntamientos que cumplen esta Ley, sino que hemos cerrado 2020 por debajo de lo que marca la misma. Y para ello, han sido necesarios seis años depurando la contabilidad de este Ayuntamiento y regularizando facturas para alcanzar esta importante aspiración”. Por ello, hace hincapié en que “estamos en la senda del saneamiento para beneficio del Ayuntamiento, de los ciudadanos y de los proveedores. Porque las empresas que trabajan con esta Administración, la más cercana a la ciudadanía, no pueden ver comprometida su solvencia”.

La mejora en el periodo medio de pago a proveedores se enmarca dentro del plan general de reestructuración financiera marcado por el equipo de Gabriel Cruz. “Hemos volcado muchos esfuerzos en mejorar el periodo medio de pago, habida cuenta de que muchos de los recursos económicos del Ayuntamiento se destinan a la deuda financiera que, a nuestra llegada al Gobierno municipal, ascendía a 254,5 millones de euros”, señala Villadeamigo. “Desde entonces hemos reducido esta deuda en 91,8 millones, contribuyendo a disponer a día de hoy de un Ayuntamiento más saneado, solvente y con capacidad de acción. Y sin subir impuestos ni tasas. Es más, ampliando bonificaciones y suprimiendo conceptos como las tasas de licencias de apertura”, defiende la edil de Economía. En esta trabajo resultó clave “la sustitución del préstamo de Caja Almendralejo que firmó el anterior equipo de Gobierno del PP en 2014” por otro con CajaRural del Sur gracias al cual “hemos conseguido un ahorro de 18,2 millones de euros en intereses financieros en beneficio de todos los onubenses”.

En este sentido, Villadeamigo recuerda que “la movilización de los recursos económicos municipales para contribuir a la reactivación de la ciudad está siendo una absoluta prioridad para el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva, especialmente desde la declaración del inicial Estado de Alarma para la contención de la pandemia, por los efectos económicos que está teniendo la crisis sanitaria en todos los ámbitos. Por ello, ya en el primer Estado de Alarma decretado en el mes de marzo, para mitigar el impacto económico de la crisis sanitaria en las empresas de Huelva, en tiempo récord movilizamos 16,4 millones de euros”.