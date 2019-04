La Junta apuesta por pisos tutelados para las personas con autismo

La Junta de Andalucía apuesta por pisos tutelados para las personas con autismo. Así lo manifestó la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, en el transcurso de una visita a las instalaciones de la Asociación Autismo de Huelva Ánsares.

Este encuentro se enmarca en la ronda de visitas que Ruiz está realizando por la provincia onubense para conocer de primera mano las necesidades de los centros y residencias que atienden a personas con algún tipo de discapacidad.

Destacó que Ánsares lleva más de veinte años trabajando con personas con trastornos de espectro autista y sus familiares. “Es un referente de la provincia de Huelva y fue pionera en la colocación de pictogramas en edificios de la ciudad”.

Apuntó que “venimos a escuchar sus demandas y atenderlas”. Entre las reivindicaciones de la asociación se encuentran los pisos tutelados así como la ampliación de las plazas concertadas.

La consejera señaló que hay que avanzar en la autonomía y en la inclusión, “esas son las claves y ya tenemos en mente los pisos tutelados, donde los chicos pueden desarrollar una vida inclusiva y con mucha autonomía, siempre con la supervisión y apoyo necesario”.

Resaltó que las personas con trastorno autista requieren de un tratamiento adecuado y específico, “necesitan de unos especialistas y recursos muy específicos y cuanto antes se traten mejor van a tener el futuro, su autonomía e inclusión”.

Comentó que Ánsares “tiene muchas necesidades desde hace mucho tiempo y vamos a trabajar juntos y a ver si conseguimos entre todos que estén mejor atendidos”.

Manuela Martínez, directora de Ánsares, manifestó que “estamos muy agradecidos por esta visita, conocemos a la consejera y sabemos que se preocupa y está implicada con la discapacidad”. Subrayó que el autismo es una de las discapacidades “más invisibles, no hay rasgos físicos ni motores, es muy difícil que la población se sensibilice en cuento al autismo”.

Ánsares quiere ampliar servicios: pisos tutelados, centros residenciales. “Llevamos veinte años aquí y es el ahora. Nuestros chicos crecen, se convierten en adultos y necesitamos esos recursos”. Señaló que "no se trata de hacer una Ciudad del Autismo sino tener recursos dentro de la ciudad de Huelva y si puede ser en un pueblo también, donde nos den un piso nos vamos para allá y hacemos nuestros servicios, porque lo importante para nuestros chicos es la inclusión real en la sociedad”.

Respecto al incremento de las plazas concertadas, indicó que hay centros generalistas que absorben la demanda específica. “Cogen a los niños de pequeños y cuando llegan a los veinte años tienen problemas asociados a ese tratamiento no específico, con lo cual se remiten a Ánsares, y no tenemos espacio, hay que ampliar esas plazas”, por lo menos a 50 en el Centro de Atención Temprana, “que serían pocas”, actualmente hay 17, y en la Unidad de Estancia Diurna, un mínimo para 20 ó 25 personas, ahora hay 10. “Habría que ampliarlas a corto plazo, los niños van creciendo y no tenemos recursos”.

En Huelva y provincia hay unas 1.500 personas con autismo. “Una de cada 89 personas nace con autismo”, manifestó Martínez, que apuntó que cambia la vida a la familia, y para los padres “es complicado”, por lo cual “tener recursos concertados con la Consejería es importante”. El Centro de Atención Infantil Temprana “es fundamental. Si se diagnostica antes tratamos antes, los chicos están menos afectados, tienen menos necesidades de apoyo”.

La Unidad de Estancia Diurna “viene muy bien porque esos chicos, que tienen una necesidad elevada de atención, están tratados dentro de la especificidad de su trastorno”.

Explicó que el sistema terapéutico está cambiando y "lo que hacemos es llevar a los chicos a dar terapia allí donde lo necesiten. Si las luces y sonidos le afectan en un entorno determinado, en un supermercado, en una peluquería... vamos a hacer las terapias allí, que nuestros chicos sepan replicar en los entornos lo que aprenden aquí, necesitamos que los chicos estén incluidos en la sociedad y queremos tener varios recursos en la ciudad y en la provincia, para que estén integrados".