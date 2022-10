Los campings de Huelva hacen 'su agosto' con cifras que siguen sin tocar techo

Los campings de la provincia de Huelva están siendo un valor seguro cuando se habla del turismo en los pasados meses. Últimamente no hay dato que se le resista y todos son números verdes cuando se analiza un mes en concreto. Y ahora ha sido la estadística de agosto. Nada más y nada menos. En el mes turístico por excelencia hay que hablar de los campings de la provincia onubense. Han conseguido que una gran vertiente de visitantes escoja este año sus establecimientos para pasar las vacaciones y descansar de los largos meses laborales.

Los campings han mejorado sus números con respecto al mes de agosto de 2021 y del 2019, que fue el último agosto antes de que irrumpiese la pandemia. Los establecimientos onubenses no solo lo han hecho en general si no que han derribado puertas en las estadísticas de viajeros, pernoctaciones, estancia media y ocupación, según se registra en el Instituto Nacional de Estadística. De manera más concreta una de las subidas de este mes de agosto, con el de 2019, ha sido de un 8,72% en cuanto a los visitantes. En total se han hospedado en algún camping onubense 58.485 personas durante el pasado mes de agosto, mientras que en la prepandemia la cifra era de 53.794. La mejor noticia no se centra aquí, sino que este crecimiento de viajeros ha supuesto una auténtica revolución en las pernoctaciones, que prácticamente se han multiplicado. Las noches registradas han aumentado un 44,9% con respecto al 2019, y hasta un 73,13% en comparación con el pasado verano. En total se han sumado en la provincia de Huelva 381.460 pernoctas en agosto, mientras que en 2021 fueron 220.332 y en 2019 se contabilizaron 263.187.

Como es lógico, gracias a estos sobresalientes números el resto de cifras va sobre ruedos. La estancia media ha tomado rumbo de crucero y se situó esta campaña en 6,52 días, mientras que en 2021 fueron 5,09 días y en 2019 fueron 4,89 días. También, la ocupación se ha visto claramente beneficiada, subiendo cerca de 14 puntos con respecto a la campaña de la prepandemia, pasando de un 41,99% a un 55,37%.

Notable fueron también los datos correspondientes a los apartamentos turísticos de la provincia de Huelva. Hubo disponibles durante el mes de agosto 1.217 apartamentos que aglutinaron 4.688 plazas. Se contabilizaron más visitantes que en la prepandemia, pasando de los 18.478 a los 20.136, aunque se disminuyó en el cómputo de las pernoctaciones cayendo de las 99.387 a las 97.401. También descendió la estancia media pasando de los 5,38 días a los 4,84. Sin embargo, una buena noticia es que la ocupación aumentó en más de tres puntos tras subir de un 61,86% a un 65,03%.

Por último, en los alojamientos rurales se dan datos curiosos. Y es que el número de visitantes con respecto a la prepandemia cayó un 42,88% pasando de los 7.153 viajeros que se registraron en agosto de 2019 a los 4.086 de este pasado mes de agosto. Y a pesar de eso, hubo un incremento en las pernoctaciones, pasando de las 17.396 a las 18.261; y en la estancia media, subiendo de los 2,43 días a los 4,47. La ocupación sí que cayó, pasando de un 44,40% a un 42,57%, debiéndose a la caída de viajeros y a la subida del número de plazas.