El campo como escenario, un ojo en la televisión y el recuerdo del obispo

Definitivamente no quedan bien. Los trajes que cualquiera debe ponerse para visitar alguna cooperativa agrícola, ponen a prueba a los jefes de prensa de cada candidato; destrozan cualquier imagen de seriedad que se pretenda dar con el mensaje. Lo del gorro blanco es letal, a pesar de que resulte imprescindible para salvaguardar la higiene en el proceso de manipulado de los alimentos. Ante el vacío de la capital onubense por el desplazamiento masivo hasta la aldea del Rocío –no comenzaran su regreso hasta mañana– los principales partidos políticos se han ido a los pueblos, donde ese vacío se nota menos, o mejor dicho, es más habitual, para lanzar sus proclamas en esta primera semana completa de campaña. Todos ellos miraban de reojo al primero de los debates televisados de anoche y con el recuerdo vivo de la intervención inesperada, poco sorpresiva por el mensaje y, sin duda innecesaria del obispo de Huelva en plena misa del Rocío.

Entre éstos últimos, el mensaje de la cabeza de cartel del PSOE, María Márquez, quien en su cuenta de Twitter recordó que “el obispo de Huelva ha pedido el voto para partidos que estén contra el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la ley eutanasia. ¿Quién votó en contra de estas leyes? El PP. El PSOE las impulsó y por eso tengo claro lo que hay que votar el 19-J”. Los ecos de la intervención del prelado llegaron incluso hasta Madrid, ya que la secretaria general del PSOE, Adriana Lastra, aseguró que “tan bien no irán las cosas al PP cuando tiene que salir el obispo de Huelva a pedir el voto” para los populares, algo que en su opinión fue “desafortunado” a pesar de que ella puso de manifiesto su “respeto con las creencias de los demás y con la Iglesia católica”. Desde luego, que si lo que buscaba era protagonismo, lo tuvo.

El obispo de Huelva ha pedido el voto para partidos que estén contra el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la ley eutanasia.¿Quién votó en contra de estas leyes? El PP. El PSOE las impulsó y por eso tengo claro lo que hay que votar el 19J. #VOTAPSOE — María Márquez (@MariaMarquez88) June 6, 2022

Los populares, como era de esperar, no quisieron hacer mención a la intervención rociera. Sí lo hicieron respecto al otro foco informativo del día, un debate televisado que acapara la –poca– atención de un personal demasiado poco apegado a terminar de madrugada con propuestas que, tampoco que es que les interesaran mucho, pero que llevan escuchando desde hace días. La número uno de la lista por Huelva, Loles López, emplazó a ese evento como el idóneo para que “el candidato del PSOE-A pidiera disculpas, porque ya está bien de insultos, y los andaluces quieren moderación y soluciones. Se están equivocando por su desesperación”.A la hora de redactar estas líneas, no sabemos si lo hizo o no, aunque las apuestas no parecen apuntar hacia esa dirección.

Mientras tanto, en Ciudadanos se recuperó otro de los lemas de la precampaña. La defensa de los autónomos de la formación viene de la época de Albert Rivera y Julio Díaz aprovechó una reunión con la Asociación de Industrias Cárnicas de Huelva en la sede de la Federación Onubense de Empresarios en Aracena –hoy iba de pueblos– para recordar que “somos el partido de los autónomos y nunca como ahora los emprendedores han recibido tanto apoyo desde el Gobierno de la Junta”.

La más rural fue la candidata socialista, María Márquez que dejó pocos lugares de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche por visitar. Allí, junto a la secretaria general de la Ejecutiva Provincial, María Eugenia Limón y componentes de la candidatura y representantes socialistas, defendió la postura de su partido frente a los recortes del PP.Nada nuevo bajo el sol.

Lo que sí lo es es la campaña de Vox. Ni está, ni parece que se le espera. Han apostado por otras formas.Saben que están en crecimiento y los próximos quince días huyen de actos públicos. Mesas informativas en muchos de los pueblos de la provincia y reparto de material electoral en los lugares habituales, como las puertas de los mercados adornado con unas redes sociales que se centran en los mensajes de la candidata de la formación a la Junta de Andalucía, Macarena Olona. Habrá que ver el resultado final, no vaya a ser que inauguren una nueva estrategia electoral que a partir de ahora sea una norma en todos los partidos.

Mañana vuelta a los pueblos, a proyectos y al análisis de un debate que dará que hablar, al menos hasta que llegue el segundo, más cercano a la fecha electoral y, al parecer, más decisivo.