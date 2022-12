La antelación de las compras a noviembre deja un Mercado del Carmen sin ebullición en la previa de Nochevieja

Hay un arco de luces en las inmediaciones del Mercado del Carmen a modo de bienvenida navideña. Y es la inercia la que lleva a todos a pasar por debajo. Será el espíritu navideño, será superstición. Sea lo que sea todos se contagian de la magia de esta fiesta que sigue con paso firme a golpe de calendario. La Nochevieja marca este sábado otro punto de inflexión en las navidades de los onubenses. Un 31 por la noche no se perdona y la gastronomía volverá a reunir en una mesa a las familias en busca de un cambio de año por todo lo alto. La vida está para eso. Para celebrar. Y olvidar que muchas veces pintan bastos alrededor.

Después de que la pandemia alejase sus páginas más negras llegó la inflación, la subida de la gasolina, la guerra en Ucrania... una economía con más subidas que bajadas. Y es en este escenario, sumado al miedo de una subida de los precios en Navidad, donde aparece un Mercado del Carmen con gente pero no la que se esperaba. Había clientela este viernes, sí. Pero no la habitual. No había ese bullicio del día antes de tomar las uvas. En términos generales, con algún matiz que otro, las ventas "no han sido las esperadas". Muchos de los puestos coinciden en que las navidades "han sido raras". En cuanto a los precios, y dependiendo del producto, hay opiniones para todos los gustos, pero lógicamente llevaban el plus de las fechas. Aunque algunos han ido creciendo durante el año debido a todas las circunstancias económicas nacionales e internacionales.

En el ámbito del mar, el rey de la corona en las mesas onubenses, las ventas no han sido buenas. "De los treinta y tantos años que llevo aquí es la peor Navidad", señalaron a este periódico desde el puesto de Antonio Coronado. Las ventas sí que han sido mejores que un mes cualquiera del año pero en comparación con otros diciembre la cosa cambia. Y eso que hay incluso precios que están más económicos de lo habitual. Por ejemplo "los pargos están a 16 euros el kilo y han llegado a estar a 30. O la pescadilla, otros años a 12 y esta año está a 8". Y reconoció que en noviembre "se ha vendido más marisco que en diciembre".

En esta línea, desde Pescados y Marisco Inmar apuntaron a unas ventas "flojas", que incluso "han decaído entre un 30% y un 40%". Asimismo "la gente ha sido precavida" estas navidades, y ahora en diciembre "nos esperábamos mucho más". Y aunque el incremento del precio viene ligado a la oferta y la demanda de las fechas, desde el puesto señalaron que el marisco fresco -no el congelado- "ha subido un 30%, sobre todo por la gasolina". Mientras que este año hay gambas, dependiendo del tamaño por 36 o 22 euros el kilo, el año pasado las mismas rondaban los 26 y 18 euros el kilo.

Las patas y las bocas relucían también en otros puestos del mercado a 20,5 euros y 24 euros el kilo, respectivamente. Había gamba más barata, de menos tamaño claro y más cara, también.

El choco suele ser un fijo en muchas de las casas de la provincia. En este aspecto, desde el puesto de los Hermanos Campoy aseguraron que este año no ha faltado género y tampoco ha subido el precio en comparación con diciembres pasados. Los chocos a 9,50 euros el kilo, las albóndigas de choco a 8,50 o los huevos de choco a 9. Eso sí están de acuerdo con el resto en que "la gente empezó a comprar en noviembre". Eso sí para ellos las ventas han sido algo mejores que el año pasado.

Quien no come pescado tomará carne. O incluso las dos cosas. Las carnicerías son un fijo para comprar en estas fechas. Eso sí, los precios han crecido mucho. Así lo contaron desde el puesto de los Hermanos Romero: "Desde las navidades pasadas todas las semanas ha subido un poco. Hay cosas que están un 50% más caras que el año pasado. Por ejemplo, un borrego antes valía 100 y ahora 150. Las carnes maduradas antes 30 y ahora 40-42. Ha subido todo". Y aunque "se ha vendido más o menos igual, la venta ha sido distinta. La gente no viene con alegría a comprar, ahora preguntan mucho más y vienen a cuentagotas". Sobre las demandas para Nochevieja está el cordero, que se ha vendido "mucho" a pesar de "lo caro que está, a 27-28 euros el kilo el cordero lechal".

El jamón, sin duda, presidirá la mayoría de las cenas de este sábado. De referencia es el puesto Jamones M. Romero, desde donde aseguraron que las ventas han ido "muy bien", y que la gente se organiza de otra manera y viene a comprar los productos con más antelación.

Y antes de salir del Mercado, las uvas, claro. A 2 euros el kilo y a 3,80 sin pipas se vendían en algunas de las fruterías. Ya solo queda decir Feliz 2023.