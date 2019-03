Visita tradicional al Señor Cautivo

Todavía no ha empezado la Cuaresma y ya el olor a incienso envuelve a los diferentes templos de la capital onubense. En este 2019 el calendario marca un Domingo de Ramos más tardío de lo habitual y ha provocado que la tradicional jornada de los besapiés al Señor Cautivo se desarrollase como cada primer viernes del mes de marzo en torno a las imágenes de Huelva pero a cinco días para el Miércoles de Ceniza. Fueron muchos onubenses los que ayer comenzaron su itinerario por las parroquias a la espera de la Semana Mayor de la ciudad.

Un mar de personas se reunió bajo el recogimiento del incienso y las velas que decoraban los distintos altares dispuestos con la imagen del Señor Cautivo como principal protagonista. Una de las novedades estuvo en la parroquia de La Concepción, donde Nuestro Padre Jesús Nazareno amanecía con la nueva túnica bordada en oro. Una imponente obra del bordador Jesús Rosado que ya se presentase el pasado martes en el Palacio Mora Claros ante numerosos devotos y cofrades de la capital. Una larga y constante cola de fieles guardaron turno ayer para besar el pié del Señor de la Madrugada, que vestía por primera vez con la túnica donada por un grupo de hermanos de la cofradía.

Nuestro Padre Jesús Nazareno estrena para la ocasión la nueva túnica bordada en oro

La estampa de Nuestro Padre Jesús Nazareno que desde ayer se muestra en la capilla de la hermandad queda lejos ya de cuando el Señor viste la túnica lisa y sencilla. Y además, durante la jornada de hoy y mañana la imagen titular de la hermandad estará ubicada –como ayer– a los pies de su altar pero portando la cruz, tal y como se encuentra el resto del curso cofrade. Ya el lunes, el Nazareno volverá a vestir la túnica lisa hasta la celebración del quinario, cuando la imagen estará ataviada de nuevo con la reciente obra del bordador Jesús Rosado.

Hasta la Plaza de la Misericordia también se acercaron los onubenses. Fieles y cofrades mostraron su devoción ante el Santo Cristo Cautivo de la cofradía del Lunes Santo que sale de La Hispanidad. La hermandad celebró el pasado 28 de febrero la bendición de una nueva túnica para la sagrada imagen. Cómo informó la hermandad se trata de una túnica en terciopelo morado, bordada en oro por el egabrense Antonio Roldán, y que fue donada por una de las familias más antiguas y numerosas de la hermandad.

La Cuaresma todavía no ha llegado y se pudo comprobar visualmente en la parroquia de San Pedro. Allí el Señor Cautivo no vestía la tradicional túnica morada que acostumbra cuando llega el primer viernes de marzo, sino que era blanca debido, precisamente, a que el calendario religioso todavía no ha celebrado el Miércoles de Ceniza. Esta semana también tuvo lugar el triduo en honor al Cautivo de San Pedro, quien ya espera para presidir el vía crucis parroquial el próximo 25 de marzo a las 20:15. Los onubenses también cruzaron el dintel de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús para orar ante el Señor de la Humildad de la Hermandad de la Victoria, que también vistió túnica blanca.

El Cautivo de San Pedro y Humildad visten de blanco al no estar en tiempo de Cuaresma

La ruta de los cofrades onubenses también les llevó hasta las puertas de la iglesia de Jesús del Calvario, en pleno centro de la ciudad, para rezar y mostrar su devoción a la imagen titular de la cofradía del Lunes Santo. Hasta el centro del altar principal numerosos onubenses subieron las escaleras para besar el pie de Nuestro Padre Jesús del Calvario. Ante sus plantas, una mujer mayor dejó su andador antes de ser ayudada para subir hasta el Señor Cautivo. Allí el tiempo no corrió para que ella le rezara mirándole a los ojos acompañado de su nieta. Imágenes y momentos cofrades que continuarán con el paso de los días hasta la llegada del Domingo de Ramos.

La solemnidad y el recogimiento también fueron la tónica en los diferentes cultos al Señor Cautivo celebrados en la capital en la jornada de ayer. La iglesia del Rocío celebró el tradicional besapiés, así como la de San Francisco de Asís.

Los onubenses también se acercaron a la catedral de La Merced para besar el pie de Jesús de las Cadenas, y en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen para mostrar su devoción a Nuestro Padre Jesús del Prendimiento. Allí, la hermandad del Miércoles Santo expuso los primeros candeleros del palio de María Santísima de la Estrella, obra de Orfebrería Ramón León, que completan la tercera tanda en su conjunto. El Santísimo Cristo de la Victoria también estuvo en solemne besapié en la parroquia de San Sebastián, mientras que Nuestro Padre Jesús de la Bendición estuvo en besamanos.