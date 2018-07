"El artista es el ser humano que mejor expresa lo que es y siente"

"Me decidí por Gestión Cultural porque me gusta ver la sonrisa de la gente cuando se encuentra en las iniciativas y eventos culturales y eso me empezó a llenar", señala Ana Sánchez Carbajosa.

Su pasión por el arte y la cultura en general le viene por parte de sus dos progenitores. Por la paterna, su padre es carnavalero. De ahí su afición por los disfraces. La madre le inspiró el amor por la pintura y la cultura clásica en general. Por ello y por otras razones, Ana Sánchez es una amante del arte que entre otras cosas "me hace muy feliz". No tiene dudas de que en la creación artística es donde el "ser humano se expresa con más profundidad lo que realmente es y siente". Elogió la actitud de los artistas que antes de ponerse manos a la obra, realizan una gran reflexión que empieza consigo mismos aunque esa reflexión les lleve horas y horas.

Preguntada sobre si los millenials, como la propia Ana es, se sienten atraídos por el arte, esta onubense graduada de Gestión Cultural en la Universidad de Huelva, subrayó dos facetas que caracterizan a esta generación. En primer lugar "se trata de una generación muy individualista a la que le encantan los selfies, la propia imagen, hablar únicamente de nuestros propios sentimientos... y les da pereza acercarse al pensamiento del otro". El otro aspecto hace referencia a que se trata de gente muy visual que "ha recibido de otras generaciones qué es el arte a través principalmente de la imagen".

Una vez terminado su grado en la Facultad de Humanidades, a Ana le encantaría dedicarse a la moda de la que no tiene dudas de que es "arte en el cuerpo". La segunda opción es la de ser galerista. De ello ya ha dado un espléndido ejemplo ya que ha sido encargada de organizar una exposición en la propia UNIA, en la que participan seis artistas onubenses de gran proyección y calidad y que estos días puede visitarse en la hemeroteca de la Sede de La Rábida; una muestra necesaria para conocer el momento de los creadores de Huelva.

Respecto a la situación de la cultura en Huelva Ana, que estos días está de becaria en la UNIA, aseguró que "hay un sentimiento generalizado de que aquí no se hace nada pero la realidad es que aquí se hace de todo porque es un sitio en el que hay mucha materia prima y tenemos la oportunidad de empezar algo nuevo porque de alguna manera, se parte de cero".

Para Ana el problema es conectar con la gente a la que le cuesta responder ante las iniciativas que surgen por lo que habrá que echarle imaginación para que los onubenses se sientan "atraídos por lo que se hace aquí".