Una campaña para limpiar nuestra Costa

La orilla de la isla de Saltés, en el término municipal de Huelva, es la primera de las tres playas del litoral onubense donde Coca-Cola comienza hoy, a partir de las 10:00, el proyecto Mares Circulares, una iniciativa con la que la corporación quiere contribuir -en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Secretaría General de Pesca; la Fundación Ecomar y las asociaciones Chelonia y Vertidos Cero- en la limpieza de costas y fondos marinos de España y Portugal.

A nivel andaluz, un total de once playas andaluzas se beneficiarán de estas actuaciones durante 2018: Cabo de Gata y Roquetas de Mar, en Almería; Barbate, playa de la Barrosa (Chiclana de la Frontera) y playa de la Costilla (Rota), en Cádiz; Almuñécar, en Granada; Ayamonte, Punta Umbría e Isla Saltés, en Huelva; y Málaga y Marbella, en Málaga. Además, Coca-Cola cooperará en la conservación de las reservas marinas de Cabo de Gata-Níjar e Isla de Alborán, así como en los fondos marinos de los puertos de Almería, El Puerto de Santa María, Garrucha e Isla Cristina.

La compañía espera recoger 250 toneladas de residuos hasta el mes de diciembre

De momento, ya se han realizado campañas de recogida de residuos en la playa almeriense de Almerimar (El Ejido) y en el litoral gaditano de Barbate, donde se han recolectado 527 kilos de envases. Pero junto a la recuperación de los espacios naturales, también se persigue la generación de estudios científicos y de economía circular, es decir, para poder aprovechar los recursos gracias a la reducción, la reutilización y el reciclaje de los elementos. Y más importante todavía, prevenir con diversas campañas de sensibilización y concienciación ciudadana. De hecho, también se realizarán actividades de concienciación ciudadana con niños y adultos -unas 2.500 personas- en centros escolares y culturales de Roquetas de Mar, Chiclana de la Frontera, Almuñécar, Punta Umbría y Málaga. Por otro lado, Mares Circulares también desarrollará acciones de formación e información en la playa Real de Zaragoza (Marbella) y la de Torremolinos.

Ayer fue presentada esta iniciativa en Huelva, en un acto al que acudieron el delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta en Huelva, José Antonio Cortés; el director general de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Fernando Martínez; la presidenta de la Fundación Ecomar, Theresa Zabell; el presidente de la asociación Chelonia, Manuel Merchán; el representante de la asociación Vertidos Cero, Patricio Peñalver; la directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola European Partners Iberia, Carmen Gómez-Acebo, y la directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola Iberia, Ana Gascón, con la presentación a cargo de Beatriz Codes, jefa de Comunicación región suroeste de Coca-Cola European Partners Iberia.

José Antonio Cortés declaró que "no hay cosa más importante que implicar en la limpieza de las playas a toda la ciudadanía" y, además, expresó que es de agradecer que Coca-Cola se implique en el saneamiento del litoral. Por otro lado, especificó que este gesto tiene un "simbolismo", ya que todas las personas deben contribuir a mantener las playas en buen estado.

Fernando Martínez hizo alusión a la importancia de campañas como Mares Circulares en Andalucía, una de las regiones españolas con más kilómetros de costa. Así, afirmó que "el Gobierno andaluz, en todas sus instancias, está firmemente comprometido con la promoción de la economía circular y es consciente de que no estamos ante un concepto pasajero o coyuntural". No obstante, declaró que "el mejor residuo es el que no se genera".

Por su parte, Carmen Gómez-Acebo comentó que "no se trata de una acción puntual de recogida de residuos en costas y fondos marinos, sino también de sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de reciclar y gestionar correctamente los residuos por parte de todos". Así mismo, explicó que la iniciativa se enmarca en la estrategia de sostenibilidad Avanzamos, con la que Coca-Cola pretende recoger el 100% de los envases para que no terminen como residuo en los océanos.

Ana Gascón explicó que en la recogida de residuos participarán voluntarios y también empleados de la multinacional. Según comentó, la previsión es alcanzar hasta el mes de diciembre unas 250 toneladas de residuos recogidos en las costas españolas y sus fondos marinos, de las cuales unas 25 se esperan que sean de plástico PET y que se reintegren en la cadena de valor de Coca-Cola España.

Patricio Peñalver expresó que "cuando los residuos escapan de los sistemas de recogida simplemente se dan por perdidos". En cambio, continuó, "este proyecto explora las posibilidades de recuperarlos y utilizarlos como materiales, conservando así nuestros espacios naturales".

Por otra parte, Manuel Merchán habló de los proyectos con universidades en los que, entre otros asuntos, se van a analizar los microplásticos presentes en los cadáveres de animales. Según el presidente de Chelonia, "la sostenibilidad de mares y océanos es esencial para asegurar el bienestar de las generaciones futuras".

Finalmente, Theresa Zabell transmitió que se trata de devolver a la sociedad "una pequeña parte de lo que hemos recibido", en su caso como exdeportista de élite. Además, comentó que la colaboración de Coca-Cola con la Fundación Ecomar se remonta a 2010, con un programa específico con niños para limpiar las costas. De hecho, es la entidad que preside la que promueve que sea un grupo de niños quienes recojan hoy los residuos en la Isla Saltés y los lleven posteriormente a Punta Umbría.

La iniciativa Mares Circulares, además, contempla la colaboración civil y ciudadana gracias a 100 organismos públicos y privados entre ayuntamientos, ONG, universidades y asociaciones.