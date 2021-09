El arte de parar el tiempo

Clic. Y se para el tiempo. Qué tipo de encanto es ese que no lo ralentiza, no, ni lo suspende por un momento ni lo silencia. Haces clic y, clac, lo para. Tal cual fue, y lo deja así para siempre. El ala de un ave que bate sobre el sol, el pie combado a un milímetro de golpear el balón, un meñique que se retuerce para agarrarse a otro, una mirada ausente, una mueca irónica, un beso ilegal, una sombra… Seguramente por eso atrae tanto. Por eso gusta hacerlas y mirarlas y hay miles de millones de ellas. Porque la fotografía es mágica. Un lenguaje único que es capaz de conectar a quien la hace con quien la mira, y hay algunos afortunados capaces de transformarla en arte. En una forma de vida y de mirar el mundo.

Con la idea de ponerla en valor a través de festivales, encuentros, exposiciones, talleres, proyecciones y otras muchas actividades nació el colectivo We Are Photo, formado por Juan Luis Rod, María Clauss y Juan Sande. Tres profesionales unidos por una pasión, la fotografía; una obsesión, acercarla a todos los públicos; y un objetivo: traer a Huelva a lo mejor del panorama fotográfico nacional e internacional. Y vaya si lo han conseguido. Los próximos días 1, 2 y 3 de octubre, la localidad de Santa Bárbara de Casa acoge la segunda edición de Festcomarcaphoto, un encuentro internacional de fotografía y artes visuales en el que participaran los principales referentes en el panorama actual de la fotografía a nivel nacional e Internacional como Alberto García-Alix, Estela De Castro, Susana Girón, David Linuesa, Gonçalo Fonseca, Pako Pimienta, Marina Reina, Fatima Zohra Serri, Pablo Padira, El Niño de las luces, Estrella Caraballo, Pablo Caspe Z.O.K.O, Joaquín Pérez, Paula Ruiz y Clara Carrasco (que además es fotógrafa colaboradora de HUELVA INFORMACIÓN).

Además de constituirse como un lugar para el diálogo, el encuentro, el debate, el intercambio de experiencias y, sobre todo, la convivencia fotográfica, Festcomarcaphoto traerá a la provincia talleres, conferencias, visionados, proyecciones y exposiciones que habitualmente no saldrían del privilegiado espacio de las grandes ciudades europeas y pasarían muy de largo por Huelva. Una oportunidad única para ver lo mejor de la fotografía patria ahí mismo, en Santa Bárbara, gracias, por ejemplo, a una exposición colectiva de los quince artistas invitados y a otras tres exposiciones individuales (‘Palma Palmilla’, de Marina Reina; ‘Sizigia’, de Pako Pimienta.; y ‘Soniquete’, de Pablo Padira), además de una proyección de las mejores obras de Estela de Castro, Fatima Zohra Serri, Pako Pimienta, Pablo Padira, Marina Reina, Clara Carrasco, Estrella Caraballo, Z.O.K.O, Joaquin Perez y Paula Ruiz en la mismísima plaza del pueblo.

En medio, talleres y conferencias que van desde la fotografía nocturna hasta la pintura de luz o el retrato y, como punto y final (o seguido, a la espera de la próxima edición), el mejor cierre posible: la proyección de la obra más aclamada de uno de los creadores más importantes de España en las últimas décadas: De donde no se vuelve, de Alberto García-Alix, una pieza que además de repasar su extensa carrera supone un ejercicio sobre la Fotografía en sí misma. Esa que se escribe con mayúsculas a pesar de que haya tantas como fotógrafos hay. Tantas como instantes y como miradas que los observan. Porque, y esa es la magia, aunque mil cámaras hagan clic al mismo tiempo, el resultado serán mil momentos distintos.

Alberto García-Alix: “Aún sigo aprendiendo de la fotografía”

Venga, poco a poco que son muchos: Premio Nacional de Fotografía (1999), Premio de Fotografía de la Comunidad de Madrid (2004), Premio PHotoEspaña (2012), Caballero de la Orden de las Artes y de las Letras de Francia (2012), Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2019), entre otros reconocimientos. AlbertoGarcía-Alix es posiblemente uno de los mejores fotógrafos españoles de las últimas décadas. Fue, antes de lo que es ahora, el retratista preferido por todos, y aún hoy son muchos los artistas que quieren pasar por sus manos (su mirada, más bien) para hacerse un hueco en la inmortalidad.

-Después de tanto tiempo haciendo fotos, ¿qué es ahora para usted la fotografía?

-Hoy en día es un espacio donde inventarme. No siempre ha sido así, pero después de 40 años, si sigo haciendo fotos es porque sigo aprendiendo.

-Sería aburrido estar 40 años haciendo lo mismo...

-Claro, por eso siempre experimento. Por suerte, nunca se termina de aprender, y de hecho mis fotografías tienen cada vez más de experimentación.

-¿Qué le parece la idea de llevar un festival de fotografía a un pequeño pueblo de una pequeña provincia?

-Me parece genial. Además, imagino que es positivo para las dos partes, tanto para los amantes de la fotografía como para el entorno. Estos festivales son muy positivos porque permiten a la gente acceder a cosas a las que seguramente no podrían llegar de otra manera. Por ejemplo, la pieza audiovisual que voy a exponer, De donde no se vuelve, solo se puede ver si la llevo yo porque existen únicamente tres piezas, en tres diferentes colecciones. Para mucha gente de Huelva o de Sevilla esta puede ser la única posibilidad de verla.

-¿En qué consiste De donde no se vuelve?

-Es una pieza autobiográfica, un viaje entre presente y pasado, donde la fotografía entra como una amalgama que lo une todo. Para mí es posiblemente mi mejor obra hasta ahora. Empieza con mi primera foto y acaba con la última que hice en 2007. Además, la pieza narrativamente es muy interesante, y también es un ejercicio sobre la fotografía , porque también discurro sobre lo que es y cómo he ido descubriéndola y avanzando sobre ella.

Estela de Castro: “Para mí es una forma de estar en el mundo”

Si hay que hablar de retratos, por fuerza hay que hacerlo sobre Estela de Castro. Fotógrafa y docente, uno de sus trabajos más conocidos es la serie que realiza sobre los profesionales de la fotografía y, por supuesto, por haber sido elegida por la Familia Real para realizar sus primeros y únicos retratos oficiales. Pero Estela de Castro también usa la fotografía como instrumento para otra de sus pasiones: ayudar a los demás.

-No suelen verse llenas las salas de exposiciones de fotografía...

-El poco interés y la incultura en general acerca del mundo de la fotografía es grande. Es verdad que está muy democratizada. Con el tema móviles, redes, etcétera, la fotografía es un poco de todos. Sin embargo no se aprecia tanto el trabajo de los fotógrafos.

-¿Cree que iniciativas como la de Festcomarcaphoto pueden ayudar a popularizarla?

-La verdad es que siempre se centra todo en Madrid y Barcelona. En las grandes ciudades, así que está muy bien que la fotografía se acerque a otras provincias, más aún al mundo rural, y abra otros caminos.

-¿Entiende la fotografía más como arte o como herramienta para documentar la realidad?

-Para mí es un montón de cosas. Es un arte, un medio de expresión y también es una forma de estar en el mundo. No es una profesión de lunes a viernes de ocho a tres, sino que la tengo ahí todo el tiempo. En mi caso especialmente la fotografía también es activismo.

-Con fotos se muestran a la gente realidades que jamás verían de otro modo, ¿no?

-Puedes comunicarte con todo el mundo. Aunque no tengan ni idea de fotografía puedes transmitir cosas. Es una herramienta súper poderosa. Fíjate, yo he sido activista siempre, pero nunca lo había mezclado con la fotografía. Ahora que lo he hecho he descubierto que es mucho más potente una foto que ir a cien manifestaciones. Utilizando la fotografía puede llegar a muchas más personas. Es una pasada poder comunicarte así con todo un planeta.

-Una de las mejores retratistas de España impartiendo un taller de retratos. ¿Cómo va a ser?

-Expondré una parte de teoría, a través de ejemplos, y por supuesto una parte práctica en la que el silencio será muy importante. Yo disparo poco y pienso mucho, y eso es lo que trasladaré a los alumnos. Todos tendrán su tiempo y los demás aprenderemos de ellos.