Del amplio consenso a la acusación de "fraude político"

La sesión fue sosegada (y soporífera). Tanto que ni siquiera Jesús Manuel Bueno quiso hacer sangre desde la bancada socialista cuando la portavoz popular, Pilar Miranda, tiró de datos "apocalípticos" sobre el paro o la pobreza, al hilo de la petición de IU de dotar a los servicios municipales de más personal aprovechando los planes de empleo.

El voto en contra del equipo de gobierno y de los no adscritos (basado en la imposibilidad de que este personal cubra puestos estructurales o bajas) tumbaron la propuesta, si bien la dinámica del Pleno de ayer -en el que Silvia Zambrano prometió su cargo como concejala de IU después de que Arazola dejase su acta por discrepar de la confluencia con Podemos- fue la de aprobar (casi siempre por unanimidad) la mayor parte de las mociones, en gran medida centradas en asuntos sociales.

Las sanciones por infracciones de limpieza podrán conmutarse por trabajos comunitarios

Uno de los momentos de mayor conexión entre los grupos se vivió cuando todos ellos, a excepción del edil no adscrito Enrique Figueroa, que se abstuvo, aseguraron hacer "justicia" al dar el sí a la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza de edificación, uso del suelo y urbanización del PGOU relativo a la compatibilidad de usos docentes con espacios libre y viario.

De este modo, después de que el Consultivo diera vía libre al uso de la vía pública como patio de guarderías, la Corporación se felicitó por ayudar a resolver, tras una larga tramitación, el problema de espacio que atraviesan algunos centros infantiles de la capital, como Chicos 3. Y es que a partir de ahora, y de la mano del Ayuntamiento, las guarderías en funcionamiento tienen encaje jurídico para poder ocupar parte de la vía pública como patio de recreo.

La sintonía previa a Halloween llegó hasta tal punto que hasta la socialista Esther Cumbrera respiró hondo antes de hablar. Y eso que, según confesó, lo que en realidad le pedía el cuerpo era hacerse un Pepe Fernández: ese ejercicio singular que consiste en decir "que no" y remitirse al acta. Y es que su paciencia estaba al límite cuando Rafael Gavilán llevó por tercera vez al Pleno una moción para que el Ayuntamiento se sumase al manifiesto Por una marisma limpia.

El portavoz de Mesa de la Ría se quedó solo en su afán. PSOE, PP y los no adscritos votaron en contra, mientras que Cs, Participa e IU se abstuvieron. En la mayoría de intervenciones se habló de la necesidad de que sean los expertos quienes aporten la solución a las balsas de fosfoyesos y se criticó que la moción pidiese de antemano "la retirada total" de los fosfoyesos. Además, el alcalde, Gabriel Cruz, acusó a Gavilán de lanzar un mensaje "rupturista" y de querer apropiarse de un asunto que "es de todos". "Nosotros hablamos de unidad. Apostamos por el dialogo, el consenso, la confianza en los expertos y la ambición. El Ayuntamiento, como institución, no se plegará a las directrices de un partido. Ni a las de Mesa de la Ría ni a las de otro", advirtió.

Pero para indignación, la que mostró María Villadeamigo cuando le pidió a Pedro Jiménez que retirase sus palabras sobre el "fraude político" en el que, a su juicio, incurre el equipo de gobierno cuando aprueba mociones que luego no se ejecutan. Ya se sabe que la línea entre el amplio consenso y el enojo es delgada y, en este caso, la disputa surgió cuando Mesa de la Ría pidió destinar 800.000 euros a ampliar la sede de la asociación vecinal de Los Rosales y a cubrir la pista deportiva anexa minorando en enero de 2019 una partida concreta (la que, vía modificación presupuestaria, se destinó al Recreativo).

La propuesta enfadó a la segunda teniente de alcalde de Economía, quien criticó que hace dos meses se aprobase el presupuesto para 2018 sin que nadie propusiera lo que ayer pidió Gavilán. Villadeamigo pidió "coherencia y seriedad", tras explicar que la consignación para el Recre fue puntual y finalista y, según explicó, en ningún caso son prorrogables modificaciones de crédito del año anterior porque "la ley no lo permite".

IU lanzó la artillería al cuestionar la argumentación de los socialistas: "Pero si ustedes, para quedar bien ante las cámaras, votan a favor de mociones de barrios a sabiendas de que no las cumplirán. Eso se llama fraude político, así que no descarguen esa responsabilidad en otros", señaló Jiménez.

La ausencia del popular Saúl Fernández provocó un empate a 13. Se opusieron PSOE y los no adscritos frente al resto de la Corporación. Pero el alcalde desempató la votación e impidió que la propuesta saliera adelante, no sin antes asegurar que fraude político "sería votar que sí cuando el crédito no aparecerá en la prórroga". El regidor se despachó a gusto cuando reprochó a Gavilán que "desconoce la Ley de Haciendas Locales" y valoró que un edil no puede moverse solo en el ámbito de la voluntad. "Esto no se hace ni en una comunidad de vecinos. Pide que se minore una partida que no está", zanjó.

Más allá de lo anecdótico, del Pleno salió una iniciativa pedagógica y, según todos los grupos, necesaria. Así, a propuesta de Figueroa se pondrá en marcha una campaña especial de concienciación y vigilancia de la limpieza en la ciudad, en la que las sanciones que se impongan a raíz de las infracciones detectadas se gratifiquen en forma de trabajos voluntarios en beneficio de la comunidad, para lo cual se articularán los mecanismos legales necesarios, vía ordenanza.

Además, también se arrojó luz sobre un tema de ciudad que promueve Participa: la recuperación de Isla Saltés. En respuesta a una interpelación de Jesús Amador, el equipo de gobierno explicó que el Ayuntamiento, junto a la Delegación de Cultura, se ha reunido con la propietaria de los terrenos para abordar la compra de los mismos. Según precisó el concejal de Urbanismo, Manuel Gómez, el Consistorio espera una respuesta de la empresa, que en principio "está interesada en vender toda la Isla Saltés y no sólo el terreno en el que se ubica el yacimiento".