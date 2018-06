La angioplastia primaria las 24 horas permitirá atender a 250 pacientes al año

La consejera de Salud, Marina Álvarez, valoró en Comisión de Salud parlamentaria que desde el pasado 28 de mayo la Unidad de Hemodinámica del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva ofrece angioplastia primaria las 24 horas los 365 días del año, para el tratamiento del infarto agudo de miocardio. El hospital onubense ha ampliado así su cartera de servicios al ofrecer la angioplastia primaria como primera opción terapéutica para los pacientes que sufren esta patología cardiaca.

La consejera recordó que el Hospital Juan Ramón Jiménez ya realizaba angioplastia primaria en horario de mañana y de lunes a viernes, con unos 80 pacientes atendidos al año. Ahora, con la incorporación de este tratamiento de manera continuada como primera opción, el número de estos procedimientos podría ascender a unos 250 al año.

Álvarez recordó que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en los países desarrollados y la forma más grave es el infarto agudo de miocardio, por el que se produce una obstrucción completa de una de las arterias coronarias, lo que puede llegar a producir un paro cardíaco o generar un daño importante por pérdida de músculo en el corazón.

Asimismo, se refirió a las alternativas de tratamiento existentes, como son la opción farmacológica (fibrinolisis) y la angioplastia primaria (cateterismo cardíaco de urgencia en la Sala de Hemodinámica).

Así, en la fibrinolisis el medicamento se inyecta por vía intravenosa y es capaz de restaurar el paso de la sangre en un 60-70% de los casos. Si no es efectiva, se le realiza al paciente de forma urgente un cateterismo (angioplastia de rescate). La fibrinolisis no está exenta de riesgos, ya que en un 1-2% de pacientes se pueden producir sangrados graves, en particular sangrado cerebral.