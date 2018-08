¿Cómo de buena es realmente tu conexión a Internet?

Internet es algo que ha revolucionado todo nuestro mundo y con ello todas nuestras rutinas, ¿Cierto? Tal es así que hoy en día es raro ir al hogar de alguien y que te diga que no dispone de conexión a Internet en su domicilio, y no es para menos ya que cada día hay más facilidades a la hora de contratarlo, además de que existen muchísimas compañías diferentes por lo que tenemos un abanico mucho más amplio para poder elegir a nuestro proveedor de Internet. Antes también ocurría que la gente no quería tener teléfono fijo en su casa por la sencilla razón de no darle uso, y pagar por un servicio que no vas a usar es algo tonto, ¿No? Hace cuestión de pocos años y, sobre todo, con la llegada de la fibra óptica ya no es necesario disponer de teléfono en casa, y esto también ha hecho que más personas se lanzaran a contratar los servicios de Internet. Todo esto unido a la disminución de los precios en las tarifas, así como empresas que ofrecen la posibilidad de no tener un contrato de permanencia (es decir, poder cancelar sus servicios cuando nos plazca) ha hecho eso mismo, que todos los hogares o más del noventa por ciento dispongan de conexión a Internet.

La mejor herramienta para comprobar nuestra conexión

También podemos utilizar herramientas como el Test de Velocidadpara comprobar de primera mano cuál es el mejor servicio en cuanto a calidad-precio y prestaciones, así como servicio técnico que es bueno tenerlo también en cuenta. Esta herramienta se puede usar de manera on-line desde su sitio web, y se va a encargar de la medición de la velocidad de la conexión dividida en cuatro fases bien diferenciadas entre ellas: la primera es el test de descarga, o sea, a cuánta velocidad baja nuestra conexión red, la segunda es el examen de la conexión de subida, es decir lo que tarda en enviar o subir datos a la red y la tercera es el ping o lo que es lo mismo el número de milisegundos necesarios para la conexión al servidor en Internet. Esto último es algo muy importante para aquellas personas que necesitan una conexión rápida y un envío de paquetes rápido, por ejemplo: a la hora de jugar a un videojuego en línea, se hace necesario el hecho de que la conexión con el servidor sea lo más rápida posible (o sea tener un ping inferior a cincuenta milisegundos para poder realizar una partida buena y no sufrir lag o directamente ver las cosas suceder varios segundos después). Por eso son tan útiles sitios webs como este, que nos ofrece la posibilidad de verificar todos los detalles de nuestra conexión de red. Podemos ver que el funcionamiento de este test de línea es muy sencillo, pero también deberemos tener en cuenta una serie de factores que pueden afectar a la hora de la medición como por ejemplo la lejanía del servidor, es decir, cuanto mayor es la distancia mayor probabilidad habrá de que la conexión atraviese un nodo congestionado y que por lo tanto nos vaya peor la conexión, por es importante elegir un servidor que se encuentre lo más próximo a nosotros, así los datos que tengan que transferirnos pasará por un menor número posible de nodos de conexión hasta llegar a nosotros. En definitiva si queremos saber cuál buena es nuestra conexión red nada mejor que este sitio web que nos va a proporcionar toda la información que necesitamos en unos poco minutos, así si tenemos algún problema técnico podremos llamar al servicio técnico de nuestra compañía con la información que nos ha proporcionado esta herramienta online sobre nuestra conexión.

¿Qué sistema de conexión deberíamos elegir? ADSL, Fibra, 4G, 5G...

En la actualidad existen muchos métodos de conexión a Internet, y esto puede llegar a ser un verdadero quebradero de cabeza a la hora de elegir lo que queremos en nuestro hogar o lugar de trabajo, al tener tanto entre lo que elegir. Pero si reducimos las posibilidades en base a nuestras necesidades reales nos daremos cuenta de que la decisión nos va a resultar mucho más sencilla. Cada vez están siendo más relevantes las conexión 5G, o sea que podemos decir que ya son una realidad, ya que ofrece una mayor velocidad de subida y por lo tanto menor tiempo vamos a necesitar a la hora de descargar contenidos, algo que cada día es más imprescindible para los usuarios, puesto que consumimos mucho contenido, sobre todo en 'streaming' y cada vez es de mayor calidad, por lo que a la hora de cargar un video en calidad FULL HD o incluso 4K es necesario una excelente conexión de bajada para ser capaz de visualizar todo el contenido sin tener entre medias esos molestos cortes, que nos hacen querer apagar el vídeo e irnos. Todavía deberemos esperar un poco para poder disfrutar de esta conexión de alta velocidad en nuestro país, pero viendo el resultado que ya está dando en el gigante asiático y norteamericano cabe decir que la espera va a merecer la pena, ya que va a ser una conexión totalmente revolucionaria, por lo pronto deberemos contentarnos con el 4G, que también es muy utilizado también en los hogares, sobre todo en aquellos municipios es los que todavía no hay fibra óptica y que por tanto deben contentarse con el ADSL, por eso algunos prefieren la conexión 4G por su rapidez y por no requerir de instalación previa; además las compañías ofrecen router y pinchos que nos podremos llevar estemos donde estemos para poder seguir disfrutando de nuestra conexión a Internet sin cortes y sin tener que ir buscando una red wifi pública. Es una de las mejores opciones que podemos encontrar para disponer de conexión red siempre y a unos precios muy económicos, además ya casi todas las compañías (por pequeñas que sean) disponen tanto de cobertura 3G como 4G en casi cualquier parte de España, podemos estar tranquilos.