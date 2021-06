Un armario en la plaza del pueblo

Decía un hombre sabio que en Madrid hay más tontos que en Huelva. No se trata de chovinismo barato, sino de aritmética. Un simple cálculo de probabilidades. Como que hay más tontos en Huelva que en Lepe. En Madrid hay más tontos y también hay más feas, más guapos, más gays y más lesbianas que en Huelva. Esta regla de supuesta matemática tiene su segunda parte: un tonto, una fea, un guapo, un gay y una lesbiana pasan más desapercibidos en Madrid que en Huelva, y en Huelva más que en Cabezas Rubias, y si ya resulta difícil para muchas personas salir del armario en una gran ciudad pueden imaginar lo que es hacerlo en un pequeño pueblo, donde nadie resulta indiferente a nadie.

Quizás sea más fácil entenderlo si viajamos a lo concreto. Abre Google Earth. Eso es. Ahora un zoom ahí, a la izquierda. Más cerca. Un poquito más. Ese rinconcito que ves es Huelva. Es bonita. Amplía un poco más y desplázate hacia el norte. Así está bien. ¿Ves ese pueblecito? Ahora haz un zoom a tope y baja. Más abajo. Hacia esa calle. Perfecto. Acércate un pelín. ¿Ves a ese niño que se agazapa junto a un coche? Ese es, sí. Se llama, por ejemplo, David, y es experto en hacerse invisible. En diluirse. Sale del cole casi sin que se le vea, como si flotara. Se esconde un poco si es necesario, como ahora, y, cuando hay luz verde, se marcha a casa muy rápido (rápido, aquí, quiere decir corriendo sin dejar de mirar atrás de cuando en cuando). Puedes marcarlo con una etiqueta, si quieres, para no perderlo. No importa porque ya tiene una. David es marica. Él lo sabe porque es lo que le dicen los otros niños, pero no ha pensado nunca en su sexualidad. No tiene ni idea, no le interesa y ni falta que le hace. Lo que preocupa a David es su miedo. Lo que le asusta son sus ganas de huir de allí. Quizás lo haga en el futuro, no sería el primero ni será el último. Su pecado es ser diferente. No es fácil serlo en un pueblo, no, y menos aún en una clase con diez o doce niños. David sabe que lo es porque prefiere bailar con las niñas a jugar al fútbol. No le gusta, leche. No es tan extraño, ¿no? Pues parece que sí, porque le dicen eso: “marica”, y a veces le amenazan con pegarle. Por eso se diluye y corre. Pero no pasa nada. Todo cambiará porque, además de a hacerse invisible, David está aprendiendo a cambiar sus movimientos. Ha observado atentamente a los otros niños y ya es capaz de imitarles a la perfección ocultando casi por completo su amaneramiento. Ha cambiado incluso su forma de hablar. Es un camaleón, y con el tiempo conseguirá que dejen de insultarle o seguirle, aunque lo miren de reojo, e incluso se echará alguna novia. Aunque seguramente terminará marchándose de su tierra. Se exiliará.

Paulino Ramos, Pau, tuvo más suerte. No era amanerado, y aunque “sí que me han dicho maricón alguna vez”, su infancia en Higuera de la Sierra, su pueblo, “no fue tan difícil como la de otros niños” que sufren acoso. “Por suerte no tuve ese peso añadido”, aclara, “pero es un problema que preocupa y que muchos siguen sufriendo”. No es que se pase peor por vivirlo en un pueblo, pero sí es más irremediable: “en las ciudades puedes pasar más desapercibido. Puedes cambiar de colegio en una situación así, o de casa o de barrio, pero en el pueblo no”. Pau, que además de higuereño y gay es antropólogo, sostiene que un pueblo “es una jaula, pero también un refugio”. Un lugar en el que sentirse seguro, protegido, arropado por una comunidad a la que se pertenece, “pero a la vez es más difícil escapar” de la etiqueta, como esa que lleva David, la que tiene desde pequeño. Como en todo, hay sitios y sitios y hay personas y personas. A Pau le resultó “un proceso largo” salir del armario (ese término que define cuando alguien tiene que, por alguna extraña y desconocida razón, dar a conocer su orientación sexual, siempre que no sea hetero) precisamente porque nunca se le había ‘reconocido’ en el pueblo. Lo más curioso, apunta, es que “cuando en un pueblo una persona sale del armario, con ella lo hace toda la familia, y eso en una ciudad no pasa”. Claro: en el pueblo todos conocen al panadero o a la tendera, de modo que “el control social” -explica Pau- “se extiende a todo nuestro núcleo”. Vivir la sexualidad de un hijo de puertas para adentro es más fácil que cuando se hace de puertas para afuera: “en un pueblo, cualquier movimiento tiene un proceso de ida y vuelta con el resto de la vecindad”.

En lo malo, pero también en lo bueno, ojo, como en cualquier matrimonio. Ana es feliz en San Bartolomé. Se siente “muy bien y muy acogida”. Arropada. Con su gente. Su infancia en el pueblo fue “absolutamente normal”. Se fue a la capital a estudiar y allí se dio cuenta de que le gustaban las chicas. Hubo drama, pensará más de uno. Pues no: “la verdad es que no tuve ningún problema a la hora de decirlo, ni por hacerlo ni por la reacción de mis padres y mis amigos. Todo lo han llevado de forma natural”. Eso sí, está convencida de que lo que más la ayudó “fue salir del pueblo. Seguramente me hubiera dado cuenta mucho más tarde, a lo mejor demasiado tarde, y no hubiera ocurrido de la misma forma”, confiesa. La actitud de Ana, la de su familia y la de sus vecinos ha ayudado a muchas amigas, a chicas del pueblo, “no me considero un referente, pero sí creo que mi ejemplo ha contribuido a visibilizar una relación de una chica con una chica en el pueblo”. En San Bartolomé era algo que no existía, o “en realidad sí, pero eran relaciones ocultas”. Pero no todo es de color de rosa. Ana es consciente, porque le piden ayuda precisamente a ella, de que muchas familias no aceptan la sexualidad de sus hijas: “muchos no se lo toman bien, se asustan” y lo rechazan. Cree que “ninguna niña debería pasarlo mal en casa porque le gusten las mujeres” y saben que, en esos casos, “en cuanto puedan se irán del pueblo”.

Y es que el papel de las familias termina resultando esencial. Su apoyo, lo mejor del mundo siempre, es lo que da la fuerza necesaria para enfrentarse a todo. Para Ana, “mi suerte ha sido mi familia, siempre me he sentido arropada por ella, y creo que es muy importante para que el resto del pueblo asuma con naturalidad la sexualidad de sus vecinos, sea cual sea”. Esa es también la conclusión que saca Gele Fernández Montaño, que es co directora del cortometraje documental ‘Orgullo Rural’ de la Diputación de Huelva y que ha podido conocer diferentes experiencias de muchas personas gay, de lesbianas o de transexuales de los pueblos de la provincia: “hay una cosa muy importante que he aprendido en este periplo, y es que el apoyo del entorno es esencial para que una persona pueda llevar su vida libremente y seguir viviendo en su pueblo. Los y las protagonistas que salen en el corto han elegido quedarse o regresar a su pueblo porque hay un entorno que les acompaña”. Normalmente, asegura Gele, “la gente sale por necesidad, a veces económica y otras veces psicológicas, lo que llamamos ‘sexilio’: escapar de tu pueblo o tu ciudad por la presión social que se recibe por tu orientación sexual o tu identidad de genero”, pero “si estás a gusto no hay que irse”. Por eso salir del armario en un pueblo “es tan difícil o tan fácil como en una gran ciudad. La cuestión es el entorno, da igual donde vivas, porque si la familia te apoya lo harán todo más fácil” tanto para la persona como para el resto de vecinos, aunque, o quizás por eso, señala la directora y productora onubense, “sigue siendo muy importante el trabajo por la visibilización de la diversidad que hacen los ayuntamientos y la Diputación”. Manuel Jiménez Núñez, que también ha dirigido el corto, se ha sorprendido especialmente por cómo se viven en los pueblos algunas de las historias que se cuentan en él: ”Tenemos el prejuicio de que el mundo rural siempre va varios pasos por detrás del urbano, que todo es más antiguo, anquilosado, retrógrado, y un largo etcétera”. Sin embargo, apunta, “la realidad es muy diferente y el ámbito de la diversidad no es una excepción. Afortunadamente avanzamos hacia una normalización imparable de la que el mundo rural no es nada ajeno, es más, lo abandera en algunos casos”.

Jiménez también ha descubierto “que los miedos de nuestros y nuestras protagonistas venían más de los prejuicios sociales que temían que tuviesen sus vecinos y allegados que de la realidad”, y ese es precisamente el caso de Estrella, la madre de Álex, un niño transexual de once años de Punta Umbría: “Nos comemos la cabeza con todo lo malo que puede suceder y, a veces, las cosas salen bien”.

Lo dice por experiencia, claro. Cuando su hijo se dio cuenta de que era un niño y no una niña (su madre lo sabía desde mucho antes), en lo primero que pensaron fue en la reacción de la familia y del pueblo. En las amigas y los amigos del cole, en los vecinos… sin embargo, todo fue sorprendentemente natural: “hemos tenido mucha suerte, y aunque Álex está aprendiendo a que puede encontrarse con gente de todo tipo, de momento todo ha transcurrido con mucha normalidad”, tanta que eran sus propios amigos quienes corregían a Estrella cuando lo llamaba alguna vez por su antiguo nombre, Ariadna.

¿Dónde dejamos a David? Ah, sí, iba camino de su casa. Si sigues la etiqueta lo verás entrando ya por la puerta. Llega contento, a pesar de todo, o quizás por eso: porque vuelve a casa. Puede que siga ahí, en ese punto del mapa, por muchos años. O a lo mejor se va. También es posible que algún día su corazón haga ‘click’, o su cerebro, o de donde quiera que salgan los ‘clicks’, y se dirá a sí mismo que se acabó. Que quiere sentir. Que quiere amar a quien le dé la gana sin esconderse en ningún armario ni salir corriendo. “A veces será duro”, como afirma Pau. Será rechazado o será abrazado, y en ocasiones resultará muy difícil, pero, por muy complicado que termine siendo, “más difícil es vivir una vida que no es tuya”.