La incidencia del cáncer de útero decrece en tres puntos en Huelva

La incidencia del cáncer de útero en la provincia está teniendo en los últimos años, una tendencia negativa como muestran las estadísticas mostradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) respecto a las tasas de morbilidad hospitalaria, que son un buen referente para valorar la incidencia de una patología en cuestión.

De hecho en una década, esa tasa ha descendido en tres puntos. De este modo se ha pasado de la de 21 casos por 100.000 habitantes, a 18. Con la morbilidad hospitalaria se pretende conocer la cifra de personas que han tenido que ser atendidas en un hospital en régimen de ingreso.

En concreto, trata de medir la morbilidad en función del diagnóstico principal o de salida, la estancia media en el hospital por tipo de diagnóstico, el ámbito de influencia… Las variables de clasificación de la estadística de morbilidad están formadas por el diagnóstico principal y se hace con carácter anual de manera que simplifica estudiar la evolución de cada enfermedad en cuestión.

Muy relacionado con el cáncer de útero se encuentra en el virus del papiloma humano (VPH) que es de transmisión sexual. De hecho, el VPH está presente en la práctica totalidad de estos tumores. De este modo se llega a decir que sin él no hay cáncer. El VPH es asimismo, responsable del 60% de los cánceres del canal anal y el 40% de los de vulva y pene. De ahí que se lleven levantando voces desde hace unos años, de que la vacuna, que se implantó en 2008, se extienda también en los niños y lo deje de hacer exclusivamente en las niñas como es hasta ahora.

Una de las cosas que han cambiado positivamente con el transcurso de este algo más de una década, es la concienciación de las familias respecto a la necesidad de esta vacuna. Al principio fue una respuesta muy tímida pero lo cierto es que casi 12 años después el nivel de vacunación es del 79%.

Recientemente, la Consejería de Salud y Familias celebró el Día Mundial de la Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano, recordando la necesidad de la vacunación ante esta patología a todas las niñas con franja de edad comprendida entre los 12 y 18 años, tal y como recogen las pautas del calendario vacunal de 2020. En el último análisis realizado en la comunidad autónoma se ha observado que 38.555 jóvenes andaluzas de 12 años habían recibido alguna dosis de la vacuna, “lo que supone el 79% del total de chicas con la edad óptima de vacunación por el calendario”, ha señalado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, quien añade que “el objetivo de la Consejería es estar lo más cerca posible del 100% de la cobertura vacunal de la población diana”. La vacuna para prevenir el cáncer de cuello de útero, está disponible de forma gratuita en Andalucía y puede solicitarse mediante cita previa acudiendo al centro de salud.

Como novedad desde hace unos meses, la Consejería de Salud y Familias recomienda principalmente la vacunación frente al virus de papiloma humano a mujeres de 12 años de edad, con una pauta de dos dosis, con un intervalo mínimo de 6 meses entre ambas dosis. De igual modo también se ofrece de forma gratuita la vacunación frente al VPH a todas aquellas chicas de entre 13 y 18 años (inclusive) que no se han puesto nunca esta vacuna o que empezaron a vacunarse y no completaron el esquema completo con el fin de mejorar la cobertura frente a esta patología. El director del Plan de Vacunaciones de Andalucía, David Moreno hace un llamamiento a las 85.098 chicas que hay en esta situación en Andalucía ya que “aún no es tarde para prevenir estas infecciones gracias a la administración de la vacuna”.

Entre las novedades también destaca la administración gratuita a personas de grupos de riesgo como: mujeres y hombres con infección por el VIH hasta los 26 años de edad, mujeres que hayan sufrido una conización en el cuello de útero por una lesión precancerosa de cualquier edad, mujeres con trasplante de médula ósea o de órgano sólido hasta los 26 años y hombres que mantienen relaciones sexuales entre sí hasta 26 años.

Se estima que cada año se producen en el mundo más de 500.000 nuevos casos de cáncer de cuello de útero y alrededor de 280.000 defunciones. Cifras que en España y Andalucía son muy inferiores gracias a los programas de prevención existentes. En el conjunto nacional se registran 7,6 casos de este tipo de cáncer por cada 100.000 mujeres y 7,9 por cada 100.000 mujeres en Andalucía.

Esa baja incidencia que, desde la Junta, se achaca a las medidas preventivas se deberá ver confirmada en los próximos años. Fuentes médicas consultadas por Huelva Información, señalaron que aún es pronto para que la vacuna del papiloma humano tenga sus efectos en el índice de este tipo de tumores ya que, tal y como ya se ha apuntado, se trata de una aplicación sanitaria que pronto cumplirá los 12 años. Lo que sí estas mismas fuentes confirmaron es el incremento de la concienciación de las familias respecto a la necesidad de esta vacuna.

Respecto a la inclusión de los niños en la vacuna del VPH, los médicos reunidos en las últimas Jornadas de Actualización en Vacunas, celebradas en Huelva, se mostraron unánimes en que se dé este paso como ya sucede en los países más avanzados al tratarse, como ya se ha comentado, de un virus de transmisión sexual que también tiene sus efectos en los hombres.