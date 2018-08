El calor inunda las calles

Salir ayer a la calle fue casi una osadía en muchos puntos de la provincia. Y quedarse en casa en las horas cumbres fue hasta un acto de inteligencia para no sufrir el azote de las altas temperaturas que se registraron en distintas localizaciones del territorio onubense. Tanto es así que la Agencia Estatal de Meteorología activó el aviso rojo en las comarcas del Andévalo y el Condado, el naranja en la Sierra y el amarillo en el Litoral. Y no le faltó razón. En El Granado se registró la máxima nacional con una temperatura de 46,6 grados a las 16:00. En el ranking de los diez municipios más calurosos de la jornada también estuvo El Cerro de Andévalo con una temperatura de 44,5 grados a las 15:30. No fueron los únicos municipios que sufrieron más de 40 grados durante la tarde. Alájar llegó a los 41,8 grados, Aroche a los 44,2, El Campillo a los 42,8 y Valverde del Camino a los 42,5 grados, entre otros muchos.

El verano ha llegado en agosto definitivamente. Tras un mes de julio con temperaturas moderadas y una primavera fresca, la subida de los termómetros se está produciendo en esta primera semana de mes. Eso sí, aunque ayer hubo municipios con unas temperaturas derretibles, hubo otros puntos de la provincia en los que la temperatura fue más benevolente. Así en la capital se registraron 33,6 grados a las 15:00, o incluso hubo municipios que no llegaron a los 30 grados en las horas punta del día. Por ejemplo en Cartaya se registraron 28,6 grados y en la estación de Moguer, El Arenosillo fueron 27,9.

46,6Grados. El Granado lidera el ranking nacional de altas temperaturas, ayer

Para la jornada de hoy bajan los pronósticos. Desaparece la alerta roja. Pero la Agencia Estatal de Meteorología sí que activa el aviso naranja tanto en el Andévalo, Condado y Aracena desde las 12:00 hasta las 20:00. El aviso llega con temperaturas máximas de 40 grados y además con unas elevadas temperaturas nocturnas. Unos avisos que se mantienen para mañana y que aparece también como alerta amarilla en el Litoral desde las 12:00 hasta las 19:00 con temperaturas máximas de 36 grados.

Las predicciones de la Aemet para la capital en el día de hoy van desde la temperatura máxima de 34 grados y mínimas de 19. El martes se registrarán mínimas de hasta 22 grados y máximas de 38. Por otro lado, en Punta Umbría serán más agradables los termómetros. Desde hoy y hasta el viernes habrá temperaturas mínimas de 17 grados y máximas de 33.

La Aemet recordó, entre otras cuestiones, que las altas temperaturas pueden suponer un riesgo para la salud, por lo que recomendó una serie de conductas para prevenir posibles efectos negativos asociados al calor. Los niños, mayores y enfermos son las personas más sensibles ante las subidas de temperatura, por lo que hay que prestarles una especial atención, ya que su capacidad de adaptación a los cambios climáticos es inferior, por lo que corren más riesgo de sufrir deshidratación o un golpe de calor. Se deben evitar, en la medida de lo posible, las salidas y las actividades en las horas de más calor, como el deporte, la jardinería, el bricolaje, etc. Si hay que salir a la calle, hay que buscar la sombra y siempre protegidos por ropa ligera, amplia y de color claro, sombreros, gafas de sol y crema de alta protección solar. Hay que beber lo más posible, incluso sin sed. La mejor bebida es el agua, a temperatura ambiente, no demasiado fría. Los zumos de fruta, la leche, o sopas frías como el gazpacho ayudan a estar bien hidratados y no se deben consumir bebidas alcohólicas.

En casa, es aconsejable cerrar bien las ventanas, cortinas y persianas y abrirlas por la noche para facilitar el paso del aire. También se debe usar el ventilador o el aire acondicionado y, si no se tiene, permanecer en las estancias más frescas de la casa.