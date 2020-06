El Ayuntamiento de Huelva apuesta por los artistas locales y amplía ‘Solos en vivo’

Tras la buena aceptación y el respaldo de los ciudadanos a la programación cultural Solos en vivo, el Ayuntamiento de Huelva continua apostando por los artistas onubenses, ampliando la oferta con cinco nuevos espectáculos. Ya se han realizado las grabaciones, en riguroso directo sobre el escenario del Gran Teatro, para poder seguir emitiendo un estreno semanal, a través de las pantallas de Huelva TV y las redes sociales, todos los sábados a las 22:00.

Estando cubierta la programación hasta el sábado 20 de junio, las nuevas propuestas comenzarán a emitirse a partir del 27 de junio, cuando tomará el relevo el pop rock de la mítica banda onubense Visión Sonora.

Onuba, otro clásico del plantel artístico onubense, se suma a esta iniciativa para apostar por nuestro flamenco el 4 de julio.

El concierto de Mario Pousada y Mario Loi se emitirá el 11 de julio, cambiando al jazz fusión; mientras que el denominado trocho pop que caracteriza a Ni chicha ni Limoná llegará el 18 de junio; poniéndose el broche final a esta nueva remesa, con un cuentacuentos, a cargo de Les Buffons Du Roi que presenta La Casa Fantástica.

El teniente de alcalde de Cultura, Daniel Mantero, ha puesto de relieve que con esta iniciativa “ofrecemos un programa diverso y de nivel, demostrando una vez más, la calidad del sector cultural onubense, que nos permite mantener espectáculos de altura con artistas de Huelva”. Mantero señala que “seguiremos ampliando esta acción cultural para revitalizar el sector ante la crisis provocada por el Covid-19”.

El teniente de alcalde ha incidido en que “el sector cultural de Huelva lo conforman no sólo nuestros artistas, muchos, reconocidos y de prestigio; sino también músicos, actrices, magos, bailaores, cómicos, que aunque no tan conocidos, viven de, por y para la cultura,” apuntando que además “están los profesionales y empresas que dan soporte y posibilitan que podamos disfrutar del arte, como técnicos de luces y de sonido, cámaras, tramoyistas, fotógrafos, regidores, productores, distribuidores, en definitiva, un denso tejido empresarial que trabaja y produce en el ámbito cultural y que necesitan de nuestro apoyo para que el espectáculo y la vida puedan continuar”.

Mantero ha asegurado que “seguiremos ilusionados con poder disfrutar del arte y la cultura de manera presencial y con público llenando las salas, pero mientras no sea posible, estamos decididos a generar nuevos espacios de encuentro con la cultura”, apuntando que esta iniciativa “nos permite mantener las contrataciones, en un sector integrado fundamentalmente por autónomos y pequeñas empresas que no podemos abandonar, no sólo por cuestiones económicas, sino también porque son los protectores de nuestro arte y nuestra cultura”.