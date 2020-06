Centeno afronta una etapa “apasionante” en el Consorcio de Transportes de Huelva

Sólo faltan unos días para que se formalice que Berta Centeno ocupe el cargo de directora gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano Costa de Huelva, tal y como adelantó Huelva Información. Centeno define a este periódico que iniciará así una nueva etapa “apasionante” y agradece tanto al Consorcio como a la Consejería de Fomento y Vivienda “haber confiado en mi para esta tarea”.

A partir de ahí, desde su nueva responsabilidad, Centeno asegura que trabajará “incansablemente con el único fin de servir a todos los ciudadanos de Huelva y ofrecer un servicio de transporte público de calidad”. Al acceder a este cargo, según ha podido saber este periódico, Centeno pedirá la excedencia forzosa por ocupación de cargo público de su actual puesto como secretaria general de la Fundación Cultural Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. El límite de esta excendencia irá ligado en tanto que dure su responsabilidad en su nuevo cargo del Consorcio de Transportes.

Así, este es el nuevo paso en la carrera profesional de Berta Centeno, quien fuera concejal del Partido Popular en el anterior mandato. Aunque su primera incursión en la política activa llegó de la mano del entonces alcalde, Pedro Rodríguez, quien decidió darle alternativa en las elecciones de 2015.

No fue hasta principios del mes de abril del pasado año cuando anunció abandonar su participación como concejal, por lo que tomó la decisión de no ser parte de las elecciones municipales del 26 de mayo. Fue en ese momento cuando decidió regresar al Festival de Cine. “Es un trabajo que he abandonado durante un tiempecito” aunque Centeno aseguró, el pasado año, que siempre ha tenido claro “que la decisión de estar en política activa era durante un tiempo en mi vida profesional”. Ahora su rumbo la ha llevado al Consorcio de Transporte Metropolitano.