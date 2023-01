El aparecido de Hinojos

Las carreteras de todo el mundo tienen puntos que son tremendamente conflictivos, en muchas ocasiones denominados como “Puntos Negros” por la alta incidencia de accidentes que se pueden vivir en ello. Pero, a nivel paranormal, también hay carreteras donde se manifiesta lo imposible.

Una de ellas bien podría ser la que le paso a narrar y que se encuentra en Hinojos. Allí es donde vamos a hacer parada dentro del mundo del misterio. Cuando me documentaba para escribir mi libro “Huelva Sobrenatural” (Ed. Niebla), fueron muchos los testimonios que me llegaron de “chica de la curva” en diferentes puntos de la provincia. En unos casos no eran más que comentarios y en otros venían avalados por los testimonios de personas, algunas de las cuales con las que tuve un contacto directo y recogí en mis entrevistas.

Leyendas urbanas que hablen de “la chica de la curva” hay muchas –por toda España- pero hay casos que se van a ir repitiendo y van a ir repitiendo escenario. Hinojos atesora una de estas extrañas vivencias, varios encuentros a los que no se les encuentra explicación y que, tal vez, sean más del más allá que del más acá.

Hace cuestión de cuatro años, en 2018, Juan Jesús Puente, me decía: “Iba conduciendo camino de Hinojos, tenía que hacer allí unas gestiones comerciales, el día estaba fatal, llovía a cántaros y la carretera apenas se veía. La cosa es que iba en el coche deseando hacer esa última visita. Recuerdo que era ya tarde, sobre las ocho y la lluvia no dejaba de caer. Llegué a unos kilómetros de Hinojos, casi ya en el último tramo de la carretera y fue cuando vi a un joven que andaba por el arcén y que le estaba cayendo la mundial encima”.

Juan Jesús proseguía: “Yo lo alumbré con el coche y aminoré un poco, lo vi perfectamente: una túnica blanca y la capucha puesta con las manos en los bolsillo con un andar constante en dirección al pueblo. Yo aminoré mucho la marcha y al colocarme al lado bajá la ventanilla y le dije: “¿Te llevo al pueblo? Te vas a poner empapado” y el chico, al que no le vi la cara, desapareció delante de mí. El respingo que yo pegué en el coche fue mayúsculo y miré bien pero allí no había nadie, y no fueron imaginaciones mías. Luego busqué por internet si allí había pasado algo raro pero no encontré nada” concluía en lo que él tenía la certeza que se trataba de un “chico de la curva”.

Casualidad o no lo cierto es que cuatro años después una persona se pone en contacto conmigo para narrarme una experiencia similar en ese mismo punto. Mi comunicante se llama Carmen R. y me explicaba: “Buenas noches, mi nombre es Carmen, el motivo de escribirle, es para relatar un hecho ocurrido recientemente a mi hijo. Esto fue el 27 de noviembre, él iba desde Villamanrique a Sevilla con una amiga, era ya de noche y antes de llegar a Hinojos, ven en el arcén a una persona con una túnica blanca, al pasar por el lado se le quedó mirando, no pudieron apreciar bien el rostro, le entró un miedo muy grande y ya no puede saber qué pasó. No sé si has tenido algún relato similar”.

Carmen añadía: “Lo vieron de espalda iba solo por el arcén y al pasar por el lado esa persona o lo que fuera se le quedó mirando sin distinguir bien la cara”.

¿Explicación? En apariencia no hay pues es llamativo encontrar a una persona que viste una túnica blanca en una carretera y con unas características tan marcadas. En todas las carreteras ocurren accidentes y hechos que provocan situaciones de peligro, Hinojos no está fuera de esa consideración pero más extraña es la descripción de esa “persona” que se apareció en la misma y que, según los testigos, atiende a lo que es una aparición de carretera.