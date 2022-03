El grito de auxilio de Maxim, un onubense en Ucrania: "Por nuestros abuelos, madres y niños, ayuda"

Habla desde un puesto de control en una carretera de Ucrania. Mientras lo hace a sus espaldas se ve el trasiego de vehículos, la actividad en la barricada, coches que van y vienen y hombres armados. Es la realidad de la guerra a la que se ha enfrentado Maxim, un onubense que regresó a su país de origen para ayudar ante la invasión rusa y que cuenta para Huelva Información su difícil día a día. Habla desde las afueras de Rivne (localidad de 30.000 habitantes a 90 kilómetros de la frontera con Bielorrousa donde reside Maxim junto a su padre, pues su madre y hermana ya fueron evacuadas)

"Mis queridos compatriotas de España, os vengo a pedir a ayuda que nos hace falta. Por nuestros abuelos, madres, padres y niños pequeños que lo están pasando muy mal. Tenemos a mucha gente sufriendo, todos tenemos familia en provincias a las que llamamos y no cogen el teléfono (...). Es una crisis humanitaria muy fuerte como para que nos dejéis solos contra el peligro", señala Maxim en un vídeo enviado a este diario.

"No nos dejéis solos contra el peligro. Las sanciones ahora no ayudan porque el enemigo ya está aquí". Sobre su pueblo señala a su alrededor y la barricada que corta la carretera para recordar "somos una de las ciudades más ucranianas que existen porque aquí nunca se habló ruso. No los queremos. Nos están bombardeando, no dejéis pasar de largo este vídeo".

Maxim le pide a los onubenses que "sean personas y se ahorren un café o una copa para colaborar con dinero para ropa y comida. Vamos a enviar vídeos para que veáis lo que compramos. Haremos todo lo posible para que el enemigo no tome nuestro país, lo vamos a conservar con todo lo que haga falta, con nuestra sangre y nuestro sudor. Estamos listos para lo que haga falta".